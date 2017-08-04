人類還應否豢養寵物？

當人類為動物爭取權益的浪潮增長到史無前例高度，有人開始進一步反思：我們人類是否還具有豢養寵物的權利？

最初令生物倫理學家 Jessica Pierce 質疑人類豢養寵物的權利，是她在寵物店為寵物壁虎購買食用蟋蟀時看到的一幕：數隻新生老鼠縮在食物盒裡，正待主人轉售寵物店，成為下一個寵物商品或寵物蛇糧食：「老鼠是具有同理心的動物，不少科研指出當新生老鼠被迫與母親分離，會承受巨大的悲傷。我們怎麼可以這樣對待牠們？」這件事催生了她後來的出版書 Run, Spot, Run，從成為寵物貓狗盤中餐的動物，到動物農場量產的孱弱純種狗，袋裝金魚盒裝蟋蟀，諸如此類，講述圈養動物的爭議。她認為最大的矛盾在於，人類一方面不斷強調動物權益，另一方面又透過豢養剝奪其自主權。只因我們需要動物陪伴耍樂，便把牠們帶入人類生活，主宰其飲食、打扮、玩樂、生活和行為方式，甚至左右牠們生育器官的去留。

人類視動物為商品由來已久，吃肉穿皮草至少有千年，圈養動物現象也出現經年，但古人對寵物的態度遠比今人粗疏冷漠，時至今日，若要將過往的動物觀套用到寵物身上就令今人心生抵觸。據統計，今天英國的寵物產業總值 106 億英鎊；美國人 2016 年花費在寵物身上的總計也有 500 億英鎊。調查反映不少人愛寵物甚於子女、伴侶、摯友，絕大部分飼主視寵物為家庭要員，2011 年更有 16% 受訪英國人將寵物列入戶籍。

然而我們不知道寵物會否為這種身份轉變感到高興，Pierce 指：「我們常有錯覺以為寵物比從前有 say，事實可能都是我們一廂情願加諸在牠們身上的想法。 我們在社交媒體為寵物塑造人性化形象，某程度上是抹殺動物本身的存在。」西卡羅萊納大學心理學教授兼人與動物關係學先驅 Hal Herzog，持與 Pierce 類似看法，他認為寵物爭議之所以成為道德問題，是因為愈來愈多人待寵物如人。科學研究反映，即使相對頭腦簡單的動物如金魚，情感世界之複雜豐富也超乎我們此前所想像，「但按照邏輯推演，我們愈是要標籤牠們擁有如人類一般的屬性，我們就擁有愈少操控寵物生活的權利。」

最近，更有部分國家開始倡議賦予寵物更高的法律地位。2015 年，加拿大和紐西蘭政府頒例，承認動物是「具感知生物」，不屬於人類財產（後來紐西蘭舉國向負鼠宣戰是否有違此法則不得而知）。雖然英美寵物法律地位未有升格，英國 2006 年推出動物福利法，規定飼主需要為寵物提供最基本的照顧；美國有 32 個州份將寵物納入家暴保護令保障範圍，羅德島州更改法將「寵物飼主」身份更改為「監護人」，為關注動物權益者所稱道。

即使放下所有「愛牠即是害牠」的爭論，你有你高唱愛護動物，也不乏有權利無責任的飼主繼續棄養，讓昔日的掌上明珠流離浪蕩在街頭。美國每年有 150 萬寵物因而被處以安樂死，在香港 1 年也有 2 千多隻動物需由愛護動物協會人道毀滅。這些都是人類「愛」過圈養過動物，又棄之如財產的後果。

就算權當圈養寵物存有道德問題，我們又該如何煞停整個寵物產業？現時依存於寵物概念的動物又該如何處理？雖然 Herzog 和 Pierce 均不認同人類豢養寵物，但二人家中都各有寵物。Herzog 深入研究動物權益問題，反覆思考究竟提倡動物權益者是出於情感抑或理性，寫成書作 Some We Love, Some We Hate, Some We Eat，其後他投身素食者行列，放棄吃肉，棄穿皮鞋，甚至放飛了寵物鸚鵡：「我知道她難以生還，知道她可能會餓死。我想放生為的可能是我，而不是她。」但這又是否最好的結局？

不論道德討論的結果如何，事實是市場——包括部分提倡動物權益者——的購買行為已經決定了寵物產業的存在。不過從相對短促的寵物史中可見，人類對寵物的寵愛易變，Herzog 說：「長遠而言，我相信圈養動物如所有文化現象一樣終會過時，可能機器人會取代動物，養寵物會成為小眾。」