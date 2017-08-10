8月10日
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末日之後，哪種蟲不死？

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水熊蟲（Water bear）的學名，名為緩步類動物（Tardigrades）。這些蟲的身體極小，只長約 1 毫米，在世界各地的水裡居住，有紀錄的品種數量超過 750 種。它們最初由德國學者 Johann A. E. Goeze 發現。以前，學者以為這不過是小小的原始生物而已，在顯微鏡中，只看到這種蟲的身體有 4 節，每節都有雙臂游水。但是學者愈研究得多，就愈覺得水熊蟲神奇。到了現在，在動物學界之中，水熊蟲簡直是「小明星」了，沒有人不認識牠。為甚麼水熊蟲會這麼出名呢？就只因為兩個字：「命硬」。

命究竟能有多硬？

曾經有學者將這些蟲放在密室裡，再提高密室裡的溫度到攝氏 100 度。1 個小時之後，活蟲佔了大多數。如果密室的溫度再提高，超過 100 度的話，死蟲的比率會增加，但還是不會全部死亡 —— 攝氏 100 度已經是沸水的溫度了，大部分細菌也活不了 1 小時。

水熊蟲除了能抵得住高熱，也熬得住冰寒。

1983 年，日本國立極地研究所的學者在南極洲收集了一個苔蘚樣本，這個樣本裡有水熊蟲。學者把樣本放在攝氏 -20 度的密封櫃裡面。到了足足 30 年之後，研究所的學者從櫃裡把樣本拿出來解凍，發現樣本裡面的水熊蟲不但沒有冷死，而且還慢慢復甦，之後游水如常，還到苔蘚的表面覓食產卵，並沒有因為冰凍了 30 年而受傷

沸水燙不死，冰封冷不死，離開地球上太空，又會不會死呢？

在 2007 年，歐洲太空總署發射一支火箭，送太空艙上太空。這個艙裡面有很多科學家的實驗樣本，其中一個樣本裡放了水熊蟲。學者發現，在太空中沒有空氣，有強烈的太陽輻射的環境下，水熊蟲也沒有死 —— 原來水熊蟲連太空中的輻射都不怕。

也曾經有學者將水熊蟲放到水壓艙裡，提高水壓觀察水熊蟲的反應。結果發現，就算水壓提高到大氣壓力的 6000 倍（600 MPa），大部分水熊蟲在恢復平常壓力之後，就可以如常生活，甚麼事都沒有發生過一樣。

末日殺不死水熊蟲：解密

據學者觀察，水熊蟲一遇到這些極高溫、極低溫的環境，或者沒有氧氣和水壓很高的時候，就會將身體脫水，使身體變得好像假死一樣。假死的時候，身體裡面的熱溶蛋白會代替水分，保持細胞裡面各種蛋白結構的穩定，防止這些結構受損。除了熱溶蛋白，還獨有另一種蛋白能保護基因，防止輻射線損壞基因的化學結構。

早前有學者以統計學作預測推算，看看水熊蟲在種種超大災難之後，能不能繼續生存在地球上。結論是，地球有可能遇到最大的災難，就是受到小行星撞撃，但是水熊蟲也不會因為此而滅絕，還能在地球繼續傳宗接代 10 億年。

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