「伊卡洛斯」：圍繞俄國禁藥風暴超展開的紀錄片

古希臘有一「伊卡洛斯」神話：伊卡洛斯用蠟翼逃脫囚禁他與父親的島嶼，重獲自由的他卻因振翅高飛而得意忘形，愈飛愈高，最後太陽的高溫令蠟翼融化，使他墮海身亡。近日，Netflix 也有一套以「伊卡洛斯」（Icarus）為名的新片，雖然並非甚麼史詩式劇情，但也是一套超展開的驚世紀錄片 —— 導演 Bryan Fogel 原本不過是想拍下他如何避過藥檢，服禁藥參與業餘單車賽事，結果卻意外拍出了一齣見證國際體壇醜聞、彷似「諜戰」的寫實驚悚電影。

個人作弊挑戰下的陰霾

2012 年，連續 7 次獲得環法單車賽冠軍的單車手蘭斯岩士唐（Lance Armstrong）被爆長期服用禁藥後，被禠奪 1998 年 8 月 1 日以降所有冠軍頭銜及奧運銅牌。見到明星隕落，舊日一直視岩士唐為英雄的美國紀錄片導演兼業餘單車手 Bryan Fogel 萌生念頭，想就「禁藥」為題拍攝一齣紀錄片，以自己為主角，服用禁藥，並按專家指引避過藥檢參賽，以證明檢測運動員的系統只是鬼扯 —— 如果業餘者如他都能避開陽性反應，則表示每個運動員都可以這樣做。

在計劃開始的首年，Fogel 先參加了全世界最難的一個業餘單車比賽「 高路單車賽」（Haute Route），準備過程中沒有服用禁藥，在連續 7 日的瘋狂賽事後 Fogel 得第 14 名，成績已算不錯。

在第 2 年比賽開始前，Fogel 在全球名聲首屈一指、當時的莫斯科奧運實驗室主任格里戈里（Grigory Rodchenkov）指導下作弊出賽，格里戈里不但教他如何服用及注射增強運動能力的藥物，更幫助他走私尿液樣本到實驗室製作 Fogel「乾淨」的紀錄 。然而，這一年，儘管 Fogel 真的強壯不少，但由於單車故障，他只得 27 名，而比賽主辦方這次並沒有請來藥檢抽查人員。Fogel 幾乎前功盡廢。

可這時候，Fogel 逐漸了解到格里戈里並非傑出科學家如此簡單。他早就疑慮：為何反禁藥實驗室的主任，本應是抓作弊，卻反過來幫助他作弊？隨著真相慢慢揭露，紀錄片亦從個人作弊挑戰走向了國際禁藥風暴。2014 年，德國電視台播出紀錄片，影片指控絕大部分俄羅斯運動員都有用禁藥，世界反運動禁藥機構（WADA）就此展開調查。2015 年，WADA 公佈一切指控屬實，在國家贊助下，俄國運動員比賽作弊多年。隨之而來的是各國要求禁止俄國運動員參與里約奧運的聲音，格里戈里亦被迫辭職。

運動紀錄片突變成驚悚「諜戰」

於是，「伊卡洛斯」一片後半段就意外地超展開，成為一齣寫實驚悚電影。表面上，俄國政府對外駁斥 WADA 的調查報告誇張失實， 指政府僅僅資助格里戈里的實驗室運作；底下，俄國派人如影隨形監視格里戈里的一舉一動，慎防他向國際爆料 —— 感到人身安全危機的格里戈里轉而向 Fogel 求救，表示希望逃離俄國。

格里戈里隻身遠走美國的決定，事後看來也許正確。在禁藥醜聞爆出幾個月後，俄國反禁藥協會前主任卡馬依夫（Nikita Kamaev）因突發心臟病逝世。卡馬依夫自學生時期已是格里戈里的好友，從沒有心臟又或其他健康問題；卡馬依夫在死前正在寫書，而格里戈里則表示「在俄羅斯，寫書是很危險的。」他推測，好友的死實與俄國高層有關。

抵達美國後，格里戈里向 Fogel 坦言： 俄羅斯有國家機制讓運動員使用禁藥，而他就是幫助運動員瞞騙奧運機制、避過藥檢的主謀之一。據格里戈里的自白，俄國最高領袖普京知道國家禁藥機制的存在。而普京之所以推動計劃，乃是想拯救自己逐年下滑的民望，以及向外展示俄國的實力。另外，國家禁藥機制在 2008 年北京奧運、2012 年倫敦奧運、2014 年索契冬奧都有運作。換言之，即使奧運會自命有嚴密的藥檢措施，這些年俄國運動員都有本事逃過法眼，服用禁藥參賽。

格里戈里對自己參與的作弊行為作出慚悔。如果俄國運動員沒有在索契冬奧作弊、得到那麼多獎牌，普京的民望不會從低處反升，也不會如此好戰去侵略烏克蘭，造成生靈塗炭。格里戈里冒著生命危險，主動向「紐約時報」、WADA 及美國政府提供證據，證明普京及俄國國安局有份協助實現禁藥計劃，希望向體育界施壓禁止俄國運動員參與里約奧運 —— 可是，縱使俄國過往的斑斑劣跡在人前顯露，除了田徑隊， 389 名俄國運動員中，仍有 291 位可踏足里約。

導演 Bryan Fogel 最終拍成的電影與最初計劃差天共地，但巧妙地同樣達成目的：他證實了現行的運動員藥檢制度不過虛設，只要有相當知識和能力，就可瞞天過海。紀錄片「伊卡洛斯」以神話作題，說的卻是人間的虛妄。個人野心過大，就會招致自滅，就如俄國運動員與普京一樣，亟欲爭奪獎牌、耀武揚威，卻在道德上墮落，遭人唾棄，成為現代體育史的污點。