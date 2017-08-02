Google 大神無所不答，這是幫你還是害你？

電影名稱、金曲歌詞、名人大事…… 總是說到嘴邊，卻又說不出口，苦苦想了半天，仍然毫無頭緒。你問有甚麼好掙扎？直接求問 Google 大神，3 秒不就有答案？有些人卻「冥頑不靈」，說怕依賴網絡，終會荒廢大腦，堅持只靠記憶，拒絕查詢谷歌。（雖然大部分最終不是屈服就是無解。）

旅遊兼美食記者 Dana McMahan 發現自己同樣善忘，過去的人事物都像過眼雲煙，愈是回憶愈想不起。接著她開始胡思亂想：是否殺死太多腦細胞？還是手機養懶大腦？為了尋求答案，她親自進行實驗，凡有問題都不上網搜尋，僅用記憶找出答案。一周後她請教名醫 Richard Carmona，看看停問 Google 以後，腦力會否有所提升，沒想到答案竟與想像完全相反。

曾任美國醫務總監的 Richard Carmona 著有 Canyon Ranch 30 Days to a Better Brain 一書，他指大家終日機不離手，與大腦是否懶散並無關係。「其實你的大腦反而參與更多，因為你在提供更多資訊。」這種持續的資訊灌輸能助人建立更多神經網絡，實際上幫我們記住事情。但更重要的是，拒絕「即查即有」的答案，倒去勉強自己翻遍記憶，其實對身體百害而無一利。

Richard Carmona 解釋，試想像大腦是台電腦，檔案都被分門別類。像家居地址及親朋姓名等重要資訊，會被存放在前列及中間，較次要的則被堆放一旁。「它們都被歸檔放在後頭。問題是，你怎樣喚起它？」因此，那些閒談時才會提及的事，你無法即時記起，其實是極其正常。「這並非代表你的腦袋變懶，只不過是 Google 找得更快。」Carmona 如此說道。

換言之，Dana McMahan 的實驗失敗，拒問谷歌無法令大腦升級。Richard Carmona 認為，假如真想訓練認知能力，多玩填字遊戲可能更好。若要預防患上腦退化症，健康飲食、充足睡眠、保持運動亦同樣重要。當然，如果想要考考大腦，看能知多少能記多少，不妨繼續遠離谷歌靠自己。