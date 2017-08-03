包大人：一地兩檢與公關 Q&A

8月3日
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保安局局長李家超、律政司司長袁國強、運輸及房屋局局長陳帆出席廣深港高鐵記者會。　圖片來源：路透社

政府在公布重大政策前，一般會進行演練，由政府新聞處一眾新聞主任（IO），以及參與政策制定的政務主任（AO），模擬記者會涉獵的提問，並構思官方答案，以便官員可統一口徑回應傳媒提問。IO 和 AO 除了需要循多角度思考，還要做好詳盡的資料搜集，盡量減少「漏網之魚」。

爭議多時的西九龍高鐵站「一地兩檢」方案上月底正式揭盅，但觀乎近日官員回應傳媒時處處「甩轆」，反映倘若忽視 Q&A 的演練，絕對可自製兼引爆公關災難。

政府方案建議將高鐵總站 4 分 1 的面積，劃為「內地口岸區」，內地人員可在此執法，相關法律程序則可通過「三步走」方式落實。方案惹來巨大反彈，批評香港變相「割地」，並憂慮出現跨境執法，違反「一國兩制」和「基本法」。支持一方則提出，「一地兩檢」已有多重把關，香港必須掌握機遇云云。

「一地兩檢」方案爭論已久，各方論調亦已非常完備，政府理應有充足時間準備應對輿論。但主要官員在應對提問時卻顯得手足無措，有時更口徑不一，反映事前似乎未有「夾口供」。

內地嚴管通訊軟件和社交網站，要在內地「翻牆」使用是常識吧？到底在高鐵上 Facebook 會否犯法，相信是不少人的疑問。律政司長袁國強和運輸及房屋局局長陳帆，在電台節目「解畫」時，陳帆竟公然「教路」利用本港電話 SIM 卡或「翻牆」軟件，更親自「分享」他到內地開會，曾使用虛擬私人網絡（VPN）處理公務，相信市民必定「獲益良多」。事後政府便出現 3 種說法，其中政府新聞網於深夜在其專頁指出，在車上「翻牆」上網會否被追究刑事責任，「須根據內地法律處理」。

袁國強還爆出驚人言論，指「基本法」賦予香港出租土地的權力，又提出「租屋論」比喻內地和香港的關係，指業主租屋予租客後，發現地方不夠用，有權要求租客「租番間房俾佢」，遭議員狂轟荒謬。

除了官員，政府亦會與相關支持者「傾計」，確保他們有效推銷政策。但在「一地兩檢」鬧得沸沸揚揚之際，基本法委員會委員譚惠珠，卻突然引用政府也沒有談過的「基本法」第 118 和 119 條，指方案有法律基礎，又認為人大就雙方的合作協議而作出的決定，可解決所涉及的灰色地帶。「珠姐」有關言論被認為不單沒有救火，還要火上加油。

方案公布後數天，政府新聞網製作 4 張 infographic，表明乘坐高鐵來往香港和廣州只需 48 分鐘，比飛機的 60 分鐘還要快。不過政府「高鐵快過飛機」的說法隨即遭團體反駁，指機場管理局當年硬銷興建第三跑道，曾引用顧問報告，力證飛機大部分時間比高鐵更快，令人有「以子之矛，攻子之盾」的觀感。

事實上，不少 IO、AO 擁有傳媒工作經驗，部分更曾為資深傳媒人，應該非常了解行業運作和思維。雖然 Q&A 難以做到天衣無縫，但應可拆解大部分的「炸彈」。當然，在今次「一地兩檢」的爭議部分中，記者提問甚有水準，持反對意見者的觀點亦有節有理，但若演練做得仔細，官員根本不會窘態頻生。

可行辦法之一，就是邀請熟識公共事務的人士參與突擊演練，做法像「神秘顧客」。事實上，很多私人機構如想進一步測試公眾對某事情的反應，一般都會趁早向相熟傳媒或持分者「探口風」（soft sound）。

到底今次「甩轆」是由於「熱廚房」事務太多，官員無暇兼顧統籌，抑或政府難以羅致高質人材，相信只有政府自己才知道。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
包大人 關公論戰

包大人，資深傳媒人，同關公外型相似，日日面燶燶。閒時最喜歡觀察時事，研究各大小政客關公拆彈化粧攻略……

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