烏托邦向來被視為等同幻想，由中世紀至 20 世紀歷經各種主義之後，更是令人避之則吉，結果今日政界不論左右，未來前瞻都是一片黯淡，不是全球暖化、環境污染，就是難民湧入、恐襲不絕。荷蘭歷史學家 Rutger Bregman 卻一反普遍悲觀心態，倡導社會「認真造夢」並提出建言，重塑當代資本主義世界，目標指向一個「現實主義者烏托邦」。

早於 2008 年金融海嘯之前，現代資本主義即已弊病叢生，Rutger Bregman 新作 Utopia for Realists and How We Can Get There 從多方面抨擊社會現象，例如：

垃圾工作氾濫：一項研究指出，英國勞動人口多達 37% 自認工作「無謂」。Rutger Bregman 引述倫敦政治經濟學院人類學教授 David Graeber 的「垃圾工作」（bullshit job）理論，表示諸如市場營銷、公關和各種公私行政職位均毫無用處，銀行金融業則是「賺錢而非創造價值」。社會重心由「創造價值」轉向「把持價值」的結果（例如英美）便是貧富懸殊加劇，釀成社會危機。

工資脫離價值：Rutger Bregman 強調銀行家雖然難做，薪酬亦高，但不代表工作有意思。例如 1960 年代末愛爾蘭一班銀行家示威多月，但經濟依然繼續增長，社會如常運作；相反，1970 年代紐約一場清潔工大罷工僅需數日，便令整個城市癱瘓。Rutger Bregman 主張按真實價值徹底重估勞工的社會貢獻，達致公平薪酬。

GDP 無能為力：Rutger Bregman 批評 GDP（國內生產總值）只是一堆政府隨機統計數字，與大部分人生活脫節，完全不適用於反映社會及經濟的狀況。GDP 準則創立之初，本來只為概括經濟增長，對於健康影響、得益分佈、社會安全、生活質素、國民自由等等一概忽略。國民收入並不等同國民福祉，破除迷信，便是建立新準則的開始。

Rutger Bregman 雖是自由派，對當代資本主義嚴詞批評，但他同時擁抱自由市場、鼓勵競爭等新自由主義原則。今日社會資源前所未有充裕，亦充滿各樣挑戰，Rutger Bregman 認為資本主義是時候步入下階段，建立一個服務全民的烏托邦，藍圖包括：

全民基本收入：Rutger Bregman 引用經濟學家 Charles Kenny 一句簡單而直接的名言：「窮人之所以窮，是因為他們不夠錢。」近年不少地區試驗表明，向居民無條件派錢往往利大於弊，例如有益制定人生決策、促進工作意欲、減低社會成本（包括醫療和監獄），普遍令人更快樂亦更有安全感，而且步入自動化及人工智能時代，人手工作大幅消失，全民基本收入（Universal Basic Income）正好提供保障。

15 小時工作周：自動化人工智能與持續取代人力，未來將無足夠工作分派，如此則可解決失業；二來有助減少由工作而來的焦慮；三來能夠降低能源消耗；此外還可促進性別平等：當夫婦有更多餘暇照顧家庭，就不會造成倚重其中一方的局面，Rutger Bregman 更形容父母產假是性別平等的特洛伊木馬。

開放邊境流動：反難民情緒日益高漲下，Rutger Bregman 此項建議最具爭議。他認為扶助貧窮國家最好的做法便是開放邊境，任其人民自由出入居留，享受隨當地工作而來的上流機會，同時促進經濟，自助助人。受限於實際條件，Rutger Bregman 表示開放邊境不會一朝一夕達成，而是一種值得追求的理念。

如同所有烏托邦方案，Rutger Bregman 的現實主義烏托邦一樣不無批評，但今日的社會正正缺乏理想，人人成為「負責任」的犬儒，盲信世事不可改變，終於連人帶社會陷入僵局。世界需要一種深刻而理智的樂觀，這或許是 Rutger Bregman 最重要的訊息。