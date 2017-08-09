8月9日
中國盜賊帝皇史
年輕等於弱勢！ 為何日本社會冷待年輕人？
陶傑：基辛格又說話了
你敢關掉手機提示一整天嗎？
黑膠唱碟文化，正在復興
女孩也認為男孩更聰明？
偽善者的面具
Gloria Chung：米芝蓮女廚的蕃薯花環保美學
鄭立：神秘大地——仙童戰略篇
方俊傑：「分裂性遊戲」——愛你也能背叛你的雙重情人

中國盜賊帝皇史

A+A-

 

「自秦以來，凡為帝王者皆賊也」一句出自清唐甄，專指「無故殺人之天子」；而日本史家高島俊男在「盜賊史觀下的中國」（中国の大盗賊）一書所說的盜賊，則是名副其實的盜賊集團，以暴力劫掠為營生。縱觀中國歷史，其中不少壯大以後統一中原，得以建立「盜統」，並粉飾以知識分子的「道統」，由秦時劉邦、元朝朱元璋到近代毛澤東均是「盜賊皇帝」，分別僅在竊鉤者誅，竊國者侯。

一般認為中國盜賊鼻祖為「盜跖」，事跡早載於「莊子」，糾眾九千人「橫行天下，侵暴諸侯」。盜賊又稱寇、匪，種類繁多，有山賊、海賊、水賊、馬賊、妖賊、教匪、流寇、土匪等，不過概括言之，高島俊男認為盜賊須符合 4 項條件：不屬官府、武裝勢力、暴力威逼、集團運作。簡言之，是一個以劫掠為生的民間武裝集團。

高島俊男引用英國史家霍布斯邦（Eric Hobsbawm）和中國政治學家薩孟武解釋盜賊（bandits）出現的成因：前者主張，農業社會無法提供足夠就業機會，過剩人口便會滋長盜賊；後者認為，中國可耕地面積僅約整體十分之一，小農社會又將農地分割，不利促進農耕技術發展，土地生產力下降，農民被迫成為游民，便容易落草為寇。高島俊男將上述歸納為兩大成因：貧窮、不公。

日本史家高島俊男直指不少中國正史所承認的帝皇均是盜賊集團，竊國而侯。

兵痞流氓書生

社會治安不整，盜賊得以生存；如要壯大勢力，則須天時地利配合。高島俊男舉出外在及內在因素：外因包括饑荒、天災、戰爭、社會動盪；內因則可分為 3 種：

一、具有宗教神化色彩。例如佛教（彌勒教、白蓮教、紅巾賊）、道教（黃巾賊）、基督教（太平天國）、馬克思主義（共產黨），皆以「信仰」為號召，承諾天下大亂之後將出現理想世界。所謂「妖賊」或「教匪」便是對帶有強烈宗教色彩的盜賊集團的蔑稱；

二、不平知識分子獻身。「不平」分為兩種：一是懷才不遇，二是對社會問題抱不平。例如抗日戰爭爆發之時，不少知識分子投奔延安「解放區」，一心建立理想烏托邦。雖然後來發現共產黨員無心抗日，侵吞百姓糧食，於是發起批評，招致「整風運動」肅清。

高島俊男表示，當盜賊集團壯大，便會開始正名立號，以道統粉飾盜統。圖為太平天國玉璽。

三、販夫走卒行商加入。古時交通並不發達，運輸工人、行腳商人及走私販夫掌握物資集散、戰略地帶、穀倉位置、屯兵地點、河道交流等地理知識，並且往往在各地擁有豐富人脈，一旦落草投身，盜賊可坐享龐大資訊網，拓展活動範圍。

「對盜賊集團來說，宗教、信仰是心臟，知識分子是頭腦，運輸工人和商人是耳目。佔絕大多數的農村遊手好閒者，是手和腳。」高島俊男又提及，所謂官兵亦非善類，往往乘盜賊肆虐之際劫掠平民，兵匪不分。中國電影「建軍大業」中有一句話評價 1927 年的共產黨：朱德是兵痞，毛澤東耍流氓，周恩來一介書生。雖然是創作的蔣介石獨白，與高島俊男對盜賊身份的描述卻不謀而合。

盜賊一旦壯大，意欲謀取天下，往往從正名著手，立國建號，例如宋代三大盜賊 －－ 王小波、李順立「大蜀」，年號「應運」；方臘自命「聖公」，年號「永樂」；鐘相、楊麼建「楚」，年號「天載」。不過，中國傳統對盜賊集團往往以其首領名字稱之（清「太平天國」和民國「山東建國自治軍」屬於例外），即使盜賊集團正名如「中華蘇維埃」，當時民眾仍稱其為「朱毛」（朱德、毛澤東）。

按中國傳統，「中華蘇維埃」草創之時，民眾仍以「朱毛」（朱德、毛澤東）稱之。

道統粉飾盜統

歷史由勝利者書寫。高島俊男表示，李自成建「大順」，朱元璋立「大明」，其實同為「盜賊王朝」，前者之所以不獲正史承認為合法政權，只因成王敗寇。而所謂「正史」亦非指「正確」，而是「官方著作」之意。政權納入「本紀」的方法有兩種，一是獲得前朝「禪讓」，二是暴力奪位，亦即「放伐」（「堯舜禪讓，湯武放伐」），由武將、外族或盜賊推翻前朝，即為「革命」。雖本質上與一般盜賊無異，但只要盜賊政權「強盛而長期存續」，就能載於本紀。迷信正史，隨時墮入盜統史觀而不自知。

按此邏輯，高島俊男宣言「中華人民共和國是中國歷史上繼漢、明之後的強大盜賊王朝。」毛澤東霸佔農村和山區，吞併山賊勢力（例如井岡山袁文才），以農村包圍城市，一遇官兵追擊，便於田野流竄打游擊戰、到處掠奪，做法實與盜賊無異，之所以成為「革命」，乃因政權得以確立，以道統粉飾盜統之故。1927 年共產黨發起四省叛亂，毛澤東當時稱之為「秋收暴動」，後來刊行「中國革命與中國共產黨」為歷史上大小數百個盜賊集團洗白，稱頌為「農民的階級鬥爭」，1949 年後更完全棄用盜賊一詞，同類事件一概視為「農民起義」，「秋收暴動」亦因而美名為「秋收起義」。

共產黨「打土豪，鬥地主，分田地」是否等於農民革命？

不符農民革命

高島俊男又質疑「農民革命」的說法。一來，盜賊多數出沒於農村，但農村人口並不等於農民，盜賊「糟蹋良田、奪走農作、強搶婦女」，是農民的敵人。抗戰之後國共爆發全面衝突，共產黨以「鬥地主，分田地」為名，以掠奪為實，鬥完地主未搶夠便轉鬥「富農」；富農鬥完，便將剩餘人口重新劃分五等，於是又有「富人」可鬥，可見共產黨並不一定代表農民利益。二來，馬克思提倡的無產階級革命，意指在資本主義發展成熟的工業國家，受企業剝削的工人團結一致，推翻資本家的政權，因此革命理應發生於企業集中的城市而非農村；馬克思在「共產黨宣言」中對農民更不無微言，批評他們思想封閉，認為工人才是革命的主體。中國農民革命一說由是值得商榷。

以盜賊史觀參照中國歷史，高島俊男並非第一人。書中引述中國異見分子王希哲 1980 年文章「毛澤東與文化大革命」，文中將毛澤東類比為朱元璋、李自成、洪秀全和水泊梁山，雖為「空前絕後的農民領袖」，但作為無產階級政黨的領袖則毫無建樹。王希哲固然不能如高島俊男直指毛為「盜賊皇帝」，不過將其與「闖賊」和「長毛賊」相提並論，則言有盡而意無窮。高島俊男將草創時期的共產黨形容為「一個信仰馬克思主義、由不平知識分子所主導的、標榜站在農民一邊的一大盜賊集團。」說法不知有多少仍然適用於今日？

相關新聞

聖彼得堡的血腥 300 年

美國底特律的「六七暴動」

意國避談之恥：亞的斯亞貝巴大屠殺

「鄧寇克大行動」真的漏掉了印度軍隊？

陶傑：劉曉波至死不悟

Moyashi：橫須賀軍艦散步

沒有酒就沒有美國？

冰與火之歌：冰島火山與歐洲大饑荒

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 【短片】兩分鐘歷史：六日戰爭如何改變中東？
  2. 聖彼得堡的血腥 300 年
  3. 納粹宣傳片應在德國解禁嗎？
  4. 陶傑：保佑這一角永遠靜美
  5. 靈魂出竅是錯覺還是真有其事？
  6. 人愈大，愈少朋友？
  7. 贏取信任的 5 個方法
  8. Chester Ho：封殺小熊維尼的背後——網絡主權爭奪戰
  9. 樂施會：南非，其實是一個怎樣的國家？
  10. Moyashi：離開地球的最後一班電車
星級話題
建築|性別平等|難民|企業|研究|特朗普|林鄭月娥|總統|全球暖化|貧窮問題|商業|Facebook|意大利||貧富懸殊|瑞典|設計|社交|台灣|健康飲食|人際關係|環保|恐怖主義|美國大選||氣候變化|納粹|文翠珊|心理學|機械人|毛澤東|生物學|奧巴馬|城市|舞台劇|攝影|社交媒體|AI|疾病|文學|單身|眼疾|插畫|企業管理|學習|丹麥|消費|board game|年輕人|創業|愛情|潮流|希拉莉|google|醫學|性愛|樓市|睡眠|App|智能手機|美國總統|失業|生態|歐盟|民主|污染|香港|中東|廣告|電腦|奧運|特首選舉|里約奧運|大選|日劇|工作|英語|美劇|投資|城市規劃|語言|生活|北韓|反恐|英超|桌遊|運動|品牌|科技|第二次世界大戰|遊戲|全球化|共和黨|恐怖分子|溝通|情緒|出版|藝術|杜林普|教育|可再生能源|旅遊|基因|食物|挪威|老人|敍利亞|醫療|子女|非洲|公投|大腦|小說|女性|Brexit|房屋|傳媒|動物|人工智能|特首|哲學|電影|兩性|公關|癌症|ISIS|西班牙|梁振英|脫歐|南韓|音樂|澳洲|移民|衣著|記憶|經濟|家長|戰爭|倫敦|宗教|伊斯蘭|恐襲|歷史|閱讀|時裝|足球|太空|網絡|Netflix|飲食