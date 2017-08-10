8月10日
「伊卡洛斯」：圍繞俄國禁藥風暴超展開的紀錄片
維多利亞時代的貓語字典
擺脫捐血？幹細胞量產血小板
矽谷的歧視文化，滲透到你的手機？
學習超悶，但悶可以點算？
末日之後，哪種蟲不死？
說出來，真會舒服一點？
李衍蒨：碎骨的主人
包大人：體育明星做公關
李明熙、Kimberlogic：迷失在龍脊金坑梯田

矽谷的歧視文化，滲透到你的手機？

A+A-
圖片來源：路透社

本周 Google 一份內部備忘於網上流出，執筆的員工批評公司追求職場平等，乃不切實際之舉，引起滿城風雨。或許你認為矽谷男女應否同工同酬，跟你這位消費者毫無瓜葛，但網絡顧問兼新書 Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech 作者 Sara Wachter-Boettcher 在「華盛頓郵報」撰文反駁，直指美國科技界對女性及少數族裔的歧視，早已滲透到其產品當中，影響全球每位用家。

Wachter-Boettcher 表示，矽谷近月爆出多宗欺壓女性的醜聞，但性別歧視實已植根於這些企業提供的服務。譬如蘋果在 2014 年推出應用程式 Apple Health 時，宣稱能監察「整個健康系統」，跟蹤用家的運動習慣、血液中酒精濃度甚至鉻攝取量，但程式上架後一年，仍沒有跟蹤月經周期的功能；去年，醫學期刊 JAMA Internal Medicine 的研究員留意到 Cortana 及 Siri 等語音助理程式，無法理解「我被強姦」或「我被丈夫毆打」等語句，更以不明白這些「笑話」來回應。

不過 Wachter-Boettcher 認為，更險惡的是這些歧視或偏見，甚至藏於強大的演算法之中。例如變臉應用程式 FaceApp 曾推出濾鏡「hotness」，令皮膚明顯變白，所屬公司事後承認，程式的演算法訓練用的數據集存有偏見，意味演算法所學到的「美」，源自明顯白晢的臉；前年 Google Photos 推出新的臉部辨識功能，辨別照片內容並自動加上標籤，但有黑人用家發現自己與黑人朋友的合照，被加上「猩猩」（Gorillas）標籤，反映系統辨識黑人不如辨識白人，工程師表示會改善服務

此外，Google 研究員在 2013 年創造神經網絡 Word2vec，讓其透過梳理 Google News 文章，學習字詞間的關係。經過千萬字的訓練後，Word2vec 能完成「巴黎是法國正如東京是 ___」這種類比，還回到一些刻板印象，譬如「男人是建築師正如女人是室內設計師」。Wachter-Boettcher 認為，這種配對純粹反映 Google News 的數據集，但在一個白人男性主導、「破壞」勝過一切的行業，Word2vec 等技術被視作客觀，結果從搜尋引擎到求職系統，各類軟件都嵌入這種自帶成見的技術。

人工智能（AI）公司 Integrate.ai 產品與策略副總裁 Kathryn Hume 形容，這是 AI 的時間扭曲（time warp）。「人工智能從我們稍近的過去，捕捉人類行為的趨勢，再將其投射到我們的近未來。」而這影響深遠。科學家反覆研究，發現網絡世界的一切事項，從空缺搜尋廣告向女性顯示較男性低薪的職位，到預測性執法軟件延續不同膚色的差別待遇，都是源於具有偏見的機器學習（machine-learning）系統。

Wachter-Boettcher 強調，部分缺陷似乎較為瑣碎，但若是集中來看，就反映出科技業正遠離真正用家。她認為，如果矽谷未能徹底變革，改善現行聘用、升遷及資助的準則，以及處理濫權指控的手法，只會原地踏步。相反，愈早阻止科技界繼續孤立、不公及敵對多樣性，便能愈早開始研發真正為所有人所用的科技。

相關新聞

誰在鄙視

監控大國：人工智能如虎添翼

Apple 和 Google：未來兩種企業經營模式

Chester Ho：騰訊最被低估的武器——人臉辨識技術

IBM 的新武器：氣象預報員及人工智能

偏見科學助長性別偏見

Moyashi：AI 與 IA ——人工智能應用

下一個 iPhone 10 年：帶你進入美麗新世界？

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 中國盜賊帝皇史
  2. 年輕等於弱勢！ 為何日本社會冷待年輕人？
  3. 陶傑：基辛格又說話了
  4. 你敢關掉手機提示一整天嗎？
  5. 黑膠唱碟文化，正在復興
  6. 女孩也認為男孩更聰明？
  7. 偽善者的面具
  8. Gloria Chung：米芝蓮女廚的蕃薯花環保美學
  9. 鄭立：神秘大地——仙童戰略篇
  10. 方俊傑：「分裂性遊戲」——愛你也能背叛你的雙重情人
星級話題
基因|可再生能源|大選|中東|單身|運動|癌症|機械人|年輕人|家長|戰爭|杜林普|敍利亞|挪威|美國總統|記憶|伊斯蘭|google|特朗普|貧富懸殊|音樂|性別平等|反恐|非洲|衣著|香港|移民|全球暖化|生活|溝通||社交媒體|失業|設計|時裝|特首選舉|女性|人工智能|倫敦|恐怖主義|商業|研究|民主|城市規劃|創業|board game|語言|公投|台灣|北韓|太空|藝術|愛情|性愛|全球化|情緒|動物|人際關係|Brexit|美國大選|廣告|ISIS|大腦|AI|電影|毛澤東|公關|Apple|生物學|插畫|意大利|攝影|傳媒|第二次世界大戰||心理學|總統|里約奧運|文學|哲學|網絡|丹麥|舞台劇|奧運|企業管理|希拉莉|出版|生態|疾病|子女|建築|兩性|歐盟|英語|南韓|桌遊|恐襲|澳洲|學習|閱讀|企業|潮流|投資|樓市|App|教育|Facebook|科技|社交|日劇|美劇|食物|Netflix|房屋|工作|林鄭月娥|電腦|消費|眼疾|城市|脫歐|遊戲|恐怖分子|環保|文翠珊|特首|旅遊|英超|醫療|飲食|瑞典|宗教|梁振英|經濟|納粹|醫學|品牌|小說|貧窮問題|足球|健康飲食|共和黨|奧巴馬|歷史|氣候變化|污染|西班牙|老人|難民|智能手機