Moyashi：離開地球的最後一班電車

對於可以睡到 8、9 點才起床的旅客來說，日本繁忙時間的擠迫電車未必是切膚的體驗。即使黃昏時段嘗過下班時間的滋味，但下班時間因人而異，其擠迫程度遠遠未及 7am – 9am 的上班時間（女性專用車廂大多是這段時間生效）。清晨的東京都月台，JR 尤其埼京線、總武線等，總有一種沉重的氣氛。彷彿這班是離開地球的最後一班電車，能否搭上接下來的電車，是性命尤關的大問題。

國土交通省公布了 2016 年國內鐵路擠迫率（混雜率）的數據，對比歷年的數字來看，擠迫程度似乎是減輕了。今年頭三甲的分別是東京地下鐵東西線（199%），JR 總武線（198%），小田急小田原線（192%）。回顧一下 1986 年的頭三位，分別是國鐵（民營化前的 JR）常磐線快速（271%），總武線快速（262%），中央線快速（260%）。

對於擠迫率沒有概念的朋友，可以參考國土交通省給的指引，200% 大概是「乘客間互相感受到強烈的壓迫感，但勉強可以伸手出來看書看電話」的程度，而 250% 大概是「身體只能跟隨列車晃動，無法轉身、無法伸手」的狀態。而戰後昭和國鐵時代，擠迫率還曾經超越 300%，但那種已經是把人迫出車外的程度。以現今的安全基準來說，是完全不合格的，絕對沒可能再出現。

擠迫率下降，當然與這 30 年間多條鐵道落成，疏導了乘搭量脫不了關係。而擠迫率的計算方法其實也頗粗疏，統計並非交由第三方機構進行，而是由該鐵道公司自行計算，再將數據上交政府，計算方法也不過是依靠職員目視。

去年上任的東京都知事小池百合子曾經提出「滿員電車歸零」的政綱，今年實行的「時差 Biz」提倡上下班分流，例如部分公司 7 點上班、3 時下班之類，錯開繁忙時間，成效仍是未知數。所以有說擠迫率下降背後，另有政治經濟目的，讓數字更加漂亮，讓上面大人物的面色好看點。

或者迫多了，大家都開始習慣「通勤地獄」。金鐘站月台再多人，眼見上不了車，香港人便會自覺等下一班。即使再迫，都維持在「肢體碰觸」的程度。7:30am 的埼京線「屎忽貼棍」，完全是用身體 360 度感受他人體溫的密閉空間。無法想像？差不多就是金鐘站的地鐵裡，當你覺得擠得無法再擠的時候，再多進 20 人的程度。誇張？我也希望是。