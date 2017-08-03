芬蘭人，每天 10 杯咖啡的文化

對芬蘭人而言，咖啡適合招待朋友、可以保暖，惟一缺點是普遍品質差。

芬蘭人消費咖啡的能力驚人，人均一年購入 12 公斤咖啡，約即每天 10 杯咖啡左右。相對之下，同樣鍾情咖啡的意大利人，消費卻得芬蘭的一半，人均一年 5.8 公斤。芬蘭人習慣配搭傳統肉桂卷享受咖啡，招待朋友。而且當地的勞工權益甚至包括員工每天享有起碼 2 段約 10 分鐘的咖啡時光。以上可見，咖啡可謂是芬蘭的文化符號，不論人際或辦公，均佔一席之位。

芬蘭人如此渴求咖啡，部分原因出於高海拔的地理位置，氣候偏寒，一杯熱騰騰的咖啡能溫暖身心。咖啡烘焙商負責人 Benjamin Andberg 打趣道：「芬蘭人依賴咖啡，純粹因為酒不適宜常飲。」不過，即使芬蘭人常飲咖啡是街知巷聞，但當地甚少優質咖啡店，因此不少追求醇香品質的芬蘭人都會自家沖焙。

咖啡豆烘焙商 Kaffa Roastery 的營運人 Svante Hampf 透露，他在學時常苦於咖啡店的沖調飲品難喝，所以開始研究烘焙，實行自己咖啡自己沖。Andberg 和 Hampf 是第一批著手改善芬蘭咖啡質素的咖啡農。他們開辦咖啡店，創業以來一直強調倫理、可持續發展和品質三方面，業務大致都上了軌道。現時，他們有一個新目標，希望能夠順帶跟上其他北歐地區的餐飲發展，利用更多本土食材，推出有質素的特色餐單，如在食物中混入素鹿肉等。

Hampf 認為，芬蘭人普遍追求穩健、值得信賴的品牌。許多甜品店或餐廳都涉獵咖啡業務，例如以賣特製甘草糖著名的 1891 年老品牌 Karl Fazer 便正積極研製優質咖啡；製作酥點逾 150 年的老字號 Ekberg，也特意選用了阿拉伯的有機咖啡豆，配搭出與其酥點味道相襯的咖啡。兩邊雙管齊下，芬蘭的咖啡品質可望提高。

芬蘭本地咖啡界並沒就此止步，另一批主打特別風格的新血亦紛至沓來。有沿海的貨櫃咖啡店只在夏天營業，有位處藝術區的咖啡店以外牆設計取勝，有咖啡店揉合了燕麥奶調配出另類飲料，可謂百花齊放。置身於這蓬勃的環境下， Hampf 表示：「將來 10 年咖啡業會怎樣發展，無人知曉，但我依然會堅持為芬蘭人烘焙出最優質的咖啡。」