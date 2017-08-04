許多國家南方和北方都判若兩國，連英國這麼小，南方人也看不慣北方 —— 北的不是蘇格蘭，而是英格蘭北部，紐卡素、桑德蘭等，老派的英國人形容一個人不怎麼樣，就說他是一個 Northerner，這裡頭不但包含了各種貶義，還有南方作為政治經濟文化核心的優越感，而不必明說。

Northerner 不妨翻譯成廣東話的「北佬」。其實「北佬」不是廣東話僅有，民國時代上海人翻譯美國小說也常用這個詞。美國南方人以 Old South 自居，也看不慣北方，南北戰爭以來但見一切髒亂無序，也都說是「北佬」所為。美國的北佬不叫 Northerner，而是「洋基」（Yankee）。

中國的南北差異比較複雜，一般都說南方風輕水軟，建築秀麗，北方曠野闊土，風格質樸；南人靈巧善理論，北人厚重尚實務云云。但是仔細想一想，這種 Stereotype 的印象大多和現實不符，最簡單來說，北京人喜歡誇誇其談，上海人則務實得多。

如果說南方人比較溫軟靈秀，你會想到四川妹，廣東佬還是福建大媽？四川這種自成一格的狀態，哪有一點「南方」的氣息？安徽的查濟、歙縣，也是貨真價實的「江南」風光，但鳳陽花鼓算甚麼呢？湖南湖北自古就民風勇悍，據說盛產土匪（當然也可以是勇士）；還有無惡不作反人類的太平天國，按地理來區分，都是不折不扣的南方人。

至於北方是不是都很粗獷？也不見得，譬如以晉商著稱的山西，至少在民國時代，建築、戲文、飲食，還有大軍閥閻錫山的治理風格，都是很精細的。

到底哪裡才是南方呢？以上偏見印象中的「南方」顯然指的是江南：是昔日的蘇杭天堂，小橋流水、園林假山、崑曲評彈，烏篷船紹興戲，是從戰國的吳越開始，經後來的孫吳、東晉、南朝、南宋、南明以及民國，在政治、經濟、文化上都曾與北方分庭抗禮，才構成所謂的「南方」。

南方文化的另一支便是嶺南，最核心的當然是廣府範圍。雖然廣州話聽起來沒有蘇州話那麼悅耳，但如果看老電影和紀錄片，聽起來頗為莊重典雅，絕無一絲痞氣。嶺南是南方文化「外向」的基地，乃至到了 19 世紀，連上海洋行的買辦、翻譯和通事，大半都是廣東人（而且以香山為主）。

有意思的是，嶺南和江南文化沈澱下來，最終和西方文化水乳交融，得出了兩大殖民地，這在中國其他人看來，就顯得南方人有點數典忘祖，崇洋媚外。因此在政治上，南方是不可能為北方所信任的。

許多人都說國共兩個政府，是南北文化差異的產物，表面上其實說不通：因為中共的祖宗也都是南方人，中共第一代的將帥主要來自湖南和四川；再看看民國的頭面人物，那些江浙人和嶺南人，為甚麼不能順利過渡到北方呢？他們不可以住窯洞，吃窩頭，拿一把鐵鏟去拉野矢嗎？宋美齡不可以像江青那樣扭秧歌嗎？

同樣是南方人，有一批從他們的老家出發到陝北，一路都順暢與北方文化融合；另一批始終不能越江而治，中國歷史上的「北伐」從來不會成功，只能不斷「南渡」。因為真正意義上的「南方」其實範圍很小。整個中國在文化上已經是一個非常劃一的國家，南方的範圍並沒有想像中那麼大，現在更在不斷縮小，節節退縮，就快退到香港這一個小小的孤島上了。