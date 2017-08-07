根據一項發表於 Scientific Reports 期刊的研究，家中最多細菌的地方不是廁所板，也不是床下底，而是海綿。先不論以後拒絕洗碗又多一個理由的好處，究竟海綿是如何由清潔用具變成藏污納垢的溫床？

研究由德國基森大學（Giessen University）及慕尼黑亥姆霍茲中心（Helmholtz Center Munich）聯合推行，結果對一般人來說或許驚奇，研究人員則不表意外。由於廚房的潔淨用海綿經常接觸食物，加上充滿水分，因此容易滋生細菌，微生物數量比廁所更多。研究顯示，海綿潛藏 362 種細菌，每立方厘米的細菌密度高達 540 億，相當於人類糞便的細菌量。

海綿不單藏污納垢，更會隨每次使用將細菌散播全屋多地。話雖如此，細菌其實無處不在，譬如人體含菌量便相當於人體細胞數量，問題在於海綿所含細菌的危險程度。研究發現，海綿之中僅有少數細菌屬於危險程度，而含量最豐富的細菌種類則是一種典型人體皮膚細菌－－莫拉氏菌科（Moraxellaceae），佔全體 36%，一旦大量繁殖便有潛在風險。

研究人員表示，10 種細菌有 5 種屬於「第二級危險群」（risk group 2），亦即潛在病原，個體危險程度中等，傳播風險有限，所致疾病可治療及預防。其中最主要 3 種為「約氏不動桿菌」（Acinetobacter johnsonii）、「奧斯陸莫拉菌」（Moraxella osloensis）和一種金黃桿菌屬菌（Chryseobacterium hominis）。

那麼如何避免海綿匿藏過多細菌？一般做法是滾燙或以微波處理，不過研究數據顯示，相比不曾潔淨過的海綿，定期潔淨的海綿的含菌量一樣高，而且潔淨過程未必有效，反倒會改變微生物構成。由於莫拉氏菌科和金黃桿菌比其他細菌更具生命力，潔淨除去其他細菌之後，反而會助長其繁衍。換言之，海綿愈清潔愈差。研究人員建議，定期更換海綿，才是避險上策。