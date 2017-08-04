只需一個簡單的思想轉變，就能讓你更長壽

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史丹福大學一項研究指出，那些認為自己不太「好動」（less physically active）的人，壽命會比認為自己好動的人短 —— 但他們實際的體力活動程度非常相似。研究人員 Alia Crum 表示，近年來多項研究都指出，一個人的思維（mindset）對健康起著關鍵作用，而他們的發現則符合這個趨勢。

認為自己好動的人死亡率較低？

來自史丹福大學的研究團隊調查自 1990 年起收集，3 組合共超過 6 萬名美國成年人的數據並加以分析。這些數據記錄了他們的體力活動（physical activity）、健康、個人背景等資料。在其中一個樣本中，參加者配戴加速規（accelerometer）一星期，以量度他們的體力活動。研究人員對一個問題尤感興趣：「你認為與同齡人相比，你算是比較好動還是比較不好動（就體力活動而言）？」換言之即是，「你認為自己與同齡人相比，算不算常運動的人？」

研究團隊審視 2011 年的死亡數據，發現相比起認為自己較同齡人好動的人，認為自己沒那麼好動的人死亡機會高出 71%。

你看待自己的方法如何，你的壽命也必如何

意識如何影響壽命和健康，至今未有定論，但研究團隊已提出多種解釋。一種是指觀念（perspective）能影響動力，那些意識到自己維持著健康活動程度的人會更多地運動，以保持健康；而那些認為自己本來就不健康（unfit）的人則容易消極，繼續少做運動，這又加劇了他們為健康憂慮的心理負擔。這種「動者愈動，靜者愈靜」的循環，源於人們不願改變現有的想法。

另一種解釋則借用「安慰劑效應」（placebo effect）—— 指患者並非真正獲得有效治療，但卻因為相信治療有效而痊癒、或病症得到紓緩。而那些認為自己運動充足的人，即使做的是無助促進健康的鍛鍊，但他們相信自己的健康因此得到改善，身體狀況的確會變得比活動程度一樣，但思想消極的人更好。

由改變心態開始

要培養一種認可自己活得健康的心態，其實不一定要做 gym。只要每天維持有良好的運動感覺便可，無論是爬樓梯、走路上班、大掃除等都可以。重點在於意識到自己所作出的體力勞動，並感到健康。雖然這可能會成為人們惰於運動的理由，但心態的影響力，絕對不容小覷。

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