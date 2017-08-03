8月3日
印度「賤民」之厄運：生活於種姓制度的最低層
北韓擁有核武，何不南韓也有？
從統計學看文學
為何地獄總是好故事的常客？
大腦回春新方：填字遊戲
湯匙理論：一句闡明長期病患者的人生
芬蘭人，每天 10 杯咖啡的文化
原人：旅遊書的末日還遠嗎？
包大人：一地兩檢與公關 Q&A
李衍蒨：是「他」？還是「她」？

北韓擁有核武，何不南韓也有？

A+A-
眼見北韓愈發挑釁，引發一些南韓人討論：「我們何不也來研發核武？」圖片來源：路透社

北韓上周試射「火星 – 14 型」洲際彈道導彈，再度觸動美韓政府的神經。杜林普還在巴望中國出手施壓，南韓卻可沒這種寬裕。青瓦台急謀對策抵禦威脅，而他們想到的是：既然北韓坐擁核武，那麼何不「人有我有」，自己也研發核武？不過，眾多分析員對南韓核計劃的前景深表關注，憂慮此舉或會弄巧成拙，令局勢亂上加亂。

回顧歷史，南韓確曾有意發展核武。在 70 年代初期，南韓核電計劃擴張之際，時任總統朴正熙開始探索核武的可能性。部分解密文件顯示，當時的美國政府對南韓追求核武之事極為憂慮，逼其放下這份野心。受到美國及加拿大的施壓，南韓終在 1975 年 4 月加入不擴散核武器條約。

理論上，南韓已被逼捨棄核武計劃。不過普遍認為，南韓過後悄悄重拾核武的研發工作。譬如在 2004 年，南韓就向國際原子能機構（IAEA）承認，曾經秘密進行核武相關的實驗。去年，保守派紙媒「朝鮮日報」報道，一些軍事專家大膽預測，南韓或能在短短 18 個月內發展出一件核武，而可以達至這種高速，部分靠的就是那些暗地操作的試驗。

再者，南韓就算沒有核武，在技術上亦有核威懾能力。經過韓戰一役，南韓受到美國的核傘保護，保證若有需要，美方會以核武替其捍衛。即使美國在 1991 年把核武遷出南韓，以說服北韓允許 IAEA 派員監察其核設施，相關保證依然有效。最近更有報道指出，杜林普政府考慮於南韓境內重置美國核武。

事實上，去年新國家黨執政之時，黨內高層元裕哲亦曾提倡，南韓應建立「和平」的核武，對抗北韓「恐怖和自毀」的核武，而數月後的民調顯示，六成國民支持此說。加上南韓本有核電計劃，亦能迅速聚集專家開啟核武計劃。要實現「以核還核」，並非妙想天開。只是多個分析認為，此舉恐怕後患無窮。

面對北韓的導彈及核武威脅，南韓不欲坐以待斃，部分人提倡國家自擁核武，作為對抗。圖片來源：路透社

首先，假如南韓重啟核武計劃，意味將退出不擴散核武器條約。過去鮮有國家作出此舉。南韓經濟研究所的 Troy Stangarone 去年於雙月刊 National Interest 寫道，退出的國家等同加入「丟臉俱樂部」與北韓同在。若南韓步其後塵，將玷污自己的國際地位，或會招致制裁，並有可能打擊佔全國耗電量三成的核電業。

部分人士更憂慮，日本或台灣倘發展核武，或中國擴大其計劃，南韓若然再參上一腳，恐會促使更廣泛的地區軍備競賽，為該區添加不穩定因素，可能破壞其穩定性。即使此舉針對朝鮮半島，亦非明智。面對南韓發展核武的威脅，北韓或被觸發而搶先攻擊。如此一來，任何一方錯判形勢的風險將會急增。

由於事關重大，掌權者亦不敢輕舉妄動。去年支持發展核武的呼聲甚高，時任總統朴槿惠未有實行。如今換了文在寅上台，他主張與朝和談，反對以軍事方式解決衝突，核武計劃相信不在考慮之列。Robert Einhorn 及 Duyeon Kim 曾於「原子科學家公報」撰文，質疑民調多在北韓試射後進行，調查結果難以作準。

另外，很多分析相信，南韓討論發展核武是為給中美等國施壓。首爾亞洲戰略研究所所長 Park Syung-je 直言：「我不認為南韓真的想要核武。那純粹是對中方宣言『若你在北韓問題上不合作，我們就會靠自己取得核武。』」但眼見中國仍無實際行動，而北韓快有可能 —— 在理論上 —— 以核武擊中美國主要城市，南韓若真考慮以核武自保，恐怕也不足為奇。

相關新聞

ISIS 何時會出動核武？

北韓經濟正在蓬勃發展？

李明熙、Kimberlogic：踏足南北韓邊界　一個地方兩個國土

南韓書店業起死回生記

反美以外的北韓郵票

是誰暗中支持北韓軍力？

人為災害

北韓釋放人質，因金正恩怕了杜林普？

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 牛油果簡史
  2. 非法學術期刊網是俠盜還是賊匪？
  3. 陶傑：台灣的商人總統
  4. 現實主義者的烏托邦
  5. 拉丁美洲與非洲流行樂翻身，擊敗 Justin Bieber
  6. Google 大神無所不答，這是幫你還是害你？
  7. 建築思想
  8. Gloria Chung：當餐廳廁所香氣也無差別的時候
  9. 尼爾：此刻，我仍然活著
  10. 鄭立：瘋狂 X 袋——沉迷教育會令人變成痴線佬
星級話題
網絡|難民|工作|金融|老人|睡眠|品牌|人工智能|溝通|Facebook|閱讀|語言|敍利亞|脫歐|Brexit|傳媒|澳洲|電影|城市規劃|第二次世界大戰|電腦|攝影|特首選舉|基因|女性|足球|教育|北韓|藝術|記憶|宗教|企業管理|英超|林鄭月娥|消費|醫療|移民|瑞典|可再生能源||房屋|醫學|貧富懸殊|公關|杜林普|廣告|特朗普|學習|建築|文學|創業|企業|公投|生物學|衣著||伊斯蘭|氣候變化|恐怖分子|西班牙|愛情|意大利|城市|音樂|商業|旅遊|科技|生活|倫敦|投資|社交媒體|太空|挪威|納粹|文翠珊|污染|潮流|歐盟|機械人|Netflix|設計|反恐|子女|google|心理學|ISIS|美劇|非洲|時裝|出版|南韓|小說|智能手機|疾病|全球暖化|台灣|研究|NASA|中東|環保|AI|哲學|美國總統|動物|board game|年輕人|單身|健康飲食|英語|日劇|希拉莉|梁振英|舞台劇|特首|桌遊|奧運|眼疾|家長|歷史|結婚|恐襲|生態|經濟|丹麥|美國大選|飲食|社交|食物|大腦|癌症|樓市|里約奧運|大選|插畫|學生|民主|共和黨|性愛|兩性|總統|App|運動|恐怖主義|情緒|貧窮問題|遊戲|奧巴馬|香港|失業|戰爭