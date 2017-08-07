張景宜：鵝肝小鎮——莎拉的快樂

炎炎夏日，最近跟隨公司到多哈參與當地的鐵路項目，實在受不了那裡的天氣，於是約了好友在法國逛上幾天才回港。說起法國，大家想起巴黎是自然不過的事。可能一直在大城市生活的關係，巴黎於我，除了羅浮宮的藏品、藝術館和美食以外，其實沒有太大的吸引力。我總覺得她的宮殿是過分的張揚，她的市民是城市人，但大部分的旅人才是我熟悉的人。所以在法國遊走時，特別偏愛小鎮，保留著傳統，有著自己的個性和步伐，這份隨意，在熙熙攘攘的大城市中是找不到的。

從巴黎出發，乘火車在波爾多轉車，約 3 個多小時後，便到達了這個以鵝肝聞名的小鎮 —— 莎拉小鎮（Sarlat）。歐洲的夏天日照很長，雖然到達時已經是晚上 9 時，然而日光仍像是香港的黃昏。

從車站走向訂好的飯店，拖著行李在小石路上不好走，花費了不少時間，整頓好再去尋找未關門的餐廳，已是晚上 10 時。最後幸運地找到一間薄餅小店，店內只有寥寥數個座位。小鎮的人不會說英文，便用 Google 翻譯點餐及溝通。我們點了一支酒，然後邀請店內的其他客人一起喝，雖然大家言語不通，但有言音樂跟 Alcohol，實在是比起英文更國際的國際語言。只是萬萬想不到，這晚在大約 50 呎小店認識的人，卻成就了我的莎拉之旅。

在莎拉只留兩天，遇上不常開的市集，當然不能錯過。這種夾雜在寧靜之中的間或繁華，再歸於寧靜，也許就是我們所追求的一種平衡感。當地市集跟其他地方市集的貨物大致相同，唯一特別的，便是販賣著各式各樣的鵝肝和鵝肝醬。下圖是莎拉市集中的三隻鵝，是莎拉的地標，幾乎每個到此地的人都會跟它們合照留念。一邊在市集閒逛，拿著啤酒和吃著夾鵝肝醬的法包，一邊細看這座 17 世紀的古城，漫步其中的橫街小巷，欣賞從文藝復興時代留下來以黃砂岩為主的建築，實有種穿越在時光裡，不知今夕是何年的錯覺。

莎拉小鎮雖說是「小鎮」，其實一點也不「小」。但這世界卻真的很「細」。當我們逛完市集，打算憑著一張明信片去找一個遺址，走了兩個多小時也找不到，只好放棄，隨便選了一間餐店吃晚飯，店主可以以英文交流。我們交談了一會兒，正準備吃飯時，突然見到前一晚在小店認識的人走進來，非常艱難地溝通了一會，他轉身回車裡拿出一張宣傳單張。原來，他想邀請我們去派對，餐店店主就是他的侄兒，他是來這兒接他的。

車子駛了約半小時，來到一個廣闊的草地，草地上停泊了大大小小各式各樣的小型飛機，派對便是在這兒舉行。觥籌交錯，笑聲、樂聲與歌聲交織成仲夏日午後一首悠然輕快的小調，再回想起仍令我回心微笑。

第二天，他更邀請我們去觀看一個當地的鐵人比賽，亦問我們有沒有興趣划艇。在划艇的河上，令我從另一個角度看到了莎拉的美、舒適及自在。在到達的前一天，從沒有想像過會遇到甚麼人或事，更沒有想像過，在小店認識的一個素昧平生的人，會令我的行程充滿了愉快的未知數。

儘管一切皆在計劃之外，大抵，這便是旅行的樂趣所在。回港，一切趣味就凝固在腦海裡。