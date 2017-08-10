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擺脫捐血？幹細胞量產血小板

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日本多間醫療化工企業研發出以幹細胞技術量產血小板，以後或毋須仰賴捐血供應。

血液可分 4 種成分：紅血球、白血球、血小板及血漿，功效各異，其中血小板負責堵塞傷口附近的血管， 止血作用廣泛應用於癌症及器官移植前後的徵狀治療。目前血庫的血小板全數仰賴捐血，而冷藏血小板儲存時間短於其他血液成分，加上需求甚殷，穩定供給來源至關緊要。日本經濟新聞報道，日本 16 間製藥及化學企業研發出以「萬能細胞」（iPS）製造血小板的技術，一旦通過臨床試驗，預期 2020 年投產，屆時血小板的供應將能擺脫捐血一途。

血小板有助治療血癌，止血功效則廣泛應用於外科手術及交通意外治療，又或用於癌症術後促進頭髮再生等等。血庫中的血小板仰賴「全血」捐贈或「成分捐血」（單獨捐出血小板或血漿），根據紅十字會，每次從成分捐血收集而來的血小板足以救助一名成年病人，而捐血人士一般只需 3 至 7 日即能恢復血小板的流失量。不過，由於濃縮血小板相比起其他血液成分儲存期短，僅能儲放 4 至 5 日，即使理論上成分捐血者可每隔兩星期捐贈一次，每年上限 24 次，現時血庫依然短缺，需要善心人士慷慨捐輸。

外國亦面臨同一問題。據日經指出，日本每年有 80 萬人接受血小板捐輸，市場規模值約 700 億日元，美國市場則是日本 3 倍以上。有見及此，日本多間醫療及化工企業聯合開發量產血小板技術，目前已有初步成果。iPS 技術（誘導性多能幹細胞；induced pluripotent stem cells）－－一種能夠培植所有人體細胞的幹細胞－－近年於醫療界屢創成果，繼治療黃斑病製成人工肝臟之後，目前正擬應用於心臟病治療，預期 2018 年將實行世界醫療先例。是次血小板量產計劃屬於一系列幹細胞再生醫療的一環。

iPS 技術原理在於操縱 4 個轉錄因子（Transcription factor）－－將 DNA 轉錄為 RNA 的蛋白質－－控制遺傳表現，將人體細胞重新「編碼」，將「特化、多效」的細胞誘導回胚胎的「多能」狀態，亦即能夠製造所有類型的細胞，因而又稱萬能細胞。雖然幹細胞技術不乏道德爭議，研發需耗大量時間物力，但考慮到再生醫療的眾多優點，縱不迫切亦有必要。

以血小板為例，以 iPS 技術製造的血小板保存期可達兩星期，管理成本亦較便宜；二來能夠預防捐血時連帶輸出病毒（例如愛滋病和 C 型肝炎）的失誤，杜絕風險；三來全球人口日益老化之下，仰賴捐血將來並不可為。綜合多方面因素，「人工血小板」似乎事在必行；抗拒再生醫療，等於集體慢性自殺。當社會基礎改變，道德觀亦會隨之變化，或者人類已來到不得不接受幹細胞技術的時代。

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