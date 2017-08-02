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牛油果簡史

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圖片來源：路透社

牛油果營養豐富，自躍升為超級食物後受全球追捧，長期供不應求，甚至成為盜賊的搵食目標。雖然牛油果此一物種起源古老，其實今天最流行的牛油果品種 Hass 出現至今尚不過百年，而且全數出自加州同一株「 Hass 牛油果之母」。

要說牛油果這一種水果，早在史前，已是動物長毛象和大地懶等的愛好零食。公元前 500 年開始在墨西哥與中美洲人工種植，當時它被稱為「Ahuacatl」，在納瓦特爾語（Nahuatl）中意即「睾丸」，傳說因牛油果在樹上成雙生長時，形似睾丸而得名。及至 19 世紀中期牛油果進入加州，「Ahuacatl」這個名字令它銷量受挫，成為厭惡性食物。為了改變形象，加州人將它更名為 Avocado。除此而外，加州還為牛油果帶來一明星品種 。

根據加州大學河濱分校記錄，1926 年，一名加州郵差 Rudolph Hass 買來一株樹苗，種植於其果園內，並打算在其上接種其他牛油果品種。豈料幾次嘗試接種都失敗收場，讓 Hass 死心將它打入冷宮。幾年過去，當他打算砍樹時，他的兒女看到了這株牛油果樹的潛力，出面制止。儘管它結的牛油果黝黑醜陋，不似一般新鮮水果，但滋味遠勝一般品種，而且生長速度快，收成期長，產量高，外皮厚不易損壞，令它在長途運輸上佔盡優勢。

這種牛油果鋒芒畢露，1935 年 Hass 甚至為它申請專利，以自己的姓氏命名。從此，牛油果家族多了新品種「Hass」。

然而，新品種仍有醜陋這個弱點，1945 年牛油果農 H. B. Griswold 在加州牛油果學會年鑑上大力讚揚 Hass 牛油果時說：「從市場角度看它堪稱完美，就是顏色太黑，讓人聯想到劣質水果。」為了推廣 Hass 牛油果，當時加州牛油果委員會特意推出宣傳活動，教育大眾 Hass 牛油果黝黑的顏色，代表它已經成熟適合食用。從此，Hass 顛覆人們對牛油果的傳統認知，取代此前的流行品種而成為主流。時人對曾經熱賣的綠色 Fuerte 牛油果不屑一顧：「成熟的綠色牛油果？聞所未聞。」今天加州年產 3 億磅的牛油果幾乎全屬 Hass ，全球最大牛油果生產國墨西哥同樣如此。Hass 至今佔牛油果收成總體 80%，而這些最初都來自加州那株無名牛油果樹。

Hass 大熱，為牛油果一脈搶佔全球市場，應記一功。然而另一方面，除了墨西哥憂慮種植牛油果可能造成大量森林砍伐，亦有專家憂慮 Hass 一枝獨秀，會在市場推動下，吞併其他牛油果品種的生存空間。加州大學河濱分校牛油果種植員 Mary Lu Arpaia 憶述：「我曾到訪墨西哥恰帕斯，那裡原本孕育全球最多樣的牛油果，我卻親眼目睹果農砍去原有的野生牛油果樹，種下一株株 Hass。」她表示，人類需要引入更多食用牛油果品種，避免牛油果因欠缺基因多樣性而難以抵禦蟲害和疾病，招致牛油果末日。過去，香蕉就曾因同樣原因被黃葉病大舉侵害，元氣大傷，全球產量大幅下滑。

昔日種出 Hass 牛油果的 Rudolph Hass，早於 1952 年辭世。而他種下的那株「Hass 之母」，也因樹根腐爛於 2002 年死去。然而其影響力延續至今，比之生前有過之而無不及。Hass 曾促成牛油果在全球崛起，今天 Arpaia 另有期望：「我們要開始尋找比 Hass 更好的品種。 」高溫適應力更好的品種，將有助拓展牛油果的種植版圖，而她相信 Hass 擁護者對牛油果投入的金錢，足以支持新品種開發。雖然很難說人們能否接受 Hass 以外的牛油果品種，然而正如當年 Hass 取代熱賣一時的 Fuerte 般 —— 一切全憑質量取勝。

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