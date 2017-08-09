「自秦以來，凡為帝王者皆賊也」一句出自清唐甄，專指「無故殺人之天子」；而日本史家高島俊男在「盜賊史觀下的中國」（中国の大盗賊）一書所說的盜賊，則是名副其實的盜賊集團，以暴力劫掠為營生。縱觀中國歷史，其中不少壯大以後統一中原，得以建立「盜統」，並粉飾以知識分子的「道統」，由秦時劉邦、元朝朱元璋到近代毛澤東均是「盜賊皇帝」，分別僅在竊鉤者誅，竊國者侯。

一般認為中國盜賊鼻祖為「盜跖」，事跡早載於「莊子」，糾眾九千人「橫行天下，侵暴諸侯」。盜賊又稱寇、匪，種類繁多，有山賊、海賊、水賊、馬賊、妖賊、教匪、流寇、土匪等，不過概括言之，高島俊男認為盜賊須符合 4 項條件：不屬官府、武裝勢力、暴力威逼、集團運作。簡言之，是一個以劫掠為生的民間武裝集團。

高島俊男引用英國史家霍布斯邦（Eric Hobsbawm）和中國政治學家薩孟武解釋盜賊（bandits）出現的成因：前者主張，農業社會無法提供足夠就業機會，過剩人口便會滋長盜賊；後者認為，中國可耕地面積僅約整體十分之一，小農社會又將農地分割，不利促進農耕技術發展，土地生產力下降，農民被迫成為游民，便容易落草為寇。高島俊男將上述歸納為兩大成因：貧窮、不公。

兵痞流氓書生

社會治安不整，盜賊得以生存；如要壯大勢力，則須天時地利配合。高島俊男舉出外在及內在因素：外因包括饑荒、天災、戰爭、社會動盪；內因則可分為 3 種：

一、具有宗教神化色彩。例如佛教（彌勒教、白蓮教、紅巾賊）、道教（黃巾賊）、基督教（太平天國）、馬克思主義（共產黨），皆以「信仰」為號召，承諾天下大亂之後將出現理想世界。所謂「妖賊」或「教匪」便是對帶有強烈宗教色彩的盜賊集團的蔑稱；

二、不平知識分子獻身。「不平」分為兩種：一是懷才不遇，二是對社會問題抱不平。例如抗日戰爭爆發之時，不少知識分子投奔延安「解放區」，一心建立理想烏托邦。雖然後來發現共產黨員無心抗日，侵吞百姓糧食，於是發起批評，招致「整風運動」肅清。

三、販夫走卒行商加入。古時交通並不發達，運輸工人、行腳商人及走私販夫掌握物資集散、戰略地帶、穀倉位置、屯兵地點、河道交流等地理知識，並且往往在各地擁有豐富人脈，一旦落草投身，盜賊可坐享龐大資訊網，拓展活動範圍。

「對盜賊集團來說，宗教、信仰是心臟，知識分子是頭腦，運輸工人和商人是耳目。佔絕大多數的農村遊手好閒者，是手和腳。」高島俊男又提及，所謂官兵亦非善類，往往乘盜賊肆虐之際劫掠平民，兵匪不分。中國電影「建軍大業」中有一句話評價 1927 年的共產黨：朱德是兵痞，毛澤東耍流氓，周恩來一介書生。雖然是創作的蔣介石獨白，與高島俊男對盜賊身份的描述卻不謀而合。

盜賊一旦壯大，意欲謀取天下，往往從正名著手，立國建號，例如宋代三大盜賊 －－ 王小波、李順立「大蜀」，年號「應運」；方臘自命「聖公」，年號「永樂」；鐘相、楊麼建「楚」，年號「天載」。不過，中國傳統對盜賊集團往往以其首領名字稱之（清「太平天國」和民國「山東建國自治軍」屬於例外），即使盜賊集團正名如「中華蘇維埃」，當時民眾仍稱其為「朱毛」（朱德、毛澤東）。

道統粉飾盜統

歷史由勝利者書寫。高島俊男表示，李自成建「大順」，朱元璋立「大明」，其實同為「盜賊王朝」，前者之所以不獲正史承認為合法政權，只因成王敗寇。而所謂「正史」亦非指「正確」，而是「官方著作」之意。政權納入「本紀」的方法有兩種，一是獲得前朝「禪讓」，二是暴力奪位，亦即「放伐」（「堯舜禪讓，湯武放伐」），由武將、外族或盜賊推翻前朝，即為「革命」。雖本質上與一般盜賊無異，但只要盜賊政權「強盛而長期存續」，就能載於本紀。迷信正史，隨時墮入盜統史觀而不自知。

按此邏輯，高島俊男宣言「中華人民共和國是中國歷史上繼漢、明之後的強大盜賊王朝。」毛澤東霸佔農村和山區，吞併山賊勢力（例如井岡山袁文才），以農村包圍城市，一遇官兵追擊，便於田野流竄打游擊戰、到處掠奪，做法實與盜賊無異，之所以成為「革命」，乃因政權得以確立，以道統粉飾盜統之故。1927 年共產黨發起四省叛亂，毛澤東當時稱之為「秋收暴動」，後來刊行「中國革命與中國共產黨」為歷史上大小數百個盜賊集團洗白，稱頌為「農民的階級鬥爭」，1949 年後更完全棄用盜賊一詞，同類事件一概視為「農民起義」，「秋收暴動」亦因而美名為「秋收起義」。

不符農民革命

高島俊男又質疑「農民革命」的說法。一來，盜賊多數出沒於農村，但農村人口並不等於農民，盜賊「糟蹋良田、奪走農作、強搶婦女」，是農民的敵人。抗戰之後國共爆發全面衝突，共產黨以「鬥地主，分田地」為名，以掠奪為實，鬥完地主未搶夠便轉鬥「富農」；富農鬥完，便將剩餘人口重新劃分五等，於是又有「富人」可鬥，可見共產黨並不一定代表農民利益。二來，馬克思提倡的無產階級革命，意指在資本主義發展成熟的工業國家，受企業剝削的工人團結一致，推翻資本家的政權，因此革命理應發生於企業集中的城市而非農村；馬克思在「共產黨宣言」中對農民更不無微言，批評他們思想封閉，認為工人才是革命的主體。中國農民革命一說由是值得商榷。

以盜賊史觀參照中國歷史，高島俊男並非第一人。書中引述中國異見分子王希哲 1980 年文章「毛澤東與文化大革命」，文中將毛澤東類比為朱元璋、李自成、洪秀全和水泊梁山，雖為「空前絕後的農民領袖」，但作為無產階級政黨的領袖則毫無建樹。王希哲固然不能如高島俊男直指毛為「盜賊皇帝」，不過將其與「闖賊」和「長毛賊」相提並論，則言有盡而意無窮。高島俊男將草創時期的共產黨形容為「一個信仰馬克思主義、由不平知識分子所主導的、標榜站在農民一邊的一大盜賊集團。」說法不知有多少仍然適用於今日？