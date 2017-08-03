8月3日
印度「賤民」之厄運：生活於種姓制度的最低層
北韓擁有核武，何不南韓也有？
從統計學看文學
為何地獄總是好故事的常客？
大腦回春新方：填字遊戲
湯匙理論：一句闡明長期病患者的人生
芬蘭人，每天 10 杯咖啡的文化
原人：旅遊書的末日還遠嗎？
包大人：一地兩檢與公關 Q&A
李衍蒨：是「他」？還是「她」？

大腦回春新方：填字遊戲

A+A-

世界各國學者未知腦退化病成因，故不知其藥。然而病後服藥，只為治病下策。若得悉健腦良法，令大腦不病，方為上策，正如俗諺謂「預防勝於治療」。英國艾希特大學（Exeter University）醫學院學者與倫敦國王學院（Kings College London）以其電腦網絡系統，分析約 17,000 位中老年人問卷數據，經初步計算，若此等人常玩填字遊戲（crossword）或尋字遊戲（word puzzle）之類，其語文推理測驗（grammatical reasoning test）結果分數較高，在短暫記憶測驗中答題亦較準；後再以各人測試分數推算其大腦健康程度，發現玩填字遊戲者之大腦，比不玩者年輕，若玩填字遊戲玩得愈多，例如每日多於一次，此等常玩者之大腦比不玩者之大腦年輕十年。是次研究之學者，由 Keith Wesnes 作代表，於今年 7 月阿茲海默症協會國際論壇主持演講，公布初步分析結果。

研究分析數據，來自兩校電腦網絡系統，內載有 2 萬多人過去 10 年生活習慣紀錄，此等人年齡界乎於 50 至 96 歲。因數據庫甚大，學者認為初步分析結果應準確反映實情，即填字遊戲確有健腦之效也。此後，學者將做臨床測試，以令填字遊戲能成為醫學界官方認可健腦佳品。

腦退化病（dementia）品類有不同，最廣為人知者，為柏金遜病及阿茲海默症，兩者雖有別，惟坊間以前多俗稱「老人癡呆」。多數腦退化病者，皆患阿茲海默症，而阿茲海默症患者非必為老人，60 歲前患此病者，十中有一，故今醫學界已改稱其為「腦退化病」或「認知障礙症」。

阿茲海默症患者記憶力衰退，無力學習新知，腦部縮小。專家或疑此症為遺傳病，或謂抑鬱症患者、高血壓患者易患此病，但眾人皆未有真憑實據作證。 而柏金遜病之成因，則為中腦黑質（substantia nigra）衰退，令其無法如常分泌多巴胺（dopamine）。多巴胺為神經元傳導物質（neurotransmitter）之一，神經元細胞猶如電話線，感官與大腦間之脈衝訊息經此等細胞傳送，但各神經元細胞間連接處有縫隙，脈衝傳至此處時，化作傳導物質，物質由神經元末端出，移至另一神經元表面後，即化為脈衝續傳。黑質控制骨骼肌肉（註：人體肌肉有三類，即骨骼肌、平滑肌、心臟肌）。而若黑質衰退，無法分泌多巴胺，其後果簡而言之，就如控制手足肌肉之神經線中斷，故柏金遜病患者，難以控制其手足肌肉動靜及面部表情，病重者失憶，坐立難，亦無法開口說話。此病成因雖知，亦未有藥醫。

坊間早有種種健腦法流傳，例如稱打麻雀能防腦退化，或稱食合桃能補腦。今人若欲健身，往體育館即有多種運動可玩。將來待各國學者研究有成，健腦玩意，或如現今之體育運動玩意般，多采多姿。到時打麻雀猜燈謎，則為健腦，而非喪志玩物。

相關新聞

為何地獄總是好故事的常客？

Google 大神無所不答，這是幫你還是害你？

接吻的另一種啓示

圖像時代如何重塑人類記憶？

「腦力訓練遊戲」不能訓練腦力？

性愛：老年心智健康秘訣？

失戀時，如何療癒情傷？

視覺即錯覺

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 牛油果簡史
  2. 非法學術期刊網是俠盜還是賊匪？
  3. 陶傑：台灣的商人總統
  4. 現實主義者的烏托邦
  5. 拉丁美洲與非洲流行樂翻身，擊敗 Justin Bieber
  6. Google 大神無所不答，這是幫你還是害你？
  7. 建築思想
  8. Gloria Chung：當餐廳廁所香氣也無差別的時候
  9. 尼爾：此刻，我仍然活著
  10. 鄭立：瘋狂 X 袋——沉迷教育會令人變成痴線佬
星級話題
丹麥|基因|醫學|愛情|女性|醫療|英語|子女|特首|機械人|公關|挪威|兩性|貧富懸殊|生活|反恐|哲學|里約奧運|疾病|伊斯蘭|眼疾|Facebook|總統|特首選舉|氣候變化|App|品牌|投資|研究|board game|美國大選|建築|第二次世界大戰|環保|美劇|Netflix|恐怖分子|梁振英|廣告|西班牙|失業|倫敦|小說|心理學|日劇|睡眠|消費|記憶|語言|學習|ISIS|教育|脫歐|瑞典|戰爭|英超|旅遊|食物|Brexit|創業|網絡|電影|科技|全球暖化|林鄭月娥|社交|遊戲|經濟|宗教|足球|希拉莉|台灣|人工智能|NASA|社交媒體|情緒|插畫|動物|污染|傳媒|企業|google|文學|非洲|健康飲食|企業管理|桌遊|運動|澳洲|學生||生物學|納粹||敍利亞|民主|特朗普|北韓|商業|美國總統|潮流|溝通|衣著|閱讀|恐怖主義|文翠珊|出版|意大利|恐襲|舞台劇|城市規劃|奧運|共和黨|太空|智能手機|樓市|工作|可再生能源|城市|攝影|癌症|金融|杜林普|奧巴馬|貧窮問題|單身|音樂|設計|AI|中東|飲食|房屋|大腦|移民|電腦|結婚|家長|藝術|大選|南韓|香港|公投|歐盟|生態|時裝|老人|年輕人|難民|歷史|性愛