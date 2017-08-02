Gloria Chung：當餐廳廁所香氣也無差別的時候

有沒有留意稍為高級的餐廳的洗手間，常常放著一瓶貼上古希臘寓言 label、啡色的、像藥劑瓶般的洗手液？這是澳洲護膚品牌 Aesop 的出品，上至 fine dining，下至工業風咖啡店都用它，為甚麼？當中能否看出餐廳設計全球化的端偽？
Aesop 於今年成立剛好 30 週年。它的產品外形很「有機」，仿佛是藥房配方，充滿天竺葵、橙花油等天然香氣。但查看成份，絕非純天然，亦非有機，可是品牌就是聰明，從來都是賣「故事」，推廣時都以哲學、電影、文化包裝，吸引了自以為很「睿智」的族群，誰管它是否真的有機？看來很 sophisticated 的就好了。品牌又向設計師、美術總監和廣告界靠攏，他們每設計一間餐廳，就把 Aesop 的產品滲進去，久而久之，品牌成了各大餐廳的指定洗手液，它們的產品並不便宜，有些食客甚至會驚嘆餐廳很落本，「嘩，他們用 Aesop 啊！」，就憑洗手液，餐廳的形象就勝了一回。
不止洗手液，近十年餐廳的裝潢設計也有一體化（Homogeneity）的現象。
坐在粗礦的、回收木造的共享桌子（Communal table）上，身穿牛仔布皮帶圍裙的侍應為你送上用 Sans-serif 字體寫的餐牌，室內必定有萬年青植物或尤加利葉乾花、以及沒有燈罩的燈膽吊燈，色調要不是黑白灰，就是千禧粉紅（Millennial pink），有時出差出得密的時候，我也會懷疑自己在哪裡。
美學一體化了，無計，不論是越南還是倫敦，看的都是同一個 Pinterest，同一個 Facebook。這種空間設計，有人稱之為 AirSpace，是一種根據社交媒體的愛惡而衍生出來的模範。不止是餐廳，連 co-working space、startup 的辦公室也採用簡約水泥設計，中間最緊要擺張共享桌子，或者有白色雲石枱，有手工啤酒、牛油果多士、flat white，能拍張照，極速放上 Instagram 就好了。這種毫無預算而產生出來的連鎖效應，比 Starbucks 更無孔不入。關於產生這種效應的原因，有人歸咎於新世代的遊牧式生活和工作模式，他們需要感覺熟悉又完全不同的空間，好讓他們在世界任何角落也找到慰藉。科技界看到了需求，就再做多點相類近的東西，例如網站設計 Squarespace，他們的範例網站就是世界大同中又有點不同的典範；Aesop 也是表表者，他們的店每間都不同，賣的卻是一樣。
網路族民看多了，潛移默化，不經不覺，獨立小店也在全球化的連鎖效應中變得面目模糊。
不明白？不需去得很遠，去觀塘的工廈 café 看看就行了，不過，他們抄得很慢。
theverge.com 在 2016 年發表了關於 Airspace 的文章，認為這樣的空間設計一體化值得我們關注。