方俊傑：「分裂性遊戲」——愛你也能背叛你的雙重情人

「分裂性遊戲」（L’Amant Double）講述曾經風光過的美女模特兒，因胃痛診斷與心理有關，於是找精神科醫生醫病，然後撻著。某一日，美女遇見另一位跟同居男友一模一樣的精神科醫生，想查個究竟，結果演變成偷食的情節。

是藝高人膽大，還是走火入魔？導演 François Ozon 在新作利用放大畫面的震撼性加強劇情上的懸疑，落重料安排 9,000 幾種暗喻。人人都可以產生不同的解讀，我則選擇最皮毛的層面去理解。

這是一個有關背叛的故事。電影一開場，女主角自白，坦承自己天生喜歡成為眾人焦點，享受被愛慕的感覺。擁有這種人物性格，其實很難從一而終。身邊只得一個人，根本無法滿足被圍觀被膜拜的慾望。即使找到一個能滿足心靈的伴侶，又滿足得了生理需要嗎？就算兩者都滿足到，邏輯上也不可能單靠一個人便滿足那份埋藏內心「被圍觀」的最大欲望。於是，在關係獲保證不會曝光的情況下，女主角很快便對伴侶不忠。可能是為了追求更激烈的性行為，可能是因為新歡是一個愛貓者，也可能沒甚麼原因。她不是不愛她的情人，只是，愛與忠誠可以沒有半點關係。

與你一路以來被灌輸的觀念有很大衝突嗎？試試將角色的性別立場換一換，你可能又會覺得理所當然。男醫生有個模特兒女友，然後金屋藏嬌，你是否很容易便理解到背後的動機？這難道不是一種性別定型，甚至歧視嗎？François Ozon 向來有鋪顛覆傳統觀念的癮，在「分裂性遊戲」中，他千辛萬苦地佈了一個充滿奇情但不算自圓其說的局，在我眼中（不是陰道中），也不過為了讓觀眾照一照鏡，窺探自己內心的慾念。在想像的世界內，在沒有道德包袱的情況，人性的黑暗根本沒有盡頭。電影裡有一幕，女主角很想試試「搞」人的滋味，於是她戴上性玩具，將假陽具插入男朋友體內。在劇情發展上確是有點突兀，但如果改以這個角度去揣測，卻是必須了。