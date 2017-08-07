鄭立：沙漠銀鷹——沒軍隊？沒打過仗？何不用傭兵？

如果你真的想要建立一支空軍的話，方法並不是只有慢慢自己訓練一途。因為，你要短時間內得到有經驗飛行員的方法，不是花十年八載去訓練，而是僱用傭兵，就像這套作品一樣：它的主題就是傭兵。

「沙漠銀鷹」這個故事發生在一個內戰的小國，為了應付這場戰爭，卻沒有足夠的空軍要怎樣辦？很簡單，就是用錢解決問題，花錢去全世界各國簽約僱用傭兵，向軍火商人輸入各國閒置的軍備，便組成了一支出色的空軍部隊 —— 基地 88。

傭兵的好處，在故事裡也早已經說了出來。雖然傭兵的薪水比自己培養的正規軍高得多，但是對於短期就要應戰的國家來說，傭兵可以直接省略訓練的時間和成本。傭兵們來自五湖四海，因為他們不少都曾在另外的戰場作戰過，或者曾在他國空軍服役的士兵，在當地的戰爭結束後就失業，想要更多的錢，或者單純只是享受戰爭，便出賣自己的戰爭技能維生。

當然會有人問，這些連你自己人都不是的傭兵，怎可能愛你的國家呢？忠誠的話一定很可疑吧。沒有這種忠誠，又怎可能強大呢？對，就像故事裡發生的一樣，該國的人一直都質疑和不信任傭兵的忠誠，但是傭兵不見得比正規軍弱。

畢竟想想，現實的解放軍再壯大，但 30 年內，可能最大的實戰經驗也只是屠殺過學生市民而已。相比之下，那些曾經在中東、非洲各戰場打過仗的南亞、非洲諸國的軍隊或參與者，更可能打過危險的硬仗、面對比擲石的市民更危險的敵人。在故事裡也是如此的展現，沙漠銀鷹的傭兵作為主角，從事比正規軍更危險的任務，比正規軍表現得更出色。而只要你保障他們能拿到他們想要的報酬，他們還是忠誠的。綁住他們的不是愛國心，而是合約，報酬經由第三國、銀行和法庭保障時，他們忠於的，就是合約。

故事中的傭兵的表現絕對可以凌駕正規軍，這當然是劇情需要以及神化，可是這卻有一定的合理性。畢竟作品主角涉及的兵種是空軍，講求的絕對是駕駛技術多於愛國精神。在空戰的世界裡，重點不是你的感情、忍受與國旗，而是怎樣精確的完成任務，摧毀敵人，並生還回到基地。

故此，只要你有錢，你就能有軍隊，那些軍隊不是透過徵兵募兵再訓練出來的，而是直接買回來的。翻開故事，你看到傭兵的薪水和開支，雖然高價，可是翻開香港地產商的樓盤廣告和價錢，又會讓人覺得，其實軍隊也沒想像中那麼昂貴和不可負擔，只要你的政府有錢，你就有權僱用他們。

其實自古以來，以傭兵建國是很常見的事情，例如古代的迦太基，就大量的使用傭兵。古希臘人也僱用馬其頓人守護首都，連今天強大的美國，在南北戰爭時都僱用過德意志的黑森傭兵。而抗戰時期，「飛虎隊」雖然說是中華民國的志願美籍大隊，但實際上也是請比一般空軍要高的價錢僱用前正規軍當傭兵。清朝鎮壓太平天國時，也僱用了「常勝軍」，直到今日的「黑水公司」，傭兵其實一直都在戰場中有重要地位。

而你，只要確定你有辦法付得起錢就行了。