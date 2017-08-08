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人愈大，愈少朋友？

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不少年過 30 的人，都有如此感慨：身邊的朋友好像愈來愈少了。

近日紐約時報重登 2012 年一篇由文化記者 Alex Williams 撰寫的文章，討論為何在 30 歲以後，好像較難認識朋友。紐約時報編輯注曰：「雖然文章陳舊，但所探討的主題永不過時。」Williams 在文中寫道：「無論你有多少朋友，最終會感到一個宿命：20 歲時期到處能認識到交心摯友（B.F.F.— Best Friends Forever）的年代已經過去。現在則只能結識泛泛之交：算是朋友的朋友（K.O.F.— Kind of Friends）。」

而當自己的生活大變，如要搬家、移居、或離婚，人才會發覺自己的朋友圈是愈縮愈細，一直忽略了如何填充它。在華盛頓柏衛（Bellevue）的心理治療師 Robert Glover，在 40 有多的時候離婚，才發覺自己一直過於專注事業和家庭，「突然之間，當欠缺了妻子後，你才發現你是孤獨一人。」

史丹福長壽研究中心（Stanford Center on Longevity）的總監、心理學教授 Laura L. Carstensen 在同儕的研究觀察到，人在生命的中期傾向與較少人交流，但對於本身的朋友則愈來愈親密。她認為，在一些生命中重大的時刻，如踏入了 30 歲，內心的警鐘便會啟動，提醒他們時日無多，是時候暫停探索並專注所有。她說：「你傾向專注在那些對於你情感上重要的事物。因此你不再對於酒會派對感興趣，你希望花時間在你的子女身上。」

早於 1950 年代，北卡羅萊納州大學社會學家 Rebecca G. Adams 已歸納出三項構成「摯友」的要素，包括鄰近、重覆的非計劃交流、以及讓人放下戒心、交心吐密的環境。她又指，這亦是許多人的終生摯友在校園裡認識的原因。在職場，鄰近條件較難達成，因同事總會離職或轉往新工作。而且，職場充滿競爭，人們便學會說話謹慎，不利友情誕生，交際何時能轉變成友情便難以說得定。

此外，還有許多瑣碎的環境事項讓人難以深交，如各人的收入差距與專業背景；伴侶也會使朋友圈更為複雜，結識朋友不是一個人的事了，結識對方同時也是在認識對方的伴侶。在家長圈中，與誰交流則很多時是取決於小孩，而非自己。

除了一連串的外在因素，歸根究底還是個人的心態轉變。自我省思以後，對於友情的追求產生變化，對於周遭的人更為揀擇。正如「友情危機」（The Friendship Crisis: Finding, Making, and Keeping Friends When You’re Not a Kid Anymore）的作者 Marla Paul 所言：「門檻比年輕的時候要高 —— 年輕時還會願意為一杯 Margarita 結識其他人。」

籌募教育基金活動總裁 Lisa Degliantoni 則把自己的期望降低，對於特定的需要尋求理念相近的朋友。她解釋其策略：「我擁有一名酒友、一名書友、一名育兒朋友、幾位球友、鄰居朋友，以及一位健身朋友。」「這樣較容易填充我人生的空隙，比不斷花氣力結識新朋友來得輕鬆。」

從各人的經驗看來，人愈大，真的愈少能真正交心的朋友。於是人愈大，便愈清楚生死之交的罕有。

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