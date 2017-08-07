人口老化對全球經濟的影響

現代科學昌明，醫療系統發達，壽命界限愈推愈後。根據聯合國人口報告，人類平均壽命延長至 70 以上。目前，世界人口中有約 9 億 6 千萬人為 60 歲以上長者，到 2050 年，世界人口中年過 60 的將升至 21 億人，佔屆時預測人口（98 億人）的 21%。人口老化已成不可逆的大勢，對全球經濟影響深遠。當老友記愈來愈多，究竟哪些國家的經濟會首當其衝率先受到威脅？

人口老化問題概況

人口老化如環境污染一樣，是一種普世現象，非個別地方的獨特情況，幾乎所有國家都要面對此問題。不過，對於低至中收入國家來說，此情況尤其嚴重。在 2050 年，除了非洲，其餘地區都會有近 4 分之 1 人口為 60 歲以上的長者，而 80% 長者（約 13 億）將會居住於如中國、智利、俄羅斯等低至中收入國家，其餘老人則遍佈於日本和美國等高收入國家。

老年人口如此龐大，不僅會導致政府醫療負荷增加，更會為農、畜牧業等食物生產鏈帶來沉重負擔。到 2050 年，要確保每人都溫飽的話，糧食生產至少要比現在提升 70%，否則，世界就會面臨糧食危機。

哪個國家或地方首當其衝受影響？

據預測，在 2015 年至 2030 年期間，老年人口（高於 60 歲）增幅最大的 10 大國家依次為：美屬處女群島、日本、馬爾他、芬蘭、南韓、阿魯巴（Aruba）、馬提尼克（Martinique）、香港、台灣及庫拉索（Curaçao）。排名第一的美屬處女群島，到 2030 年老年人口會增長 10.9%，而排名第 2 的日本的老人會多 9.9%，至於排名第 8 的香港，老人人數則上升 6.9%。

想當然，人口老化會損害社會經濟。因為老年人口增長代表所謂「扶養比率」（dependency ratio）上升 —— 愈來愈多失去生產力的人依賴勞動人口生活；同時亦代表代表勞動力下降，稅收減少。結果，經濟發展會放緩，國民生產總值亦會減少。

上方提及的「扶養比率」，也經常與另一個學術名詞「潛在支持比」（potential support ratio）一起出現。它們概念相似，後者意思是指有多少勞動人口可以照顧老人。學界認為，若「潛在支持比」低於 3 —— 不到 3 個生產人口照顧一位老人 —— 照顧老人即成極大負擔。據資料顯示（見下圖），不少歐洲國家都徘徊在 3 和 4 之間，最嚴重的，當然是日本，支持比只有 2.1。

由此可見，已發展國家，如日本、意大利、德國、加拿大、法國和英國等國在 2050 年將面臨因人口老化而生的種種問題。至於香港，潛在支持比則有 4.85，雖然數字較其他問題嚴重的地區安全，但也不能鬆懈，因此數比下有餘，比上卻大大不足。