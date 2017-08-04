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貓頭鷹：惡鳥還是博士？

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西洋童話故事常以動物喻人，例如狐狸必奸、羊必純良，而貓頭鷹則頭戴方帽、臉戴眼鏡、翼夾書三兩本，做博士學者或教書先生。為何洋人寫童話故事非要貓頭鷹當博士不可？只因在希臘神話中，貓頭鷹為雅典娜的化身，而雅典娜則為智慧之神，貓頭鷹遂為智慧學識之象徵。或許洋人見貓頭鷹晝伏夜出，振翅而飛時幾無聲響，難以捕捉其蹤影，猶如人間之隱世智者，故而稱之為「貓頭鷹博士」。

古時漢文稱貓頭鷹作鴞（粵讀囂），又作梟，「詩經」作鴟鴞（鴟粵讀雌）。但鴞於古時中原為惡鳥，士大夫多以之喻惡人或蠻夷，蘇軾名篇「上梅直講書」亦提及此惡鳥。

現今各國皆有學者以現代技術及科學法觀察貓頭鷹的生態，觀察所得與古時漢人所見相差不遠。兩者差別，在於古時漢人沒有見過貓頭鷹左右扭頭 270 度。

為何貓頭鷹能扭頭 270 度而不傷？有學者曾以顯影劑注入貓頭鷹血內，再以電腦掃瞄技術（CT scan）拍攝頸部的血液流動，發現貓頭鷹的頸部血脈奇寬，且分作 2 管，其管壁能伸能縮，扭頭時，血管順勢而伸展收窄，但血流不斷，且動脈並非鎖於頸部之脊柱內，故此段動脈可靈活伸縮，與的人頸部結構有所不同。

貓頭鷹的眼珠不能轉動，靠轉動頭部來擴闊視野。

香港也有貓頭鷹，但甚難見得倒，即使只是想聞其叫聲亦非易事。生態學者高力行博士（Richard Corlett）曾道：「香港貓頭鷹的叫聲是這樣的，輕輕的：『嗚！』，心裡面再數 1、2、3、4：『嗚！』。」現代人不再視貓頭鷹為惡鳥，哈利波特養貓頭鷹、在影片網站看到日本人養貓頭鷹，也許也會生出養一隻的念頭。不過，據香港法例條文，貓頭鷹為野生雀鳥，買賣或飼養皆違法，故不得作寵物。且貓頭鷹多獵食蟲鼠，一般城市人想養亦難。今年 5 月，有觀鳥者於東涌後山某小徑邊發現貓頭鷹幼鳥棲息於石縫中，便以攝錄機拍攝牠們日常作息，不料有人或因見錄影，竟將幼鳥帶走。觀鳥者氣憤之下，懸紅港幣 1 萬元，盼能找回幼鳥，此事於英國亦有報章報道

若愛貓頭鷹，不如保山水之清淨，護幼鳥之巢穴，以養之於天地自然間。而習文者，亦不應視「鴞」與「貓頭鷹」二辭為一，因前者惡也，後者愛也。

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