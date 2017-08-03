8月3日
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原人：旅遊書的末日還遠嗎？

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圖片來源：香港貿易發展局

今年書展的題目是旅遊，立時令人想起「閃閃書」。旅遊書走入可登大雅之堂，跟金庸、衛斯理小說並列，反映市場主導，文化凋零。旅遊書在工具書中，雖然多人使用，但文學價值難跟小說比擬。

遊記仍有多少價值呢？不是工具書，就是一本撰寫外地經驗的散文集。再者，網絡盛行，世界各地的旅遊資訊都在網上一覽無遺，今時今日，旅行真的仍然需要旅遊書嗎？

文字改變世界

遊記都有風光的日子，文字曾經改變世界。

工業文明令交通發達，西方 19 世紀興起旅行，起初坐火車，遊歷歐洲，後來就越洋探險。今天欣賞百年前的法國印象派畫作，不難發現火車的存在。遊記最輝煌的時光是沒有火車的時代，旅行如苦行僧，一切皆用上雙腳。

今天，沒有馬可孛羅、徐霞客或伊本・巴圖塔（14 世紀伊斯蘭的旅行家，曾到訪中東、非洲、歐洲和中國等地），很難再用一本遊記改變世界。馬可孛羅的書，吸引過無數航海家跨洋過海，尋找新大陸和東方航線；而摩洛哥出生的伊本・巴圖塔則記下蒙古統領世界的年代，踏過長達 12 萬 700 公里的道路，啟迪東西方的交流。

700 年前的伊本・巴圖塔窮 33 年走遍 44 個國家，但今天的社會只講求 2 個星期行過歐洲「打卡」，就算大功告成，不枉此行，或許兩週也太長，10 天就完成了。全球化下，資訊氾濫，在網上搜尋的資料，比坐飛機飄洋過海知道的更多。獨一無二的旅程難求，但真正的旅行在乎體會，能否擁有與眾不同的旅程，在乎你出發前，會否花時間坐在案前找資料。

旅行又不是讀書。為何要找資料呢？

讀「閃閃書」，不如看 Google

圖片來源：Lonely Planet Facebook

旅行最重要的是體會，不然就回家看 Google Map 罷了。了解其他人的生活，使我們跟當地人有更多話題，比打卡拍照更有趣。一張照片，雖令閣下多了一百個讚好，但一個動人的旅遊故事，可以談論一世，改變人生。

踏足中亞，明白何謂獨裁封鎖、警察國度，為何土庫曼斯坦有「中亞北韓」之稱呢？東歐，也許是後「蘇聯」的影響，生活在歐盟邊緣，壯年人離開國家到西歐謀生。他們習以為常的小事，都是我的旅行故事。遊記不會消失，但需要我們更花心思認識他鄉的人和物。

我依然愛用「孤獨星球」（Lonely Planet），雖然近年改革多加入圖片，但相比「閃閃書」而言，這簡直是全文字書。書內很少圖片，一切景點只有文字的描述，與「有圖有真相」的年代格格不入。在「孤獨星球」中，我最愛介紹國家歷史的章節，登上飛機只花 30 分鐘，如乘坐時光機般，走過 2000 年的文明之路，初步知曉目的地的歷史大事，為旅程增加不少樂趣。

想走捷徑，不看書？也可看電影認識國家，下次再談談看一套電影去旅行。

「旅遊黑仔王有母去旅行」講座

筆者本週六在旺角有講座，歡迎參與，題目為「旅遊黑仔王有母去旅行」，講述旅行心得和與長者旅行的技巧。

日期︰8 月 5 日（六）
時間︰18:00–20:00
地點︰油麻地塔冷通心靈書舍

講座詳情︰
www.facebook.com/events/250782068759185

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
原人 7遊記

原人，植根香港的城市研究員，曾任大學講師，研究社區和文化保育。放眼世界，遊歷 45 國，五大洲，本地欣賞社區的樂趣，國外沉迷第三世界的浪漫，最愛國度是伊朗和緬甸，景點有趣，卻不及人的真摰，尋回城市失落的笑容。

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