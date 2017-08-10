矽谷的歧視文化，滲透到你的手機？

本周 Google 一份內部備忘於網上流出，執筆的員工批評公司追求職場平等，乃不切實際之舉，引起滿城風雨。或許你認為矽谷男女應否同工同酬，跟你這位消費者毫無瓜葛，但網絡顧問兼新書 Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech 作者 Sara Wachter-Boettcher 在「華盛頓郵報」撰文反駁，直指美國科技界對女性及少數族裔的歧視，早已滲透到其產品當中，影響全球每位用家。

Wachter-Boettcher 表示，矽谷近月爆出多宗欺壓女性的醜聞，但性別歧視實已植根於這些企業提供的服務。譬如蘋果在 2014 年推出應用程式 Apple Health 時，宣稱能監察「整個健康系統」，跟蹤用家的運動習慣、血液中酒精濃度甚至鉻攝取量，但程式上架後一年，仍沒有跟蹤月經周期的功能；去年，醫學期刊 JAMA Internal Medicine 的研究員留意到 Cortana 及 Siri 等語音助理程式，無法理解「我被強姦」或「我被丈夫毆打」等語句，更以不明白這些「笑話」來回應。

不過 Wachter-Boettcher 認為，更險惡的是這些歧視或偏見，甚至藏於強大的演算法之中。例如變臉應用程式 FaceApp 曾推出濾鏡「hotness」，令皮膚明顯變白，所屬公司事後承認，程式的演算法訓練用的數據集存有偏見，意味演算法所學到的「美」，源自明顯白晢的臉；前年 Google Photos 推出新的臉部辨識功能，辨別照片內容並自動加上標籤，但有黑人用家發現自己與黑人朋友的合照，被加上「猩猩」（Gorillas）標籤，反映系統辨識黑人不如辨識白人，工程師表示會改善服務。

此外，Google 研究員在 2013 年創造神經網絡 Word2vec，讓其透過梳理 Google News 文章，學習字詞間的關係。經過千萬字的訓練後，Word2vec 能完成「巴黎是法國正如東京是 ___」這種類比，還回到一些刻板印象，譬如「男人是建築師正如女人是室內設計師」。Wachter-Boettcher 認為，這種配對純粹反映 Google News 的數據集，但在一個白人男性主導、「破壞」勝過一切的行業，Word2vec 等技術被視作客觀，結果從搜尋引擎到求職系統，各類軟件都嵌入這種自帶成見的技術。

人工智能（AI）公司 Integrate.ai 產品與策略副總裁 Kathryn Hume 形容，這是 AI 的時間扭曲（time warp）。「人工智能從我們稍近的過去，捕捉人類行為的趨勢，再將其投射到我們的近未來。」而這影響深遠。科學家反覆研究，發現網絡世界的一切事項，從空缺搜尋廣告向女性顯示較男性低薪的職位，到預測性執法軟件延續不同膚色的差別待遇，都是源於具有偏見的機器學習（machine-learning）系統。

Wachter-Boettcher 強調，部分缺陷似乎較為瑣碎，但若是集中來看，就反映出科技業正遠離真正用家。她認為，如果矽谷未能徹底變革，改善現行聘用、升遷及資助的準則，以及處理濫權指控的手法，只會原地踏步。相反，愈早阻止科技界繼續孤立、不公及敵對多樣性，便能愈早開始研發真正為所有人所用的科技。