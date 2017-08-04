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紅眼：「深海魚男」——鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？

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日劇「深海魚男」劇照

年紀會改變一個人的口味，有些東西以前經常吃，但不代表能吃到老，例如薯片和啤酒，又例如那些拯救世界的漫畫英雄。大抵每個接觸日本漫畫的讀者，都一定聽過古谷實的名字 —— 不知道有甚麼好，但是聽過。到真的喜歡古谷實筆下的故事，都一定是長大之後的事情。當你開始不相信大吼一聲就能讓人生逆轉，戒掉那些威風凜凜的主角情意結之後，身邊就會有朋友推薦你看古谷實的漫畫（首先你當然要有個品味不錯的朋友）。無法讓你看得很爽，但你會產生共鳴，因為這個時候的你，都早已是個有故事的人了吧。

從 90 年代出道至今，古谷實的作品一點都不符合市場上少年漫畫的標準套路，總之不會是夢想熱血、愛與勇氣就是一切的公式設定。古谷實早期成名作如「廢柴同盟」和「去吧！稻中乒團」，明顯有種對抗主流風俗的意識，故事帶點骯髒色情，圍繞著一群其貌不揚的弱者而展開；後期作品則隨著他本人的年紀增長，漸漸收起搞笑漫畫的形象，同時剝去以往的青春物語格局，鎖定在更為成熟的 30 歲視點。畢竟，一個人在青春期的耍廢和荒廢到中年是兩種層次，前者是有朝一日還能醒悟的階段，而一睡不醒，就會變成後者。那是一個耗盡青春，到頭來一事無成，面前只有逐漸老去到絕望的人生階段。

今季被改編成深夜劇的「深海魚男」，有田哲平飾演的主人公富岡，就是一個這樣的絕望中年。回首過去，把青春都用來睡覺，醒來的時候，已經三十多歲，做了七年超市夜班看更。（漫畫設定是 32 歲，日劇則變成 38 歲，畢竟有田哲平實際上幾乎 50 歲了。）

日劇「深海魚男」劇照

何謂深海魚男？其實深海魚是故事中一個明確的指涉，不單指男主角富岡，而是大部分登場人物的生活方式，都像是不見天日的深海魚，在社會的光鮮表面下他們是無人關注的低學歷、低收入、被壓搾的一群，他們孤獨、軟弱而欠缺自信，看不見前途，也談不出宏大夢想。

深海魚視力退化，只能追逐發光的源頭前進，而這就是孤獨者們心目中的願望。絕望的意思，可能非片面單指一事無成的人生已經無望或失去希望。「深海魚男」的角色全部都擁有強烈的願望，但他們的人生除了願望之外，就甚麼都沒有了。他們強烈地想著一些簡單的事，而絕望，就是活下去的這些理由，原來都是卑微到根本不難實現的願望。只想交朋友、只想找一個男朋友、只想找一份超級遊手好閒的工作、只想有錢玩柏青哥、只想甚麼事情都不喜歡、只想死⋯⋯「深海魚男」對絕望的人生有相當獨特的刻畫，全心全意懷抱願望，然後呢？沒有然後了。絕望不是無能為力，而是只能找個無謂的目標用盡全力，就像一條深海魚。為了這個發光的願望，即使行為超出常理也不惜一切，看起來確實很滑稽。

回想過來，每次見到深海魚，大家都難免覺得牠們的長相怪異吧？為甚麼可以長得這麼醜呢？漂亮的鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？很滑稽吧？故事本身就是從這個難以解釋的設定開始，劇情不按牌理，有著古谷實的無厘頭風格，但笑中有淚。行事愈怪，愈像是遭大都市瞧不起的海底生物，距離水面與光，愈來愈遠。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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