陶傑：保佑這一角永遠靜美

8月8日
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周末我到高雄兩天，租了一輛汽車， 在高雄郊外的美濃鎮和六龜鄉，尋找一點美術和歷史的足跡。

在日治時期，日本在美濃建立了造紙手工業，並開始出口美濃的油紙傘。美濃、旗山、六龜一帶的山脈，有一股奇拔蒼峻之勢，竟有三分桂林的風格，但是沒有一條灕江。到處是火龍果樹和檳榔樹林，還有綠油油的田野。盛夏季節，台灣的翠綠寶藍和暖黃嫩青，層次格外豐富，很適合油畫寫生。

我開車到美濃湖邊。這個湖在 50 年代，因為前總統蔣中正伉儷時時到此旅行，看見風景秀麗，甚為喜歡，所以一度名為中正湖。今日民進黨執政，據說要破除個人崇拜，改名為美濃湖。湖中的紅亭子甚為聞名，本來與四周不配，但日子久了，成為名勝，遂又令人順眼起來。

半世紀以來無數台灣本土畫家曾來此地寫生，包括水彩畫大師藍蔭鼎、油畫家李澤藩，我自小在台灣出版的「雄獅美術」月刊看到這片風景，想長大了去一遊，也像這些名家一樣在湖邊畫一幅。

許多年後終可了此心願。美濃湖山依舊，這一天陽光盛好，岸邊一片草地，適與水光同瀲。活脫是莫奈印象主義的色彩舞台，雖然沒有蓮花，天地間的心意是相連的。

畫完駕車回高雄。夜色中的華燈和霓彩，則是另一種靜美。去高雄這個周末，才知道香港西南海灘的水域遭到大陸船的油污污染。我慶幸來此小憩片刻，心安處即是吾鄉，我祈求上蒼保佑台灣這一角永遠靜美，如美濃湖的一𥻘倒影。

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