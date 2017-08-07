最大垃圾接收站中國：現在拒收！

稱之為「垃圾」的東西，本該無人想要、棄不可惜。但事實上「垃圾貿易」是世界蓬勃的商業活動，而參與這場貿易的最大國就是中國。中國為現時全球垃圾進口量最大的國家，2016 年中國接收世界過半廢紙廢膠，其中多數來自美國。不過，中國的垃圾進口盛況或將改變。7 月中，中國告知世界貿易組織將拒收多類「洋垃圾」，「經濟學人」指出，這政策改變將打擊全球垃圾貿易活動。
中國 —— 垃圾大國的惡果
中國現為全球生產經濟重地，難免會成「垃圾大國」。一方面，中國為傾倒最多廢膠到海洋的國家，另一方面，中國也是進口大量廢膠以及其他垃圾的國家之一。2016 年，中國接收了全球過半出口海外的廢紙及用過的廢膠，而這些垃圾的主要供應商是美國。同年，美國最大的出口商之中，有 4 分 1 為紙張、膠料和金屬的回收商，其中又以美國中南公司（America Chung Nam）冠絕回收出口貿易。該公司過去一年總共輸出了 333,900 櫃廢紙到外國，大部分目的地都是中國。若說美國及西方視中國為其「垃圾場」，也非過分。
過去接收大量進口垃圾 —— 又稱作「洋垃圾」—— 的中國，或許終要改變作為「垃圾接收大國」的狀態。7 月 18 日，中國告知世界貿易組織（WTO）嚴禁 24 類固體「洋垃圾」進口中國。中國國際合作司司長郭敬稱，過去進口固體垃圾污染環境，損害公眾健康， 「洋垃圾」問題已經到了「人人喊打的地步」，故此，中國環境部門此舉是為了保護環境以及為人民健康著想。
的確，由於進口垃圾不少都相當骯髒，沒有好好分類，又或受鉛和水銀等重金屬污染，這些「洋垃圾」以往一直在污染中國，危害大眾安全。「經濟學人」報道，在 1996 年，新疆有工廠不經意進口了 100 公噸放射性物質；1997 年，有美國商人因走私 200 公噸未分類好的垃圾入中國而被定罪；2002 年，有廣東省工人非法將電子零件廢料及有毒殘留物傾倒至河流中；去年，則有紀錄片「塑料王國」（Plastic China），揭露中國進口廢膠業對人和自然的嚴重影響。電影片名淪為中國網絡的「禁語」—— 也有人認為，是這套電影促成中國政府近日下的禁令。
- 電影「塑料王國」預告片，導演為王久良。
垃圾貿易或大受影響，牽連全球
有見及上述惡果，中國禁止進口「洋垃圾」的政策轉變在理念上沒錯，然而，中國國內現正在從事垃圾貿易的回收商，則害怕「洋垃圾」禁令會破壞上億計的交易，而禁令更有可能延伸到其他類別的「洋垃圾」，進一步打擊生計。
中國之所以成為世界最大的垃圾進口國，引伸出「垃圾產業鏈」，乃是出於經濟發展考慮。一開始，由於中國工業及製造業的原材料需求大，需要依靠進口並回收來自外國的鋁、鐵、鋼、廢紙和廢膠，來支持爆炸性的經濟發展。在近廿年間，中國垃圾進口量逐年攀升，由 1995 年的 450 萬公噸增至 2016 年的 4,500 萬公噸，可想而知中國有多需要「洋垃圾」，而中國的「垃圾產業」又有多龐大。
雖然 4,500 萬公噸是個可怕的大數目，但這個數字，已是經過官方禁止不潔或有毒垃圾進口、改善進口廢料質素的計劃「綠籬行動」篩選後才得出。中國月前所下的禁令，就是「綠籬行動」的後續。「經濟學人」預期，禁令將會打擊 50 億美元的垃圾貿易，無論是中國國內的回收業，還是海外的垃圾供應商都會蒙受損失。
至於禁令能否真正大減「洋垃圾」進口量，從而有助中國保護環境？雖然中國進口垃圾數字龐大，但「經濟學人」引述南加洲大學學者 Joshua Goldstein 的意見指出，中國回收業處理的廢料，還是以本國生產佔多；而現在，處理進口垃圾的回收商，也開始轉投處理國產垃圾了。
他人置之不理，送也不要的垃圾廢料，卻是回收業的「生財工具」。但是，回收生財不等於有利環境 —— 畢竟，回收只是一種延遲掉棄的手段，廢膠總要成為垃圾被掉棄。要拯救環境，還得靠「源頭減廢」。