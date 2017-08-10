說出來，真會舒服一點？

常言道，男人是 cave animal，有事喜歡「收收埋埋」，躲起來自我療傷；女人則完全相反，心煩就愛呼朋喚友，大吐苦水聊個通宵達旦，直言「不談心事不算姊妹」云云。然而，把煩惱直說出來，真會舒服一點？Deborah Tannen 作為女性語言學家卻在「華盛頓郵報」撰文反駁，分析此話絕非萬試萬靈，有時候甚至會適得其反。

Tannen 是美國喬治城大學語言學教授，出版多本分析兩性關係及溝通方式的書。早前，她為著作 You’re the Only One I Can Tell: Inside the Language of Women’s Friendships 收集資料，訪問逾 80 名女孩及女士，了解女人之間的友誼，其間反覆聽到一個概念：向朋友傾訴是解決問題的最佳方法，能紓緩情緒不安。縱然同為女性，Tannen 對此卻不敢苟同，因為她明白在某些時候，友情帶來的不是安慰，而是煩惱、沮喪甚至痛苦。

部分受訪女性向 Tannen 坦承，姊妹間的傾訴有時反而傷人，某程度是因為她們所訴的「苦」，往往針對另一些朋友，聆聽一方淪為夾心人，對身體及精神造成影響。卡尼基美隆大學的研究員發現，朋友間的負面社交會增加女性患高血壓的風險，所以為好姊妹排難解紛這種事，對女人尤為緊迫。此外，女性友人的對話，有時並非「解決」問題，而是「製造」問題。譬如一方抱怨「怎麼你有事就告訴她卻沒告訴我」，令對方感到壓力，甚至想要疏遠。

就 Tannen 的觀察而言，即使姊妹淘再親密，也不見得每次把事情說出來，都有好結果。畢竟有些人做朋友是好，夠義氣夠關懷，做聆聽者卻不太稱職，對方還未說完，就先重複己見或指控。無論彼此多麼親厚，若是聽到那堆說教，也只會煩上加煩。更何況，縱使經歷類同，但每人感覺不一。「部分人能從傾訴得到撫慰，卻有人每說一遍猶如再痛一遍，寧願避而不談，只要有人陪在身邊就夠。」Tannen 如此解釋。

即使同為女性，各人對友情的要求不一，你認為好友該是無所不談，對方卻覺得這樣太累。Tannen 指，個別受訪女性坦言，跟一些毋須太多交談的男性交朋友相處反而更加輕鬆自在。其中一名女士憶述，當她經歷離婚之痛時，就相當珍惜與一名男士的友誼，因為當時對方也在談離婚，毋須說些甚麼，也能明白彼此難處。而這一對準．單身男女也沒搞甚麼曖昧，不過是結伴踏單車，直至雙方都筋疲力竭為止。

交友跟談情一樣，沒有公式可言。重要的是你想讓對方好過，以適合對方的形式撫慰其傷痛，而非打著「好姊妹」旗號，強逼對方向你自揭瘡疤。Tannen 提醒：「有時候，言語能治療言語所造成的創傷，而有時候，沉默也有這種功效。」