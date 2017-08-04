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Moyashi：文化遺產 DIY

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沖之島全貌。　圖片來源：asahichinese-f.com

位於福岡的沖之島 5 月成功登錄文化遺產名錄，名稱是「宗像・沖之島及相關遺產群」，主體是祭祀宗像三女神的宗像大社等神社，其中沖津宮就位於海中心的沖之島，信仰歷史最早可追溯至 4 世紀。當然寫稿人都明白歷史說多了，大家都會按上一頁，所以媒體報道多著重其禁止女性登陸的特殊規定，勝在夠吸引眼球。本文亦無意考古，反而想談談日本文遺的故事。

2016 年之際，國際文化紀念物與歷史場所委員會曾就沖之島申遺一事指，日本不存在具體記載當時祭祀儀式的史料，無法證明沖之島的祭儀與三女神信仰的歷史及文化連續性。另外，女性禁止登陸的習俗最早只可追溯至 17 世紀，而沖津宮等宗像大社的建造時期亦不明。所以認為「宗像・沖之島及相關遺產群」的 8 件中，有 4 件應該除名。但經一番周旋，委員會最終認同其宗教信仰的價值，將所有 8 件都向世界遺產委員會推薦，成功登錄。

你可能會問，無確切的歷史資料，怎可能申遺？怎可能會成功？只可以說少年你太年輕了，給你說個關於平城宮跡的故事。奈良的平城宮跡，可能不算是港人的熱門選擇，但在日本的歷史文化景點中，算是頗有名氣。平城宮跡於 1998 年登錄世遺，當時的申遺文件已經提及復修朱雀門和東院庭院的計劃。直到 2000 年代正式動工，世界遺產委員會要求日本提交文件，證明復修是基於可信歷史資料。因為平城宮事實上已荒廢千年，滄海桑田，除了埋在土裡的地基外，建築丁點也沒有留下來。但日本沒有回應其要求，於是委員會在 2011 年再向日本提出補交資料，但當時重建已經完成。

日本不是「沒有」提交文件，而是「無法」提交文件。現有的文獻中，根本不存在平城宮的詳細外觀資料。最諷刺的是，官方小冊子上大剌剌地明言沒有直接資料，復修（其實已經是再建）都是參考其他同時代的建築，例如法隆寺和藥師寺。50 萬元的問題：模仿其他建築由零再建，算不算是復修？說到這裡，你可能會好奇既然沒有資料，為甚麼日本仍執意要重建？那麼告訴你，2010 年是「平城遷都 1300 年祭」，這活動橫跨整年，預算破億。大家又有沒有明白了甚麼？

文遺當然是歷史文化的紀念物，但牽扯到歷史文化，就必定與政治經濟有關。無論申遺，抑或經營文遺都是一場角力，有時窺探背後的角力，比看文遺本身更有趣。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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