8月4日
人類還應否豢養寵物？
大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵
YOLO：解放南韓獨身年輕人的緊箍咒
生育率回升，德國如何持之以恆？
貓頭鷹：惡鳥還是博士？
只需一個簡單的思想轉變，就能讓你更長壽
誰在鄙視
唐明：誰是南方人？
紅眼：「深海魚男」——鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？
Moyashi：文化遺產 DIY

大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵

A+A-
大批英兵在鄧寇克灘上等候撒退。圖片來源：英國帝國戰爭博物館

電影「鄧寇克大行動」（Dunkirk）風靡全球，令這段歷史再受注目。但事實上，在 1940 年 6 月 4 日，當最後一艘拯救船從海岸離開時，仍有至少 4 萬名英兵被留下來。他們聯同約 4 萬名法兵，在鄧寇克附近遭德軍生擒，部分人被當場處決，倖存的則受虐直至終戰。可惜這段史實長年乏人問津。

Sean Longden 在著作 Dunkirk: The Men They Left Behind  記述，戰俘缺乏食物及藥物，而德軍為打擊士氣，褫奪被俘英兵軍官的軍階，把他們送往鹽礦工作，只准喝溝渠水及吃腐爛食物。Longden 在書中直言：「他們作戰到底，確保逾 30 萬名同袍成功撤退。他們的犧牲為英國帶來救恩。但當那些脫險回家的人被譽為英雄時，他們卻遭世人遺忘。」

早於英法開始撤離鄧寇克時，納粹德軍已展開暴行。5 月28 日，約 100 名隸屬英國皇家諾福克團第二營的士兵剛向德軍投降，就被納粹親衛隊骷髏總隊押往 Le Paradis 一個農場，於坑內被機關槍掃射身亡。同日，皇家沃里克郡軍團第二營亦於 Wormhout 附近被擒，然後押至一個糧倉內，被德軍以手榴彈屠殺。

隨著戰事持續，這類押送愈趨頻繁，有時候俘虜們只有少量食物，甚至毫無東西可吃。當火車抵達車站後，這些戰俘就被押上運牛車，送往德國及波蘭的工地。20 歲的英兵 Charlie Waite 就被轉折押送到波蘭一個農場，於納粹衛兵的監視下工作，其後再於 1944 至 45 年的嚴冬，被押送至近千英哩遠的柏林郊外，幾乎死在路上，直到 4 月他才被盟軍救出。

Charlie Waite 出書敘述遭德軍押送的苦難經歷。

Waite 事後出版 Survivor of the Long March: Five Years as a POW 一書，敘述被押送至波蘭及柏林的經歷，當中說到：「（去波蘭那次）當時天氣炎熱，我雖穿著大衣，身體倒還好。但在 1945 年，我們面對更多挑戰之一，就是 1 月那破紀錄的酷寒。加上一直的苦難、恐懼、疲憊和飢餓，以及目睹同袍逝世，在路邊埋葬他們。這些事叫你永生難忘。」

鄧寇克失守後不過 18 日，納粹德軍佔領法國，英國只能孤軍作戰。希特拉等著英方提出和議，邱吉爾卻將鄧寇克的挫敗，轉化成「鄧寇克精神」，呼籲國民展示英軍的堅毅、效法那些將英兵救出鄧寇克的民用船船主、心懷事在人為的態度。他迅速替換在法國折損的軍備，又積極拉攏羅斯福，在 7 月帶領英國準備長達 3 個月的圍困，亦即是後世所稱的不列顛戰役。

結果，皇家空軍戰勝納粹空軍，令德國放棄入侵計劃。往後 5 年，英國得以擴大軍隊，為皇家空軍增添戰機，修復及替換在鄧寇克損失的戰船，再次重建全球最強的英國海軍。然而，若是沒能在鄧寇克撤退，這一切都不可能成事，英國亦無法捱至 1941 年年底日軍襲擊珍珠港，觸發美國加入戰團。是以當盟軍在 1944 年 6 月 6 日於諾曼地登陸，這場勝利雖叫所有參與者歡喜，但對於英國人而言，想到那些被留在鄧寇克的英兵，這更多的是一場救贖。

相關新聞

意國避談之恥：亞的斯亞貝巴大屠殺

「鄧寇克大行動」真的漏掉了印度軍隊？

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

江皓昕：「編寫美好時光」——戰火連天仍是要瘋狂度劇本

方俊傑：「戰爭機器」——香港的戲院仍然有必須存在的理由

唐明：小熊柏靈頓和那一代

古希臘黃金時代的迷思

唐明：罪人‧義人‧凡人

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 印度「賤民」之厄運：生活於種姓制度的最低層
  2. 北韓擁有核武，何不南韓也有？
  3. 從統計學看文學
  4. 為何地獄總是好故事的常客？
  5. 大腦回春新方：填字遊戲
  6. 湯匙理論：一句闡明長期病患者的人生
  7. 芬蘭人，每天 10 杯咖啡的文化
  8. 原人：旅遊書的末日還遠嗎？
  9. 包大人：一地兩檢與公關 Q&A
  10. 李衍蒨：是「他」？還是「她」？
星級話題
性愛|污染|社交媒體|挪威|傳媒|研究|金融|環保|學生|生態|特首選舉|家長|Netflix|公關|電腦||遊戲|納粹|兩性|足球|健康飲食|公投|丹麥|小說|電影|ISIS|西班牙|子女|google|動物|倫敦|氣候變化|創業|第二次世界大戰|藝術|設計|潮流|Brexit|太空|疾病|里約奧運|基因|品牌|宗教|特朗普|戰爭|建築|房屋|科技|大選|投資|人工智能|運動|非洲|攝影|企業管理|溝通|board game|樓市|失業|文學|杜林普|工作|恐襲|單身||廣告|貧富懸殊|梁振英|南韓|大腦|林鄭月娥|城市|台灣|插畫|Facebook|香港|民主|眼疾|難民|桌遊|女性|經濟|英超|哲學|澳洲|英語|恐怖主義|北韓|總統|結婚|醫療|奧巴馬|網絡|生物學|愛情|旅遊|移民|醫學|心理學|文翠珊|敍利亞|飲食|美國總統|AI|中東|時裝|反恐|App|企業|出版|音樂|恐怖分子|語言|社交|瑞典|共和黨|食物|閱讀|美劇|機械人|NASA|希拉莉|伊斯蘭|歐盟|美國大選|年輕人|生活|記憶|消費|商業|睡眠|貧窮問題|奧運|老人|情緒|智能手機|可再生能源|學習|衣著|教育|特首|歷史|全球暖化|脫歐|日劇|癌症|性別平等|意大利|城市規劃