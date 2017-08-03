李衍蒨：是「他」？還是「她」？

8月3日
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一大早接到顧問的通知，說我負責監督的其中一個小組，必須前往墳場的另一端協助調查一宗可疑案件。據了解，警方還未就此案展開調查，而會否建檔調查，則取決於我們的挖掘和發現。

走到差不多墳場正中間，找到了該墓地。看上去並沒有可疑之處，以墓地雜草生長的情況來看，應該沒有在短期內被騷擾過。顧問在我們架起帳篷後便抵達，看到墓地後，向我們簡述她所知道的背景。說實話也沒有比我們知道的多！她說由於教會及墳場管理員覺得這個墓地在中間很可疑，翻查最近記錄沒有發現，因此想我們嘗試挖下去看看。

兩天過去，我們開始找到懷疑是人體殘骸的部分。當找到懷疑骨頭，便要立刻停下來拍照及記錄深度。記錄程序完成後，我們繼續以畫掃輕輕的掃開，希望把更多骨頭呈現出來。到這一部分為止，除非是有任何小塊骨頭（碎骨、手骨、腳骨等）已經鬆脫，否則我們都不會那麼快把骨頭拉出來。這樣可以確保挖掘人員得以清楚記錄及了解骨頭呈現的狀態與姿勢，幫助分析。幾個小時後，負責小組都已經把整個棺木以立體形態呈現出來了。這個棺木給人的感覺是一場非常體面的葬禮。去掉棺木的蓋後，我們找到了真正的骨頭。

法醫人類學其中一個範疇是要推斷死者的性別（sex）。而作為人類學家，我們十分強調我們所推斷的是男女生理結構的不一，而不是社會一般接受或認知的男、女性分別。後者為社會概念及世俗所界定，而前者則是與生俱來的。這個案件就是用來解釋，人類學家一而再、再而三地強調兩者分別及重要性的最好證明。

要嘗試把骨頭取出，我們必須先為他寬衣。在解開衣服時，我們發現他的衣服有點不搭：下身是像睡衣褲的衣物，而上身則是普通的襯衫。在棺木裡面也有著一件很奇怪的物件：枕頭。這個枕頭並不是真正的枕頭，而是用枕頭套裝著一整袋的女性衣物。

到底這副骨頭的主人是男還是女呢？我們先以平常推斷性別的方式，從盆骨及頭骨推斷出死者為男性。而顧問得知後，亦主動向教會查詢並調出所有有關這個墳的紀錄，記錄跟我們推定的結果一致。那到底為甚麼會有女性衣物呢？

經過努力，我們終於找到了這個人的親屬，跟他們聯繫後，推論跟我們後來講的一致：死者為一個死於 70 年代左右的男同性戀者。據說當時神父及教會對此極力反對，家人亦沒有意欲處理屍體，他的屍體就以當地「院出」政策處理：由政府支付無人認領的屍體殮葬費及儀式費用。而衣服，應是由於當時他的衣飾，不符合教會觀念，最後變成為他找到甚麼就讓他穿甚麼。

這麼多年後，我們嘗試聯絡家人，誰知道得來的還是家人淡淡的回應，說他們跟「他」再沒有瓜葛。我們聽罷都覺得無奈，看看存骨間裡的 2,000 個箱子，再定眼看這個箱子，說了一句：「至少，他在這裡有很多同伴。」

我旁邊的另外一個顧問說：「至少，我們很喜歡他！」

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
李衍蒨 骸骨傳記

一名香港土生土長的骨頭說故人，馬不停蹄地飛到世界各地尋找及代言骨頭的故事，讓他們成為事情最後及誠實的無聲證人。

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