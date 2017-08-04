YOLO：解放南韓獨身年輕人的緊箍咒

南韓又名「地獄朝鮮」，除了就業難生活難置業難等普世問題外，真正讓南韓年輕人抬不起頭來的，還有南韓極其嚴重的面子文化。囿於世俗眼光令他們互相攀比顏值、職業、收入、住屋、座駕、穿著，追逐著大眾共同建立的單一價值，充門面，裝合群。不過近年在南韓年輕人之間就興起一種個人主義，教他們放下社會包袱，好好「活一次」。

「本店歡迎獨飲。」酒吧「羽毛」6 個月前於南韓最繁榮的弘大區開張，全店吧位坐位居多，方便獨飲。在喝酒文化興盛的南韓，鼓勵獨飲的意義可圈可點。不單獨飲，南韓一時興起的還有獨食獨遊獨婚。過去習慣由社交主導生活的南韓人，開始嘗試剝離群體，下班累了就不勉強自己應酬上司同事，在學校無聊也不必每事都和同學集體行動。25 歲的銀行職員朴多順（譯音）說：「從前一個人吃飯的話會受人白眼，但是現在我想大家都不以為奇了，因為這已經是南韓的社會趨勢。」年輕人受夠來自家庭與社會的群體壓力，鬱閉的情緒使新傳入的生活態度「YOLO」發酵，變成他們堅持單身、享受個人時間和價值的正當理由。

「YOLO」是「you only live once」的縮寫，細算起來使用有數百年之久，但讓它在南韓年輕人中流行起來的，是 2011 年說唱歌手 Drake 的作品 The Motto：「You only live once, that’s the motto, nigga, YOLO」。不論 Drake 對西方文化影響如何，「YOLO」傳入南韓後另有演繹。年輕人開始在社交活動以外尋找充實自己的方法，例如學造馬卡龍、工餘時間做義工、參加工作坊等等。專講單身生活的雜誌開始流行，2016 年新韓銀行更推出 Yolo 信用卡，提供商戶消費優惠。既然只能活一次，就要為自己而活，而且要活在當下，不為未來，更不是為別人。首爾大學消費學全美英（音譯）認為：「從前我們很在意別人怎樣看待自己的消費習慣， Yolo 令消費少了理性和計算，反而多了追求情感上的愉悅。」

這些變化，都可歸因於南韓人長期受工作壓榨，私人時間和內在價值不被尊重，物極必反，外來思想剛好解放了壓抑已久的欲望。美國衛斯理學院政治學教授 Katharine Moon 評論：「很多南韓人，直到最近都不懂怎樣抵抗來自集體的社會壓力。現在他們終於慢慢接觸個人主義。」南韓人嘗到個人主義的甜頭，急不及待將它推而廣之，及至生活各種層面。

根據南韓政府數據，現時一人家庭是國內最主要家庭結構，2015 年佔總整 25%，當中尤以女性為大多數，這對傳統以四人家庭為主的南韓而言可說是劇變。結婚率節節下降，少於一半受訪女性認為婚姻是人生必經階段。隨之以來的是迴避婚姻的獨婚 —— 單身女子公開嫁給自己，一方面確認單身狀態，另一方面好補償多年出席親朋婚禮不斷付出的人情禮金。市場上得益的除了婚紗攝影公司，還有其他急著在個人主義大潮流中分一杯羹的企業。南韓大型超市 Emart 就因為獨居者日增，令掌上迷你「蘋果西瓜」大賣；家電製造商開始生產更小型的家電，專攻單身者市場；便利店也因獨居者習慣購買即食餐飲而生意興隆。YOLO，對個人而言是解放，同時也是企業的商機。

然而並非人人欣賞這種新思潮，南韓總統文在寅今年 4 月尚未勝選時曾警告：「獨食不單關乎寂寞，更會引致不良飲食，有損年輕人健康。」對於南韓年輕單身者，他別有願景，希望南韓整個國家能成為「獨居年輕人的家」，建立社區廚房供眾人共用，讓眾獨食者「一起」獨食。不過，這又是否渴望個人時間的單身者所希望的呢？