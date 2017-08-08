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納粹宣傳片應在德國解禁嗎？

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電影 Barcarole 拍攝現場。　圖片來源：German Federal Archives

納粹德國當年能煽動人心，那些宣傳片可謂「功不可沒」。二戰結束至今，仍有 44 套納粹宣傳片被禁止公開放映，惟在演講及討論時才獲准播放。不少人質疑，在這網絡時代，當媒體消費已經徹底改變，相關禁令是否已經過時。電影專家 Anne Siegmayer 近日接受「德國之聲」訪問，解釋為何禁令仍是合適和必需。

現時，這些禁片的版權屬於茂瑙基金會（Friedrich Wilhelm Murnau Foundation）。基金會審核放映申請，決定誰能播放。身為基金會一員的 Anne Siegmayer 表示申請相當頻繁，而讓這類宣傳片能在學校和戲院播放，是該會的使命之一。雖然工作繁重，但她認為即使終戰已七十多年，這個措施仍必須存在，因為宣傳片的內容實在敏感及「踩界」。

Siegmayer 表示：「作為負責人，我們不希望在沒有注釋下，將它們流出市場。當然我們知道，大部分影片都在網上流通，任何人想看，不論其立場如何，都能看到。」她強調：「那些都是非法侵權的內容，擁有或使用或會被起訴。對我們而言，能否保留對影片的詮釋、向觀賞者給予簡介、提供影片背景及討論機會的權利，尤為重要。這些亦是我們向來所做的事。」

為何基金會如此執著於導賞和詮釋？因為在納粹統治期間所拍的宣傳片，其實很少是明顯表現出反猶太思想，絕大部分都是以潛在或附帶形式，向觀眾宣揚反猶太意識。Siegmayer 舉例，在喜劇 Robert and Bertram 中，反派角色均為猶太人；而電影 Venus on Trial， 那些無能貪污的藝術經銷商，同樣是猶太人。「很多電影都是如此傳播反猶太思想及猶太人的負面形象。」

Venus on Trial 作為納粹宣傳片之一，戲中反派自是猶太人。圖片來源：alchetron

再者，縱然二戰歷史逐漸遠去，人們對於納粹宣傳片的評價，依舊存在明顯分歧。Siegmayer 憶述一次放映會後的討論：「一名老翁揚言，從他來看，在納粹執政期間，根本沒有甚麼宣傳戰爭的電影，並指我們應該放映更多。然後一名女士憤然站起，大聲反駁後直接離場。」由此看來，基金會似乎仍需管理宣傳片的放映和討論。

老一輩人對這種安排相當受落，但年青一代則持相反意見，認為放映後的教育內容並無必要。Siegmayer 對此表示理解，因為長者親身經歷或受過其影響，所以樂於在詮釋下觀賞，但年輕人對媒體有種理所當然的態度，習慣任何事都唾手可得，不想透過中介才能觀看影片。惟她相信，簡介中「處境化」（contextualization ）一環仍然重要。

去年，希特拉的「我的奮鬥」發行全新版本，部分人憂慮會引發極右思潮。這批納粹宣傳片現時仍未解禁，又是否出於同樣考量？Siegmayer 表示，對於已有極右傾向的人士，影片確具刺激作用，但她不認為事到如今，它們仍能令人變成納粹或反猶太人士，因這些電影已經沒那麼大影響力 —— 對現在的德國人來說，絕大部分影片都帶點可笑或者無聊。

「以色列歷史學家 Moshe Zimmermann 曾說，他支持讓 Jud Süss 等納粹宣傳片，開放予公眾自由觀賞。但他亦表示，如果現時有人想要觀看，重點不在放映影片，而是在於如何指出問題。」Siegmayer 同意這見解，惟她重申，影片不應公開播放。愈是了解納粹何等邪惡，愈應謹慎行事，小心為上。

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