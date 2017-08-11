喚起生活情懷，日本手寫日誌創百億日元市值傳奇

8月11日
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圖片來源：「ほぼ日手帳 ／ ほぼ日刊イトイ新聞」官方 Facebook 專頁

在智慧型手機當道的年代，當人人都在低頭滑手機，你還記得上一次打開日誌本，用筆一字一句寫下每天的心情記事是何時嗎？

在日本，一家販售實體日誌與經營內容網站的公司「ほぼ日」（HOBONICHI）的旗下產品——「ほぼ日手帳」創下了一個與潮流相反的記錄。2016 年，這家公司賣出了 60 萬本日誌，席捲日本，進軍中國、美國市場。公司營收逼近 38 億日元，營業淨利超越 5 億日元，其中近 70% 的收入都是來自於 A6 大小的 HOBONICHI 手帳。

「ほぼ日」這個名字意思是「幾乎日日」，來自於一個老出版業者所經營的個人網站，原本的意涵是想像日報「ほぼ日刊イトイ新聞」一樣「幾乎天天出刊」。實際上，打從 1998 年成立以來，「ほぼ日」根本不是「幾乎天天出刊」，而是「日日」更新。

更讓人跌破眼鏡的是，這個網站不僅不收費，還零廣告，單靠網站根本沒辦法創造任何收入。但今年 3 月，「ほぼ日」在日本創業板 Jasdaq 公開上市，市值最高衝破 112 億日元。這家既沒有高科技，生產的又是復古傳統的商品，為何能創造出如此驚人的業績？

關鍵就在於「ほぼ日」的社長、高齡將近 70 歲的糸井重里身上。他是出版界的資深前輩，為廣告文案寫手出身，後來轉型為作家。Uniqlo 創辦人柳井正、村上春樹，都曾經與他合作出書。

一位久居日本的觀察者說，「ほぼ日」跟台灣的誠品書店一樣，販賣的是一種「情懷」。透過在網路上長久經營、有質感與厚度的內容，以及紙張、墨水所帶來具有溫度與觸感的日誌，喚起大眾對舊日時光的記憶。

內紙裡有兩條標記繩，可以迅速翻到月計劃和當天，一天一頁，可以更有效整理生活。　圖片來源：「ほぼ日手帳 ／ ほぼ日刊イトイ新聞」官方 Facebook 專頁

「ほぼ日」將日誌的「內紙」與「外皮」分開來賣。他們研發出獨有的紙作內紙——巴川紙，特性是薄、卻不會透。內紙以日曆的形式呈現，內頁設計高度人性化，可以做效率筆記也能做生活日常記錄。內紙裡有兩條標記繩，可以迅速翻到月計劃和當天，一天一頁，可以更有效整理生活。外殼的花樣就更多了，除了封套部位有大大小小的收納位，包括名片、便利貼、紙膠帶、票據等等，能方便分類收納之外，每年還會推出各式各樣的封皮，還會與藝術家、作家、知名品牌等合作出限定款，不定期地引起話題，經常會有搶購的現象。

這種商業模式與販賣手機殼類似，外皮的價格從幾百到上千不等，狂熱等級的消費者甚至還會以高價收購絕版的封皮，故此炒作價格非常高。此外，HOBONICHI 手帳還有不少周邊商品，例如搭配的膠帶、花邊、裝飾等。

這種商業模式，目標顧客怎麼看都是極為小眾的文青族群，但資本市場所追求的是極大化，那公司又該如何才有足夠的規模支撐？

「每個人可以隸屬很多群體，可以是不同的『○○人』，但所有人都有一個共同角色，就是『生活人』。」糸井重里在接受「日經 Business」專訪時表示：「如果要我說，只要自覺自己是『生活人』，就是『ほぼ日』的目標客層。」他又指出，人的存在歸根究底無非是吃飯、洗澡、睡覺。人類本來就抱持的主觀標準如好吃或美麗等，是不會受到環境影響的。他說：「不管哪個時代都會喜歡，這是我們推動事業的基準！」

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