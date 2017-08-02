Gloria Chung：當餐廳廁所香氣也無差別的時候

有沒有留意稍為高級的餐廳的洗手間，常常放著一瓶貼上古希臘寓言 label、啡色的、像藥劑瓶般的洗手液？這是澳洲護膚品牌 Aesop 的出品，上至 fine dining，下至工業風咖啡店都用它，為甚麼？當中能否看出餐廳設計全球化的端偽？

Aesop 於今年成立剛好 30 週年。它的產品外形很「有機」，仿佛是藥房配方，充滿天竺葵、橙花油等天然香氣。但查看成份，絕非純天然，亦非有機，可是品牌就是聰明，從來都是賣「故事」，推廣時都以哲學、電影、文化包裝，吸引了自以為很「睿智」的族群，誰管它是否真的有機？看來很 sophisticated 的就好了。品牌又向設計師、美術總監和廣告界靠攏，他們每設計一間餐廳，就把 Aesop 的產品滲進去，久而久之，品牌成了各大餐廳的指定洗手液，它們的產品並不便宜，有些食客甚至會驚嘆餐廳很落本，「嘩，他們用 Aesop 啊！」，就憑洗手液，餐廳的形象就勝了一回。

不止洗手液，近十年餐廳的裝潢設計也有一體化（Homogeneity）的現象。

坐在粗礦的、回收木造的共享桌子（Communal table）上，身穿牛仔布皮帶圍裙的侍應為你送上用 Sans-serif 字體寫的餐牌，室內必定有萬年青植物或尤加利葉乾花、以及沒有燈罩的燈膽吊燈，色調要不是黑白灰，就是千禧粉紅（Millennial pink），有時出差出得密的時候，我也會懷疑自己在哪裡。