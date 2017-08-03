文字風格向來縹緲，合則有，不合則無，難以從遣詞造句例子判斷；話雖如此，將統計應用於文學，仍然有其獨到發現。

美國記者 Ben Blatt 新作 Nabokov’s Favourite Word Is Mauve: What the Numbers Reveal About the Classics, Bestsellers, and Our Own Writing 便是一本文學資料統計大全，分類收集各種數據：作家最愛用哪些字？誰人最多陳腔濫調？最常用副詞和感嘆號又是誰？諸如此類。統計或者不能透視風格，但對作家偏好仍可略窺一二。

例如，書名斷言「蘿莉塔」（Lolita）作者、俄裔美國作家納博科夫（Vladimir Nabokov）最愛用「木槿紫」（mauve）一字，背後有何根據？統計學者 Ben Blatt 先設計出一套電腦程式，以此爬梳上千本經典名作，並歸納出每位作家最常用的僻字（cinnamon words），結果發現，納博科夫多本小說用「mauve」一字 44 次之多。納博科夫之所以對顏色字眼情有獨鍾，或因其有「聯覺」（synesthesia），當接觸某些字眼或聲音，會令其「看見」特定顏色。納博科夫用顏色字眼的次數比一般作家多出 4 倍，並不意外。

所謂「作家最愛字眼」，首先必須比一般作者更頻繁地使用，Ben Blatt 借用由 1810 年到 2009 年間共 385 萬字英文文庫，由此比較得出。另外，還須符合 4 項判別標準：必須出現於過半數作品；比率以每 10 萬字計；字眼不可過分冷僻；不屬專有名詞。從結果看，最愛字眼的確透露出作家某些偏好或故事情節。

作家筆耕既繁，難免會有冗詞贅語甚或陳腔濫調。Ben Blatt 借 2013 年版「陳腔濫調字典」（Dictionary of Clichés），整理了各作家使用陳腐字句的情況。「最俗套作家」為暢銷懸疑驚慄小說家詹姆斯帕特森（James Patterson），平均每 10 萬字就用 160 次，特別是「信不信由你」（believe it or not）出現在其過半數作品之中。

Ben Blatt 所列數據值得一提的是，最多俗字套語的頭五位作家均是男性，包括大作家如馮內果（Kurt Vonnegut）、魯西迪（Salman Rushdie）和帕拉尼克（Chuck Palahniuk）；而末五位則全是女性，譬如吳爾芙（Virginia Woolf）和伊迪絲華頓（Edith Wharton），珍奧斯汀（Jane Austen），所用套語不及首名三分之一。這樣看來，女作家用字似乎較為斟酌。

書中另有考據作家使用副詞和感嘆號的頻率。追求行文簡健的海明威（Ernest Hemingway）最少出動副詞，平均每 1 萬字用 80 次；反而出名討厭副詞的史提芬京（Stephen King）不及行文修飾的厄普代克（John Updike）節制，前者每萬字用 105 次，稍高於後者。至於感嘆號，愛爾蘭大師喬伊斯（James Joyce）用得最慷慨，平均每 10 萬字有 1,105 個，大概每百字用一次，幾乎可與美國總統杜林普相提並論。

從統計學看文學，當然無法深入文學的本質，方法學亦不無垢病之處，卻能提供另一角度審視又或補遺，對文學人而言不乏用處，而隨數據技術日益進步，未來或會愈來愈多同類分析。不過，文學的重點始終在於由閱讀而來的感悟；研究永遠不能取代閱讀本身。