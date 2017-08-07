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潤膚膏真的半點用處都沒有？

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年屆 72 歲的奧斯卡女演員 Helen Mirren 早前公開表示，雖然她有護膚習慣，但始終覺得「潤膚膏大概半點用處都沒有」，發言之際她還在以護膚品牌 L’Oreal 大使身份出席活動，一石擊起千層浪。此話真確性為何？

不少相關專家其後紛紛為大眾解惑，指出 Mirren 的說法並不盡然。潤膚膏確有為皮膚補水鎖水效果，因為大部分這類產品都含有一種有補水作用的油性物質。潤膚膏剛發明時質感偏油膩，不過現在市面供應種類繁多，所含成份都略有不同，質感自然也有差異。

英國皮膚科醫師協會的專家 Sweta Rai 指，選擇「有用」的潤膚膏關鍵是要配合用家的皮膚類型，例如油性皮膚應使用水份較多的潤膚膏，乾性皮膚則用油份較重的軟膏或面霜，但不少人不諳此道，錯用潤膚膏：「它的作用是成為你皮膚的一層屏障，為你抵禦感染，同時調理皮膚。用對了潤膚膏，它就『有用』了。」

另外，Rai 又建議用家選擇防曬係數達 30 SPF 的潤膚膏，如此除了保濕還能減少陽光對皮膚的傷害。饒是如此，標準潤膚膏無法阻止皺紋形成，也無助抗衰老。

人類皮膚與其他器官一樣都跟從一定的進程老化，新生嬰兒皮膚完美幼細，到青春期時皮膚腺體開始分泌油份，加上年齡增長，日積月累的紫外光、乾冷空氣、中央空調的冷暖氣等無形損害，都漸漸抽乾皮膚，雖然皮膚乾燥不構成健康問題，但若造成痛楚、痕癢、敏感、發炎等就另作別論了。

哈佛醫學院曾有文章簡介潤膚膏，分析其有效成份及原理：

1. 水份：大部分潤膚膏原則上都是「水溝油」的產物，水自然是潤膚膏的主要材料，在使用過程中用家也可以從中吸收水份。

2. 鎖水劑（occlusives）：較常用的例子有礦物脂、鯨蠟醇、羊毛脂、卵磷脂、礦物油、石蠟等。這些成份可阻擋皮膚中的水份蒸發，標榜不含油份的產品會轉用聚二甲基矽氧烷和環甲矽油等，取代礦物油或植物油發揮「封閉成分」的作用，通俗而言就是「鎖水」。

3. 保濕劑（humectants）：其作用是從肌底及空氣中抽取水份補足角質層，但當空氣過於乾燥，保濕劑就全憑肌底水份為皮膚表面保濕，如果角質層過乾會更難保存水份，因而需要封閉成分幫忙鎖水。常用的保濕劑有甘油、蜂蜜、泛醇、山梨醇和尿素。

4. 潤膚劑（emollients）：與保濕無關，潤膚劑主要負責令皮膚光滑柔軟。常見成份為聚二甲基矽氧烷，和酒精如辛基十二烷醇等。

5. 乳酸（lactic acid）：它可增加皮膚彈性，減少皮膚龜裂的機會，最常見於足部護理品。

總而言之，潤膚膏雖不能駐顏，但確能保濕，持之而恆，確有助免除潛在的皮膚問題。

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