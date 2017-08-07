最大垃圾接收站中國：現在拒收！

垃圾貿易或大受影響，牽連全球

有見及上述惡果，中國禁止進口「洋垃圾」的政策轉變在理念上沒錯，然而，中國國內現正在從事垃圾貿易的回收商，則害怕「洋垃圾」禁令會破壞上億計的交易，而禁令更有可能延伸到其他類別的「洋垃圾」，進一步打擊生計。

中國之所以成為世界最大的垃圾進口國，引伸出「垃圾產業鏈」，乃是出於經濟發展考慮。一開始，由於中國工業及製造業的原材料需求大，需要依靠進口並回收來自外國的鋁、鐵、鋼、廢紙和廢膠，來支持爆炸性的經濟發展。在近廿年間，中國垃圾進口量逐年攀升，由 1995 年的 450 萬公噸增至 2016 年的 4,500 萬公噸，可想而知中國有多需要「洋垃圾」，而中國的「垃圾產業」又有多龐大。

雖然 4,500 萬公噸是個可怕的大數目，但這個數字，已是經過官方禁止不潔或有毒垃圾進口、改善進口廢料質素的計劃「綠籬行動」篩選後才得出。中國月前所下的禁令，就是「綠籬行動」的後續。「經濟學人」預期，禁令將會打擊 50 億美元的垃圾貿易，無論是中國國內的回收業，還是海外的垃圾供應商都會蒙受損失。

至於禁令能否真正大減「洋垃圾」進口量，從而有助中國保護環境？雖然中國進口垃圾數字龐大，但「經濟學人」引述南加洲大學學者 Joshua Goldstein 的意見指出，中國回收業處理的廢料，還是以本國生產佔多；而現在，處理進口垃圾的回收商，也開始轉投處理國產垃圾了。

他人置之不理，送也不要的垃圾廢料，卻是回收業的「生財工具」。但是，回收生財不等於有利環境 —— 畢竟，回收只是一種延遲掉棄的手段，廢膠總要成為垃圾被掉棄。要拯救環境，還得靠「源頭減廢」。