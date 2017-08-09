鄭立：神秘大地——仙童戰略篇

雖然現在多數叫作哈比人或者半身人，不過我還是喜歡叫 Halflings 作「仙童」，因為當年戰棋研究中心第一版的中文翻譯是把這個譯作仙童。不知為何，自此之後就沒有人用這個譯名了，所以我們有撥亂反正的義務。重新起用此譯名，由我們開始。

在神秘大地中，仙童算是一個非常容易上手的種族，因為他沒有任何明顯的缺點，純粹就是標準種族加強版，在鏟地的時候可以拿到一分，以及升鏟的價錢比較便宜，不像某些種族沒了某些功能，或者建築成本太貴之類。

他的戰略很明顯。因為他的優勢是你升鏟只需要一元，故此就是鼓勵你快些把鏟升上去，而你要把鏟升上去，就需要兩個大學生和四個工人，盡快弄到這些東西，就可以很快把鏟升好。玩仙童的話，你無論如何都要盡快升好鏟，最好第三個回合就升完，使你用一個工人就可以鏟一下。

這間接地使仙童的城寨成為了他的弱點，仙童的城寨可以提供三個鏟，相比起其他城寨，本來並不算太弱。可是顧慮到你本來就會升鏟升爆級的話，城寨就很沒用了。因為城寨要四個工人和八元，才給你三個鏟，但你三個工人本來就值三個鏟，城寨卻會讓你多了八元、一個交易所和一個工人的成本，減少經濟力之餘還花費大量資源，相當不值得。如果不是那回合城寨可以拿五分，而你又拿到城寨四分的內褲的話，大部分情況下，你不如省下資源造別的東西。

這使仙童的開局變得很明顯，就是第一回合建一個寺廟，加一個經濟型的特權，使你在第二和第三回合都能夠得到一個大學生，剩下來的時間，就盡可能的建造小屋去拿工人。大學生對於仙童來說是非常重要的資源，不僅是因為升鏟，也是為了升船，仙童也是很需要船的種族。

特別是擴充版新地圖的設計上，仙童的航海非常有利。細心留意的話，地圖的兩角都是棕色地，也就是仙童的天然地，而地圖中央的巴拿馬運河位，有一格是棕色的。而只要有兩三格船，你會發覺仙童可以快速地不用鏟就放下大量小屋，因為能夠航海而互相連接的棕色地其實很多，這是地圖設計上的優勢。

因此，你可以判斷到，甚麼天氣和設定較適合仙童。基本上，「鏟地有兩分」的天氣一旦出現，這場就會適合仙童。你可能會問，如果是後期自然能拿分，但前期的話也拿不了多少分吧？其實這是忽略了，那個天氣同時也是「每一個棕色神拿一元」的獎品，仙童如果在初期碰著這回合，起的寺廟就可以拿「+2 棕色，每回合給一個工人」當特權，而在初期利用天氣就可以同時拿錢和工人。所以這一格甚麼時候出，對仙童其實都是有利的。

第二個情況，就是地圖獎分是「世上最長的距離」。因為地圖的兩角都是仙童的顏色，而仙童可以用航海的方式，輕易地登陸這兩點，所以只要一開始塞進了那個碰到兩邊海的中間位，也是特別容易做到的。那個位只要一格船，就能很容易得到大量可以建屋的地方，在適合的情況下可以考慮先升船而不是先升鏟。

至於內褲而言，仙童最有用的內褲是「大學生」，有大學生的話，仙童才可以快速升鏟和航海。其次是「加一船」，原因也很明顯，就是讓仙童快速擴張。另外，如果內褲裡面沒有「鏟加兩元」，這自然影響不到仙童而成為優勢種族之一。

仙童算是這遊戲當中最適合新手玩的種族，所以如果你剛開始玩，可以優先選擇這個看看，而不要選那些很明顯需要技巧的種族，例如猩猩王、進擊的巨人之類。

以上圖片取自 boardgamegeek.com。