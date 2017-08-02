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拉丁美洲與非洲流行樂翻身，擊敗 Justin Bieber

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「Despacito」官方 MV 截圖

說到國際當紅的舞曲巨星，你會想到加拿大的 Justin Bieber 還是美國的 Beyoncé？到底誰才是本季最炙手可熱的音樂界寵兒？答案也許會讓你嚇一跳。根據 Financial Times的報道，今年夏天，數位音樂將是拉丁舞曲的天下！

一首名為「Despacito」的西班牙單曲發行才 3 個月，病毒就從中南美洲的舞廳傳播到倫敦、俄羅斯街頭。「Despacito」創下影音網站上點閱數最高紀錄，Spotify 與 YouTube 的點擊率總和逾 46 億次，超越 Justin Bieber 兩年前創下 42 億次的記錄，還囊括了 35 國排行榜冠軍。

媒體與科技研究機構 Midia Research 指出，拉丁美洲是數位音樂成長最快的地區，但唱片銷售量卻是全球最差。西語裔人口雖為全球第二多，但拉丁美洲影響全球流行音樂的力量卻與其人口不成正比。上一回西語歌創下這種瘋狂紀錄，已是 20 多年前的「Macarena」。

事實上，實體唱片持續衰落，且愈來愈多消費者在網上聽音樂，傳統的主流勢力便不斷被擊退。2012 年韓國歌手 PSY 的「Gangnam Style」引爆驚人的風潮，去年日本的 PPAP 洗腦全球，就連被視為文化沙漠的黑暗大陸非洲竟然也在流行音樂界快速崛起。

從 Sony Music Entertainment 與尼日利亞流行樂天王 Wizkid 簽下一張天價合約開始，演藝圈在非洲發掘天才的興趣日益高漲，尤以美國 Hip-Hop 界最有效率，像是 Jay-Z 和 Kanye West 就火速找上「非洲版 Beyoncé 」Tiwa Savage，安排她於去年 9 月在紐約舉辦的大非洲音樂祭（One Africa Music Fest）登場。

定居倫敦的尼日利亞音樂製作人 Uzezi Oniko 分析，Wizkid 能走紅的原因主要是其作品鮮明的鼓聲節奏，融合了詩文般押韻的歌詞，構成極富獨特動感的流行樂元素。且現今資訊科技發達，非洲創作歌手可以更容易跟上時代潮流，將歐美年輕人的生活觀、愛情觀與開派對玩樂的文化融合入自身文化，更快與全球接軌。

對於長期被邊緣化的非洲與拉丁美洲來說，能席捲全球樂壇無疑是壯舉。尼日利亞小型唱片商 Fatherland Music 的老闆 Wale Davies 就認為：「這是我們第一次有能力把文化出口到全世界，我們為自己感到驕傲。」

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