學習超悶，但悶可以點算？

其實，大部分人也明白「人要終生學習」這個道理。可惜學習的大敵，是悶。大多有用事情的學習，就如獨行沙漠，悶到無盡頭。如何應付這個悶呢？如何保持雙眼睜開呢？哈佛商業評論提出一個方法，四個步驟助你對從不感興趣或害怕的事物產生學習熱情。

第一步：確立學習的理由

有理由未必成事，但欠缺理由更加不會成功。給自己一個學習理由非常重要，而最佳的理由莫過於令自己進步。期望的未來與目前的狀況形成對比，推動學習新事情的決心。或者不用甚麼驚天動地的大原因——簡單如憧憬著結識台灣女孩，相信已為不少香港男生提供足夠學習國語的動力了。

第二步：克服不適感

「諗起就覺悶」、「諗起也辛苦」，原來確有其事，絕不誇張。當想到不喜歡或不想要的事物時，會激活大腦的兩側背後腦島（Bilateral Dorsal Posterior Insula），這個區域與痛楚相關。所以，當你一想到零好感的科目如數學，真的會身體不適，腦部自動用身體痛楚移開你的注意。

要克服這種與生俱來的「免苦機制」，解決無法專注的問題，其中有效的方法是由 Francesco Cirillo 創立的番茄工作法（Pomodoro Technique），聽上去好厲害，但其實很簡單：

關掉所有令你分心的東西，包括電腦及電話的提示聲； 以 25 分鐘為限，設定計時器； 25 分鐘內全神貫注於學習； 完成後，以 5 分鐘自由時間獎勵自己，你可以聽音樂、跟朋友吹水、嘆杯咖啡。

這小休可以幫助腦部整理資訊，有助學習上的理解。況且再堅持，也不會捱得到多久。最終放棄，反而會覺得自己真沒用、科目真困難，換來更多挫折感。

第三步：不知為不知

腦部經兩種完全不同的方法去體驗及認識世界：第一種是當專注某事時，啟動心理學中所謂的「任務正激活網絡」（Task-Positive Network）；第二種是我們無所用心時，大腦自動回到預設網絡，切換成分散模式（Diffuse）。聽上去比較抽象，我們即管稱之為「專心矢志」及「無所事事」模式。

大多數人需要在這兩種模式中來回折返，才能學習新事物。當你首次「專心矢志」不能解決問題時，讓自己回到「無所事事」模式，便可讓腦部有機會從不同的角度思考及鞏固所學。

或許這想法不難理解，要人接受「不明白是很正常的」卻不易。不過易學就不用學了，就是因為難，才更要學。以為一蹴而就，高估自己，不停的挫敗最終會摧毀你本就微弱的熱情。對自己坦白，就是放過自己，也更容易進步。

第四步：構建神經區域

相信沒人會因煮過一次即食麵，便相信自己廚藝已達米芝蓮三星水平吧？況且即食麵要弄得好，其實都要不斷學習糾正。不論是煮即食麵，還是法國大餐，於某領域成為專家，意味此人對該事的理念、背景及實質運作瞭如指掌。以數學為例，嘗試能否在一張白紙上解答題目，當然不能出貓偷看！不能沒問題，一試再試，日復日每天的專注，加上晚上充足的睡眠，可以建構相應的新神經區域。

這部分，「異數：超凡與平凡的界線在哪裡？」一書便列舉不少練習一萬小時後，成為世界達人的例子。當然，書中也有談及環境因素的重要，然後某天某時，你會發現自己很快便可得出解答步驟。當跨越一條又一條問題，不斷建立的區塊相連成系統，系統愈大，專業愈強；專業愈強，又會成為新的推動力。每天練習及發展相關腦部區域，不只對學習數學有幫助，諸如語言、運動、音樂、跳舞也可以。

透過這四步，讓你對毫無興趣的事產生熱情，助你捱過高山低谷，抵達終點。