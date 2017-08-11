美朝危機會如何收場？

美國總統杜林普就北韓危機臨場爆肚，警告任何威脅將回報以「怒火」，金正恩旋即公佈導彈轟炸關島計劃，國際外交危機升級，互不相讓，大戰會否爆發？眾多專家對此意見不一，但普遍承認局勢有擦槍走火的風險，據「衛報」整合分析，是次危機或有 7 種後果：

1. 預防性戰爭（preventative war）：美國突襲北韓，挫擊當地軍力，藉此引發政變或暴動。不過北韓軍事設備散佈全國多地，加上超過 8,000 門大砲覷準首爾，難以一次性解決北韓軍事威脅。

2. 武力制止（forceful containment）：美國有限度動武，但不致於發動預防性戰爭，例如轟炸北韓試射洲際飛彈地點。不過，北韓有機會視之為全面攻擊，因而展開戰事。

3. 行刺金正恩（decapitation）：剌殺金正恩不單是喜劇題材，亦是美韓戰爭方案之一，傳聞南韓軍方更設有專責特攻隊。不過金正恩保安嚴密，而就算行刺成功，亦有可能被手下取代，並因而觸發戰端。

4. 擴大經濟制裁（increased economic pressure）：聯合國針對北韓實施新一輪經濟制裁，不過中國並未緊貼政策，制裁成效由是有限。即使美國懲罰違反禁運令的中資企業，一來或會引致中國報復，二來北韓大可依賴走私，或轉向自給自足的經濟。

5. 重啟談判（return to formal negotiations）：奧巴馬任內曾以停止試射導彈及銷毀核武為前提召開六方會談，然而北韓對此不感興趣。若要重啟談判，或需容許北韓繼續發展核武，此舉一來破壞不擴散核武器條約，二來變相鼓勵其他國家效法北韓研發核武。

6. 雙方互不行動（freeze for freeze）：中俄表示，美韓及其盟友一旦停止軍事演習，北韓自會停止試射導彈以及發展核武。不過，南韓現任總統文在寅未必支持做法，而西方亦無法確保北韓信守承諾。

7. 開放式會談（exploratory talks）：美國北韓專家 Siegfried Hecker 呼籲兩國官員即時舉行無條件會談，開啟嶄新溝通渠道，藉此避免局勢誤判，由小事觸發失控衝突。

一旦美朝開戰，北韓固然無力招架美方軍事攻擊，美國亦未必有能力戰勝北韓，前國務院顧問 Eliot Cohen 就直指美國未準備好開戰。首先，貿然在東亞啟動戰端，將陷日韓盟友於軍事危機，美方如欲開戰，必須與其認真磋商，否則日韓或視美國為更大的安全威脅，隨時轉投中俄陣營尋求保護；其次，「第二次韓戰」將牽制美國所有戰力，令中國、俄羅斯等對手漁人得利，得以在中東、歐洲、中亞、南海、非洲乃至南美擴張勢力版圖，打破國際關係平衡；而杜林普向來大話連篇，普遍不受民眾信任，假如他一意孤行將美國扯入戰禍，國內或將爆發嚴重信任危機，動搖國本，則是另一嚴峻問題；更甚，目前國務院連東亞及太平洋事務副秘書也還未提名。戰禍不止對美國百害而無一利，相信對所有人亦然。