尼爾：此刻，我仍然活著

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電影「活死人之夜」（Night of the Living Dead）劇照。

本專欄上一篇的「如果修復是一種可能」，引用了日本作家村上龍在其瀰漫著末世氛圍的小說「老人恐怖分子」之中，相當重要的一段話：「當今世上，唯獨令人忘記『身為自己有多重要』這個事實的事物橫行」（註 1）。這正好對應到筆者曾在「我並非要把你變成我，我要把你變成你」一文之中，與大家一起探討：發現「我是誰」對於自身的存在，是如何關鍵。

有一種有趣且實用的思考方式：從問題的另一個極端為起點，從反面的角度，思考問題的可能答案。就是說，萬一我們完全不知道「我是誰」，那麼，我們又會是甚麼？

剛於本年七月離世，以喪屍（Zombie）電影系列傳世的導演 George A. Romero（1940 – 2017），最廣為傳頌的作品包括 Night of the Living Dead（1968）、Dawn of the Dead（1978）、Day of the Dead（1985），與 Land of Dead（2005），其作品的傳奇不單是藉著影像，活現出已死不死的喪屍有何感官上的恐怖，而是藉著喪屍的意象，為我們帶來了一個近乎難以承受的寓言（Allegory）。

喪屍的自我意識和自我感已經徹底泯滅，肉體與內心世界完全分離，它們既不是死亡也不是生存，只剩下了饑餓與攻擊的本能。它們成為了世界之中最巨大的威脅，而且總是無法被全數消滅，當中的象徵意味是：

如果，我們無法知道我是誰，這樣的存在狀態是如此恐怖。這樣的世界蔓延著無窮恐懼，這樣的象徵意象，深深觸及了我們內心深處。同時，其實也是讓觀影者感受與反思：是啊！原來此刻我仍然活著。重點：我可以意識到這一點。

這或許就是為何喪屍作品可以歷久不衰，近年來甚至成為了跨文化的主流創作題材之一，雖然探討的領域有著種種的變化，最核心的議題仍然不離對自我意識的探討與沉思（註 2）。

有意思的是，喪屍電影中常有的劇情是：倖存的眾人本來是可以合作存活的，卻往往從自我意識不能眾活、只能獨活的思考與行為方式，最後因為彼此的鬥爭與自傷殘殺，無法逃離喪屍的噬咬，落入被喪屍化的終局。

雖然，現實世界之中並沒有喪屍的存在，不過如果從象徵角度來看，再反思我們自我意識的彼此分離、以及競爭取向的習慣模式：世界上真的不存在喪屍嗎？

從極端的喪屍末日世界之中，我們看見：失去了與「我是誰」的本質的相連、自我的重要性喪失在集體化的否定或扭曲之中 ── 這是一個人吃人的世界。

在喪屍寓言世界之中，喪屍多是不可逆轉的存在。現實世界，因為此刻我仍然活著，我們仍然可以選擇自己的生存。

註 1：「老人恐怖分子」，村上龍，大田出版，頁 394。
註 2：好像 2016 年突然冒起了一股韓國電影「屍殺列車」熱潮，其詮釋與切入點可以是男主角身為父親的犧牲，也可以從最後只有女性角色能夠倖存的角度來看，陰性既是最終亦是最初的傳承力量。
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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