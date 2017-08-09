年輕等於弱勢！ 為何日本社會冷待年輕人？

日本表面美麗，底裡卻是沉重的哀愁。日本現時除了面對人口老化、逆倫慘劇、隨機殺人等社會問題之外，更要處理「向下流動社會」的來臨。日本家庭社會學家山田昌弘在其著作「社會為何對年輕人冷酷無情」指出，在日本，「年輕」已成弱勢的代名詞；種種政治經濟結構問題，使日本變成一個「對年輕世代冷淡嚴酷的社會」，若再不從意識及制度上改變，嚴重惡果將隨之而來。

社會階梯的斷裂

山田昌弘在書中表示，現今日本社會制度、政策及勞動環境均對年輕人較為嚴峻，對高齡人則相對寬容；而社會愈冷待年輕人，父母對子女的溺愛只有愈加鞏固，無微不至地照顧他們成長。這種現象已成為日本社會特徵之一，也是日本當前的重大問題 —— 因為，現今年輕人作為一個群體來說，已從舊日的「經濟強勢」變為「經濟弱勢」。若情況持續，將會引起更多社會危機。

二戰後至 90 年代的日本，年輕群體被歸類為「經濟強勢」者。他們畢業後，可以輕易找到企業工作職位成為正式僱員，領取相對雙親高的薪金收入，甚至享有多項津貼，生活上沒有依賴父母的需要；多數女性也選擇跟這些勞動男性結婚、生兒育女，專心持家。因著年輕人的生活不成問題，戰後建立的社會政策，自然都以照顧高齡者為中心目標，漠視了年輕人的需求。

可當時代變化，制度變得不合時宜，危機便隨之而來。80 年代後期日本泡沫經濟爆破，1997 年發生亞洲金融風暴，這段時間初出茅廬的年輕人便碰到種種問題。首先，不少人無法以「正式員工」身份就職，生計不穩；相對地，找不到有穩定工作男性來組織家庭的女性也愈來愈多。山田昌弘指，仍可過著上一輩「安穩生活」的年輕人固然存在，但自 90 年代末，因收入極低而沒有能力經濟獨立的年輕人大量出現。這些人部分是沒有選擇而要寄生雙親，也有不少為了較寬俗的生活而刻意不去自立，一直做「單身寄生族」。

要如何改變？

山田昌弘引用外國事例解釋，不管甚麼方式都好，社會都應持有拯救「經濟弱勢」的年輕人的態度。在 70 年代石油危機過後，歐美也遇過貧困年輕人數量驟增的情況，並多以「建立相應福利或保險制度」、「促進女性就業」兩個方向支援年輕人，創造有利他們建立家庭生活的環境。然而，山田昌弘痛陳，日本無論制度還是意識層面，都沒有作出改變去援助年輕人的意思。

在制度上，日本法制偏向幫助中高齡者，給予他們優厚待遇，並沒有就年輕人遇上的問題提出對策。年輕人的困境一如以往受到忽視。思想層面上，日本社會「雙親負擔子女教育與生活費乃天經地義」的傳統一直持續，還未發展出像歐洲各國「孩童應由社會共同扶養」、「高中畢業後的年輕人由社會整體協助」的意識。結果，眼見社會冷待年輕人的家長，唯有更呵護他們的子女。

山田昌弘警告，如果年輕人「經濟弱勢」的情況加劇，社會狀況不變，而父母不得不繼續保護子女的話，後果堪虞：

依賴雙親的年輕人中高齡化，雙親離世後，他們的生活或將無以為繼。 無法依賴雙親的年輕人將向下流動，成底層階級（underclass），長期失業，或會淪為露宿者或「網吧難民」。 以上狀況實現後﹐「階級社會」必然形成，年輕人之間的差距會隨年歲擴大，分成「能找到固定工作並結婚成家的人」和「不足自立、難以體面度日的人」兩個階級。

儘管情況不盡相同，但相信，有不少自命「廢青」、無法獨力成家立室、不依靠「父幹」買不起樓的香港年輕人，可從日本年輕人的慘況中看到自己的身影，所以，重要的問題是，日本的年輕人還有未來嗎？山田昌弘認為，若能夠建立一個關懷年輕人、讓年輕人不需依賴雙親仍可有尊嚴地生活、生兒育女的社會，日本還是可以避免以上種種惡果發生的。