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黑膠唱碟文化，正在復興

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在不少六、七十後眼中，八、九十後堪比文化殺手，說這些網絡世代的孩子，習慣消費只求速食，遠離閱讀、攝影和電影。但他們不知道的是，早年淡出市場的黑膠唱片，正從這批千禧一代（millennials）手中復興過來，甚至在美國更愈賣愈好，發展出新一輪熱潮。

經濟學人」去年引述 Nielsen 的調查報告，指 2015 年賣出 1,200 萬張黑膠碟，銷售額達 4.16 億美元，屬 1988 年來的高峰；更令人驚訝的是，同年除 iPhone 外，最暢銷的音訊設備並非無線耳機，而是黑膠唱盤。「福布斯」更預計，今年的黑膠碟銷量可達 4,000 萬張，令銷售額升至 10 億美元。但出乎意料的是，這股熱潮的推手，竟是一眾年青人。

ICM 的統計顯示，近半數買家都在 35 歲或以下，25 至 35 歲人士更是買得最多的一群，佔總銷量的 33%，遠超於 45 至 54 歲的 18%。同屬千禧一代的 Matt Fiedler 及 Tyler Barstow 甚至創辦黑膠會 Vinyl Me, Please，顧客只須繳付 29 美元月費，就可享有黑膠訂購服務，由該會送上獨家唱片、原創專輯封套，甚至設合特定唱片的雞尾酒食譜。

這個情況顛覆了固有概念。過去普遍認為，今時今日還買黑膠唱片的人，都是「曾經擁有」的中年男女，適逢現時唱盤便宜，並且容易入手，正好讓他們把黑膠碟重見天日，添購更多。但數據推翻了這些看法，Vinyl Me, Please 的顧客亦非與黑膠結伴成長。為何這些年輕人要追捧黑膠？又為何現在開始追捧？

Fiedler 認為，八、九十後會迷上黑膠唱碟，是因為他們大都「以便利來換取體驗」。這批年青人士，部分在串流音樂下成長，對於「擁有」這個概念，感到新鮮有趣。他的生意夥伴 Tyler Barstow 表示：「我們希望提供一種服務，將唱片置於聆聽體驗的中心部分，讓這種不可思議的事情吸引你坐下來參與。」

作為唱片公司 Interscope Records 的數碼及營銷主管，卻認為年青人鍾情的，並非黑膠的音樂，而是黑膠的意義。「（他們）追求一種優質體驗，能讓他們宣示自己是超級粉絲，並能將那份藝術品，置於唱片架上或宿舍房內。」黑膠唱片眾籌平台 Qrates 的營銷總監福山泰史亦指，部分顧客當黑膠是展品或音樂品味的象徵，有時買了一堆只為擺放，從不拆開來播。

很多人認為，如此膚淺地接觸音樂，令黑膠唱片淪為一種個人展述，多於對音樂作品的欣賞。英國「每日電訊報」甚至譴責：「那些購買黑膠唱片的人，有一半根本不在乎聽的是甚麼。」相反，福山作為業界中人相對樂觀：「任何年代，都有人喜歡收藏。雖然有新的黑膠用家以這種方式進入市場，但最終總有些人會轉為忠實支持者，認真傾聽黑膠唱片。」

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