8月7日
全屋最多細菌的物件
穆斯林「自古以來」就討厭狗嗎？
潤膚膏真的半點用處都沒有？
天堂島
鄭立：沙漠銀鷹——沒軍隊？沒打過仗？何不用傭兵？
張景宜：鵝肝小鎮——莎拉的快樂
藝評：試評「西邊碼頭」——回歸慶典下的冷酷異境
人類還應否豢養寵物？
大行動以後：那些被留在鄧寇克的英兵
YOLO：解放南韓獨身年輕人的緊箍咒

全屋最多細菌的物件

A+A-
海綿愈抹愈黑？

根據一項發表於 Scientific Reports 期刊的研究，家中最多細菌的地方不是廁所板，也不是床下底，而是海綿。先不論以後拒絕洗碗又多一個理由的好處，究竟海綿是如何由清潔用具變成藏污納垢的溫床

研究由德國基森大學（Giessen University）及慕尼黑亥姆霍茲中心（Helmholtz Center Munich）聯合推行，結果對一般人來說或許驚奇，研究人員則不表意外。由於廚房的潔淨用海綿經常接觸食物，加上充滿水分，因此容易滋生細菌，微生物數量比廁所更多。研究顯示，海綿潛藏 362 種細菌，每立方厘米的細菌密度高達 540 億，相當於人類糞便的細菌量。

海綿不單藏污納垢，更會隨每次使用將細菌散播全屋多地。話雖如此，細菌其實無處不在，譬如人體含菌量便相當於人體細胞數量，問題在於海綿所含細菌的危險程度。研究發現，海綿之中僅有少數細菌屬於危險程度，而含量最豐富的細菌種類則是一種典型人體皮膚細菌－－莫拉氏菌科（Moraxellaceae），佔全體 36%，一旦大量繁殖便有潛在風險。

研究人員表示，10 種細菌有 5 種屬於「第二級危險群」（risk group 2），亦即潛在病原，個體危險程度中等，傳播風險有限，所致疾病可治療及預防。其中最主要 3 種為「約氏不動桿菌」（Acinetobacter johnsonii）、「奧斯陸莫拉菌」（Moraxella osloensis）和一種金黃桿菌屬菌（Chryseobacterium hominis）。

那麼如何避免海綿匿藏過多細菌？一般做法是滾燙或以微波處理，不過研究數據顯示，相比不曾潔淨過的海綿，定期潔淨的海綿的含菌量一樣高，而且潔淨過程未必有效，反倒會改變微生物構成。由於莫拉氏菌科和金黃桿菌比其他細菌更具生命力，潔淨除去其他細菌之後，反而會助長其繁衍。換言之，海綿愈清潔愈差。研究人員建議，定期更換海綿，才是避險上策。

相關新聞

湯匙理論：一句闡明長期病患者的人生

錢可以有多髒？

患一病，動全身基因？

救世軍：活好一天，比活多一天更重要

一個 App 能延長癌症病人生命？

「希臘山區心」的健康秘密

被遺忘的疾病：殺死千萬人的西班牙流感

搶救橙樹生化戰

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 生育率回升，德國如何持之以恆？
  2. 貓頭鷹：惡鳥還是博士？
  3. 只需一個簡單的思想轉變，就能讓你更長壽
  4. 誰在鄙視
  5. 唐明：誰是南方人？
  6. 紅眼：「深海魚男」——鄰家少女怎可能迷戀中年大叔呢？
  7. Moyashi：文化遺產 DIY
  8. 印度「賤民」之厄運：生活於種姓制度的最低層
  9. 北韓擁有核武，何不南韓也有？
  10. 從統計學看文學
星級話題
眼疾|board game|英超|情緒|醫學|城市|閱讀|反恐|南韓|性愛|恐怖分子|學生|伊斯蘭|生物學|里約奧運|教育|健康飲食|大腦|攝影|學習|ISIS|App|城市規劃|生態|香港|疾病||智能手機|睡眠|研究|杜林普|第二次世界大戰|食物|生活|足球|貧窮問題|年輕人|敍利亞|老人|西班牙|出版|飲食|運動|太空|特朗普|社交媒體|電腦|澳洲|創業|金融|AI|奧巴馬|科技|家長||文翠珊|舞台劇|女性|非洲|哲學|美劇|意大利|恐襲|記憶|貧富懸殊|網絡|基因|機械人|Brexit|時裝|工作|溝通|單身|潮流|美國總統|商業|希拉莉|語言|投資|醫療|藝術|NASA|Facebook|企業|愛情|難民|倫敦|移民|衣著|傳媒|大選|美國大選|公投|可再生能源|兩性|品牌|性別平等|文學|經濟|氣候變化|失業|特首|污染|消費|丹麥|設計|特首選舉|環保|動物|癌症|共和黨|全球暖化|插畫|遊戲|戰爭|Netflix|挪威|瑞典|社交|脫歐|人工智能|林鄭月娥|建築|日劇|民主|總統|google|北韓|梁振英|企業管理|心理學|奧運|英語|歷史|小說|中東|旅遊|廣告|音樂|房屋|樓市|歐盟|納粹|子女|台灣|恐怖主義|電影|公關|宗教|桌遊