大腦回春新方：填字遊戲

世界各國學者未知腦退化病成因，故不知其藥。然而病後服藥，只為治病下策。若得悉健腦良法，令大腦不病，方為上策，正如俗諺謂「預防勝於治療」。英國艾希特大學（Exeter University）醫學院學者與倫敦國王學院（Kings College London）以其電腦網絡系統，分析約 17,000 位中老年人問卷數據，經初步計算，若此等人常玩填字遊戲（crossword）或尋字遊戲（word puzzle）之類，其語文推理測驗（grammatical reasoning test）結果分數較高，在短暫記憶測驗中答題亦較準；後再以各人測試分數推算其大腦健康程度，發現玩填字遊戲者之大腦，比不玩者年輕，若玩填字遊戲玩得愈多，例如每日多於一次，此等常玩者之大腦比不玩者之大腦年輕十年。是次研究之學者，由 Keith Wesnes 作代表，於今年 7 月阿茲海默症協會國際論壇主持演講，公布初步分析結果。

研究分析數據，來自兩校電腦網絡系統，內載有 2 萬多人過去 10 年生活習慣紀錄，此等人年齡界乎於 50 至 96 歲。因數據庫甚大，學者認為初步分析結果應準確反映實情，即填字遊戲確有健腦之效也。此後，學者將做臨床測試，以令填字遊戲能成為醫學界官方認可健腦佳品。

腦退化病（dementia）品類有不同，最廣為人知者，為柏金遜病及阿茲海默症，兩者雖有別，惟坊間以前多俗稱「老人癡呆」。多數腦退化病者，皆患阿茲海默症，而阿茲海默症患者非必為老人，60 歲前患此病者，十中有一，故今醫學界已改稱其為「腦退化病」或「認知障礙症」。

阿茲海默症患者記憶力衰退，無力學習新知，腦部縮小。專家或疑此症為遺傳病，或謂抑鬱症患者、高血壓患者易患此病，但眾人皆未有真憑實據作證。 而柏金遜病之成因，則為中腦黑質（substantia nigra）衰退，令其無法如常分泌多巴胺（dopamine）。多巴胺為神經元傳導物質（neurotransmitter）之一，神經元細胞猶如電話線，感官與大腦間之脈衝訊息經此等細胞傳送，但各神經元細胞間連接處有縫隙，脈衝傳至此處時，化作傳導物質，物質由神經元末端出，移至另一神經元表面後，即化為脈衝續傳。黑質控制骨骼肌肉（註：人體肌肉有三類，即骨骼肌、平滑肌、心臟肌）。而若黑質衰退，無法分泌多巴胺，其後果簡而言之，就如控制手足肌肉之神經線中斷，故柏金遜病患者，難以控制其手足肌肉動靜及面部表情，病重者失憶，坐立難，亦無法開口說話。此病成因雖知，亦未有藥醫。

坊間早有種種健腦法流傳，例如稱打麻雀能防腦退化，或稱食合桃能補腦。今人若欲健身，往體育館即有多種運動可玩。將來待各國學者研究有成，健腦玩意，或如現今之體育運動玩意般，多采多姿。到時打麻雀猜燈謎，則為健腦，而非喪志玩物。