8月8日
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樂施會：南非，其實是一個怎樣的國家？

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穿著南非民族服裝的木偶。

文／圖：李育成（樂施會撥款管理與評審經理）

南非，會讓你想起甚麼？黃金、鑽石、鮑魚、水果、大自然美景，還有甚麼？如果你是留意時事的，可能還會聽過曼德拉的名字，他是打破種族隔離政策，推翻白人政權的黑人民權領袖。不錯，南非曾經是讓人充滿夢想的國家。1994 年，曼德拉上台，的確給人們帶來很多夢想，但是 20 多年過去了，還留下了甚麼？

今年 5 月，全球樂施會新添一個成員 —— 南非樂施會，我有幸參與其開幕儀式。大會邀請到南非前總統莫特蘭蒂（Kgalema Motlanthe）親臨現場並致辭，他向 200 名與會者提到今日南非仍然存在的種種不平等、不公義問題：

「我的祖國竟然是廉價勞工的儲備所。」
「今日的領袖毫無道德可言。」
「我們必須解決導致不平等的制度矛盾。」
「計算利潤的方程式竟然與計算剝削的毫無分別。」
「資本主義只能保證製造財富，卻不保證平等分配。」
「單純追求 GDP 增長並不足以改變社會和經濟不公。」
「三個南非億萬富豪的財富，相等於底層一半人口財富的總和。」
「經濟應該是為 99% 的人口服務。我們需要問責的政府和企業。」

在前往酒店的路上，看南非當地的報紙，你只會讀到大量看好非洲經濟發展前景的文章。南非已肯定是中等收入國家，其他非洲國家如尼日利亞、坦桑尼亞等亦正在迎頭趕上。

樂施會與南非回收合作社的成員大合照。（後排右六為筆者）

政府存在嚴重腐敗

到了項目點探訪，沒有看到極度貧困，卻看到聽到由政府上層到下層所製造的不公義。人們都指出，政府從總統到基層組織都存在腐敗，在來到南非之前，已經知道這個國家已經成為全球抗議示威最多的國家，天天都有抗議示威，堵塞馬路的新聞。

樂施會支持南非北部林波波省的農民推行可持續的生計發展項目，一方面提供物質上支持，包括種子、肥料，灌溉設施。另方面，項目為農民提供培訓，提高他們參與決策的意識和能力。他們固然對此表示感謝，但問題不會即時解決。例如，他們會問我：

「你們可不可以讓我們公平得到水源？」
「你們有沒有辦法控制一下種子和肥料的價格？」
「你們是否可以讓政府免費提供拖拉機？」
「最近南非經濟低迷，你們是否可以提供資訊，讓我們的陶器產品能夠賣出去？」

這明顯不是一個物質短缺的年代，他們知道影響政府決策的必要，他們提出的問題反映出一個國家的政治經濟大環境的問題。人民很容易因為政治和經濟動盪，而變成貧窮。

南非農村婦女小組通過養雞和製造陶器增加收入，自力更生。

當權者要反省如何減少腐敗

樂施會也協助約翰尼斯堡市郊貧民參與並組織回收合作社，在市政府的支持下，成效顯著。該項目製造就業機會，增加貧民的收入，促進環保，已成為扶貧工作的一個模範，這也許是一條帶領貧窮人脫離貧窮的出路。

這次旅程讓我思考，作為一個扶貧發展機構，如果要讓我們的介入行動變得有價值，必須眼光長遠，從解決問題的根源入手。

也許，我們每一個人，尤其是當權者，都需要反省自身的責任，都需要問問自己，如何才能減少腐敗，讓每個人都有機會參與決策，增加透明度，讓援助變得有效，讓社會學習如何改善管治。其實，這些道理不只是在南非適用，還在所有國家適用。

這就是我們帶回來的手信，不是朱古力或別的糖果，而是對社會不公、貧富不均現象的一種新經驗和體會。

南非一家回收合作社的負責人介紹他們的發展計劃。

 

作者簡介

李育成為撥款管理與評審經理，主要工作是倡導外商農業企業在發展中國家投資時，要對小農戶負責，並促進政府執行保障小農的相關政策，以改善他們的生計。育成熟悉湄公河地區的發展問題，並且相信通過規管外商投資，可讓當地社區從中得益。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
樂施會

樂施會是一個國際扶貧發展機構，旨在推動民眾力量，消除貧窮。

http://www.oxfam.org.hk

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