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聖彼得堡的血腥 300 年

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表面風光的聖彼得堡，埋下無數枉死亡魂。 圖片來源：wikicommons

俄羅斯 20 世紀最偉大詩人之一的 Anna Akhmatova，曾如此形容僅次於莫斯科的俄國第二大城聖彼得堡：「（這裡）特別適合災難。」Akhmatova 並非幸災樂禍，回溯歷史，聖彼得堡自 1703 年成立以來的 300 年間飽歷天災人禍，戰爭、革命持續發生，死於非命的亡魂不計其數，可謂世上數一數二多災多難的悲慘都會。

要塞的代價：血肉

不論從甚麼層面看，聖彼得堡都是一座吹著腥風、灑著血雨的傷痕城市。聖彼得堡之所以得其命，乃是從城市第一座建築，彼得保羅要塞（Peter and Paul Fortress）而來。而聖彼得堡築成，不但是彼得大帝豐功偉業的最佳實證，更象徵著大帝亟欲西化俄國的鐵膽決心。

17 世紀末，彼德大帝低調出遊歐洲各國首都，在到訪荷蘭親身了解造船技術過後，萌生出興建海港首都的念頭。他認為，相比起四面陸地的莫斯科，當時的俄國更需要一個像阿姆斯特丹的海港，一方面推進俄國海事發展以對抗鄰近的鄂圖曼帝國，另一方面作為重要口岸，迎接來自世界各地的船隻。彼得大帝於 1703 年選址涅瓦河河口，下令在此興建聖彼得堡，讓她成為像俄國詩人普希金（Alexander Pushkin）所說的「面向歐洲的窗口」（”window to Europe”）

然而，在彼得大帝的高壓統治底下，聖彼得堡初建的過程中，近 3 萬人因瘧疾、壞血病、痢疾等疾病，以及狼群的侵襲而喪生；大量原居莫斯科的富裕貴族也在王命底下必須移居聖彼得堡，如有反對隨時會喪失封號。

1753 年的涅瓦河　圖片來源：wikicommons

天災人禍，處處亡魂

本來，位於涅瓦河（Neva River）河口的聖彼得堡已因地理劣勢易受洪水侵擾，在 19 世紀至 20 世紀期間多次的水災造成無數生靈塗炭，最大型的水災發生於 1824 年，當時整個城市被洪水淹沒，600 多人浸死。然而，聖彼得堡人民的悲慘命運不只出於天災。編寫專書研究聖彼得堡歷史的史學家 Jonathan Miles 指出，除了天災，聖彼得堡建成以來，城市盡是死於人禍的怨魂。

在戰爭不斷的 20 世紀，聖彼得堡內死傷慘重。在 1920 年代初期，列寧決定遷都，將權力重心搬回莫斯科，於是，彼得格勒（聖彼得堡當時易名）在糧食短缺、內戰不斷的情況下，人口由原來的 250 萬大幅下跌到 74 萬人。

1924 年，彼得格勒因列寧之死換名為列寧格勒，但再度易名的聖彼得堡亦逃不了多災多難的厄運。二戰期間，希特拉看準聖彼得堡之於俄國的戰略價值，發動長達 900 日、史上最血腥的其中一場戰役 —— 列寧格勒圍城戰。超過 140 萬名軍民於是次圍城中因饑餓等喪生，大道上屍骸遍佈，城內出現不少為食相殘的事件，甚至發生人食人慘劇。

相片攝於 1942 年，3 個男人準備埋葬列寧格勒圍城戰死亡的人民。 圖片來源：wikicommons

聖彼得堡軍民能堅持 900 日不降不屈的抵抗，固然受俄國人歌頌，但蘇聯的獨裁領袖如史太林等，都矛盾地害怕這種不撓精神。領導人不但曾下令關閉紀念列寧格勒的博物館，在二戰後更加強打壓聖彼得堡的反抗份子，在政經層面削弱聖彼得堡的力量。直到現在，即使聖彼得堡是普京的童年故鄉，它同是克里姆林宮處處戒備之地，因為聖彼得堡人仍存著對抗威權統治的意識。

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