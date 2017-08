大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵

電影「鄧寇克大行動」(Dunkirk)風靡全球,令這段歷史再受注目。但事實上,在 1940 年 6 月 4 日,當最後一艘拯救船從海岸離開時,仍有至少 4 萬名英兵被留下來。他們聯同約 4 萬名法兵,在鄧寇克附近遭德軍生擒,部分人被當場處決,倖存的則受虐直至終戰。可惜這段史實長年乏人問津。

Sean Longden 在著作 Dunkirk: The Men They Left Behind 記述,戰俘缺乏食物及藥物,而德軍為打擊士氣,褫奪被俘英兵軍官的軍階,把他們送往鹽礦工作,只准喝溝渠水及吃腐爛食物。Longden 在書中直言:「他們作戰到底,確保逾 30 萬名同袍成功撤退。他們的犧牲為英國帶來救恩。但當那些脫險回家的人被譽為英雄時,他們卻遭世人遺忘。」

早於英法開始撤離鄧寇克時,納粹德軍已展開暴行。5 月28 日,約 100 名隸屬英國皇家諾福克團第二營的士兵剛向德軍投降,就被納粹親衛隊骷髏總隊押往 Le Paradis 一個農場,於坑內被機關槍掃射身亡。同日,皇家沃里克郡軍團第二營亦於 Wormhout 附近被擒,然後押至一個糧倉內,被德軍以手榴彈屠殺。

隨著戰事持續,這類押送愈趨頻繁,有時候俘虜們只有少量食物,甚至毫無東西可吃。當火車抵達車站後,這些戰俘就被押上運牛車,送往德國及波蘭的工地。20 歲的英兵 Charlie Waite 就被轉折押送到波蘭一個農場,於納粹衛兵的監視下工作,其後再於 1944 至 45 年的嚴冬,被押送至近千英哩遠的柏林郊外,幾乎死在路上,直到 4 月他才被盟軍救出。

Waite 事後出版 Survivor of the Long March: Five Years as a POW 一書,敘述被押送至波蘭及柏林的經歷,當中說到:「(去波蘭那次)當時天氣炎熱,我雖穿著大衣,身體倒還好。但在 1945 年,我們面對更多挑戰之一,就是 1 月那破紀錄的酷寒。加上一直的苦難、恐懼、疲憊和飢餓,以及目睹同袍逝世,在路邊埋葬他們。這些事叫你永生難忘。」

鄧寇克失守後不過 18 日,納粹德軍佔領法國,英國只能孤軍作戰。希特拉等著英方提出和議,邱吉爾卻將鄧寇克的挫敗,轉化成「鄧寇克精神」,呼籲國民展示英軍的堅毅、效法那些將英兵救出鄧寇克的民用船船主、心懷事在人為的態度。他迅速替換在法國折損的軍備,又積極拉攏羅斯福,在 7 月帶領英國準備長達 3 個月的圍困,亦即是後世所稱的不列顛戰役。

結果,皇家空軍戰勝納粹空軍,令德國放棄入侵計劃。往後 5 年,英國得以擴大軍隊,為皇家空軍增添戰機,修復及替換在鄧寇克損失的戰船,再次重建全球最強的英國海軍。然而,若是沒能在鄧寇克撤退,這一切都不可能成事,英國亦無法捱至 1941 年年底日軍襲擊珍珠港,觸發美國加入戰團。是以當盟軍在 1944 年 6 月 6 日於諾曼地登陸,這場勝利雖叫所有參與者歡喜,但對於英國人而言,想到那些被留在鄧寇克的英兵,這更多的是一場救贖。