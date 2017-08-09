陶傑：基辛格又說話了

美國猶太人政治元老基辛格高齡 95 歲，發表演說，聲稱美國一旦殲滅伊斯蘭國，剩下來的真空，極可能由伊朗填補。殲滅了伊斯蘭國，美國面臨的新災難是面對一個極端的伊朗新帝國。

基辛格一生以著述「權力平衡論」（Balance Of Power）為國際關係的聖經老本，縱橫世局。基辛格的理論很簡單，如中國的三國演義，認是美國是大哥，為了抗衡老二的挑戰，必須尋找老三，加以適當聯盟，平衡第二號強權國家。

基於此一理念，基辛格 1972 年促成尼克遜訪問中國，以聯中抗蘇，留下歷史紀錄。權力制衡論卻有漏洞：例如伊斯蘭國與伊朗相比，哪一個更極端而邪惡？即使伊朗當前由原教旨勢力統治，但伊朗的年輕人，被原教旨極端洗腦卻不及伊斯蘭國。況且伊朗畢竟是 3,000 年的波斯文化，還有一個知識份子傳統。

不錯，伊朗擁有核彈，而且與俄國相善，但兩害相權，如果能促使伊朗和伊斯蘭國互相火拼，倒是最理想。有如第二次世界大戰，後來希特拉攻擊史太林的蘇聯。

但美國和西方有辦法令伊斯蘭國和伊朗交戰嗎？基辛格不會考慮這些，只會在他所謂的知識高地指出遜尼派山頭林立，與西方的關係愛恨交織，伊斯蘭國只是遜尼派的一支，即使被殲滅，中東永遠是一個亂局。

中東之亂始於 1,400 前穆罕默德逝世，繼承人沒有清楚制定，結果其首徒分裂為兩派。今日的伊斯蘭國尤甚於塔利班和拉登，是恐怖主義中最邪惡的一支。基辛格首先應該擔心的，不是伊斯蘭國被殲滅後的版圖狀況，而是到底西方還有沒有力量殲滅伊斯蘭國。