8月7日
鄭立：沙漠銀鷹——沒軍隊？沒打過仗？何不用傭兵？
張景宜：鵝肝小鎮——莎拉的快樂
藝評：試評「西邊碼頭」——回歸慶典下的冷酷異境
人類還應否豢養寵物？
大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵
YOLO：解放南韓獨身年輕人的緊箍咒
生育率回升，德國如何持之以恆？
貓頭鷹：惡鳥還是博士？
只需一個簡單的思想轉變，就能讓你更長壽
誰在鄙視

張景宜：鵝肝小鎮——莎拉的快樂

A+A-
莎拉小鎮（Sarlat）。

炎炎夏日，最近跟隨公司到多哈參與當地的鐵路項目，實在受不了那裡的天氣，於是約了好友在法國逛上幾天才回港。說起法國，大家想起巴黎是自然不過的事。可能一直在大城市生活的關係，巴黎於我，除了羅浮宮的藏品、藝術館和美食以外，其實沒有太大的吸引力。我總覺得她的宮殿是過分的張揚，她的市民是城市人，但大部分的旅人才是我熟悉的人。所以在法國遊走時，特別偏愛小鎮，保留著傳統，有著自己的個性和步伐，這份隨意，在熙熙攘攘的大城市中是找不到的。

從巴黎出發，乘火車在波爾多轉車，約 3 個多小時後，便到達了這個以鵝肝聞名的小鎮 —— 莎拉小鎮（Sarlat）。歐洲的夏天日照很長，雖然到達時已經是晚上 9 時，然而日光仍像是香港的黃昏。

從車站走向訂好的飯店，拖著行李在小石路上不好走，花費了不少時間，整頓好再去尋找未關門的餐廳，已是晚上 10 時。最後幸運地找到一間薄餅小店，店內只有寥寥數個座位。小鎮的人不會說英文，便用 Google 翻譯點餐及溝通。我們點了一支酒，然後邀請店內的其他客人一起喝，雖然大家言語不通，但有言音樂跟 Alcohol，實在是比起英文更國際的國際語言。只是萬萬想不到，這晚在大約 50 呎小店認識的人，卻成就了我的莎拉之旅。

在莎拉只留兩天，遇上不常開的市集，當然不能錯過。這種夾雜在寧靜之中的間或繁華，再歸於寧靜，也許就是我們所追求的一種平衡感。當地市集跟其他地方市集的貨物大致相同，唯一特別的，便是販賣著各式各樣的鵝肝和鵝肝醬。下圖是莎拉市集中的三隻鵝，是莎拉的地標，幾乎每個到此地的人都會跟它們合照留念。一邊在市集閒逛，拿著啤酒和吃著夾鵝肝醬的法包，一邊細看這座 17 世紀的古城，漫步其中的橫街小巷，欣賞從文藝復興時代留下來以黃砂岩為主的建築，實有種穿越在時光裡，不知今夕是何年的錯覺。

莎拉小鎮的三隻鵝地標。

莎拉小鎮雖說是「小鎮」，其實一點也不「小」。但這世界卻真的很「細」。當我們逛完市集，打算憑著一張明信片去找一個遺址，走了兩個多小時也找不到，只好放棄，隨便選了一間餐店吃晚飯，店主可以以英文交流。我們交談了一會兒，正準備吃飯時，突然見到前一晚在小店認識的人走進來，非常艱難地溝通了一會，他轉身回車裡拿出一張宣傳單張。原來，他想邀請我們去派對，餐店店主就是他的侄兒，他是來這兒接他的。

車子駛了約半小時，來到一個廣闊的草地，草地上停泊了大大小小各式各樣的小型飛機，派對便是在這兒舉行。觥籌交錯，笑聲、樂聲與歌聲交織成仲夏日午後一首悠然輕快的小調，再回想起仍令我回心微笑。

第二天，他更邀請我們去觀看一個當地的鐵人比賽，亦問我們有沒有興趣划艇。在划艇的河上，令我從另一個角度看到了莎拉的美、舒適及自在。在到達的前一天，從沒有想像過會遇到甚麼人或事，更沒有想像過，在小店認識的一個素昧平生的人，會令我的行程充滿了愉快的未知數。

儘管一切皆在計劃之外，大抵，這便是旅行的樂趣所在。回港，一切趣味就凝固在腦海裡。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
張景宜 人間煙火

張景宜，遊走於新加坡、北京、台北和倫敦的媒體人。曾於海外電視台、報章和網媒工作，閒時亦為兩岸三地智庫提供政策研究和數據分析。

相關新聞

原人：旅遊書的末日還遠嗎？

李明熙、Kimberlogic：踏足南北韓邊界　一個地方兩個國土

Gloria Chung：菲律賓──姐姐在家吃甚麼？

比台北還要身世複雜的高雄

李明熙、Kimberlogic：闖蕩首爾道峰山與 Kimchi 的世界

Gloria Chung：西班牙加泰隆尼亞——獨立的味道（二）

guntû：浪遊在瀨戶內海的日式旅館

Gloria Chung：西班牙加泰隆尼亞——獨立的味道（一）

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 唐明：誰是南方人？
  2. 紅眼：「深海魚男」——鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？
  3. Moyashi：文化遺產 DIY
  4. 印度「賤民」之厄運：生活於種姓制度的最低層
  5. 北韓擁有核武，何不南韓也有？
  6. 從統計學看文學
  7. 為何地獄總是好故事的常客？
  8. 大腦回春新方：填字遊戲
  9. 湯匙理論：一句闡明長期病患者的人生
  10. 芬蘭人，每天 10 杯咖啡的文化
星級話題
丹麥|樓市|舞台劇|里約奧運|英語|健康飲食|林鄭月娥|伊斯蘭|機械人|遊戲|戰爭|睡眠|音樂|日劇|子女|食物|美國總統|閱讀|哲學|設計|運動|衣著|工作|特首|飲食|杜林普|澳洲|基因|醫學|出版|城市規劃|氣候變化|google|疾病|公關|脫歐|奧巴馬|英超|語言|App|民主|梁振英|企業|貧窮問題|難民|西班牙|生物學|Netflix|歐盟|愛情|足球|Facebook|人工智能|教育|公投|傳媒|科技|第二次世界大戰|研究|全球暖化|老人|年輕人||南韓|歷史|美劇|大選|廣告|商業|網絡|電腦|單身|奧運|恐怖分子|非洲|電影|貧富懸殊|學生|特首選舉|反恐|ISIS|文翠珊|心理學|生態|北韓|家長|情緒|特朗普|記憶|經濟|大腦|房屋|建築|總統|恐襲|文學||金融|藝術|香港|城市|品牌|倫敦|太空|眼疾|性別平等|潮流|台灣|美國大選|旅遊|消費|移民|女性|桌遊|動物|企業管理|污染|時裝|兩性|可再生能源|宗教|創業|社交|環保|學習|恐怖主義|board game|性愛|癌症|瑞典|意大利|失業|攝影|挪威|共和黨|希拉莉|Brexit|中東|插畫|智能手機|敍利亞|投資|NASA|納粹|社交媒體|小說|溝通|生活|醫療|AI