你敢關掉手機提示一整天嗎？

科技先是為我們帶來手機，然後是手機提示，將資訊和短訊不分時候地送上門。震動提示總是令我們不自覺分心，放下手上的工作查看手機，日復一日地培養慣性，結果，90% 人罹患幻覺震動症候群（phantom vibration syndrome），平白無事都錯覺手機震動。有研究就請受驗者關掉手機提示一整天，且看 24 小時拒絕手機提示打擾有何效果。

西班牙電信 Telefónica 的研究員 Martin Pielot，與美國卡尼基美隆大學人機互動學院的 Luz Rello 合作，請來 30 名受驗者參與「請勿打擾」挑戰。實驗時長原定為一個星期，結果因時間過長，無人願意參與，才縮短成 24 小時。雖然如此，24 小時的「無手機提示」體驗影響仍然深遠。

實驗期間，受驗者須關掉所有手機程式的提示，包括 Whatsapp、電郵、短訊等等，但可隨時查看手機，對此受驗者反應兩極。有參與者表示實驗令他們減少分心，適度 disconnect 有助專注於工作：「感覺很美妙，我覺得被解放了。」；但同時也有人覺得關掉提示令他們提心吊膽：「我只能一整天開著手機熒幕免得錯過訊息。」事實上，過半參與者都因此需要頻繁地看手機。不過，一天過去，捨不得「無手機提示」帶來的清靜的也大有人在，部分人甚至表示未來會多用「請勿打擾」功能，在需要時隔絕外界騷擾。實驗於 2 年前進行，直到今天，近半當年的參與者仍維持使用「請勿打擾」功能這個習慣，其中一人說：「我按照原定目標，只留下部分重要短訊的手機提示，其他如 Facebook 等社交媒體的一律禁止。」

實驗的影響不論，結果都反映手機提示陷我們於兩難，一方面它為我們搭通連接外界的橋樑，另一方面卻降低我們的工作質素和效率。美國演員 Aziz Ansari 大概對此深以為然，所以才公開刪除手機上所有可上網的程式：「每次你打開 Instagram、紐約時報等手機程式，看看有沒有更新，在乎的其實都不是內容。你想看的只是『新的東西』。你上癮了，無法自控，唯一的抵抗方法就是脫離那個演算式，刪除所有相關的程式……我也這樣做了。現在我開始看書，比起上網閱讀讀後即忘，這感覺好太多了。」

要戒掉手機癮，除了像 Aziz Ansari 一般斬草除根，行為設計師（behavior designer）Max Ogle 也曾撰文推介另一脫癮好方法，就是讓手機不再便攜。我們隨身攜帶手機，即使回到家裡，上廁所、看電視、床上小憩都機不離身，變相加強手機癮。Ogle 建議我們在家時將手機放於固定位置，使其變得如固網電話一樣，需要時才過去使用，持之以恆，有助戒斷無聊時碌手機的習慣。

智能手機出現還不過十年，我們手機癮尚且嚴重如斯，若不設法調節，隨著科技成熟，未來人機之間的主次關係還未可知。你又準備好進入「請勿打擾」模式嗎？