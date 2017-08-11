炸水母做零食能拯救海洋生態？

最近 10 年，在世界各國的海域裡水母的數量有所增長，各地學者各有其說法，到現在還未有定論。有學者認為，水母數量增加是由過量捕魚所導致，魚減少了之後，水母就會佔據空出來的地方。但是，有學者反對這種說法，認為水母主要靠吃小魚維生，海裡的幼魚增多，水母才會增多。那就是說，如果過量捕魚使海中魚量減少，水母的數量應該跟魚一起減少才對。也有學者認為，水母的增加和減少，本來就有自然周期，這個周期大概長達 20 年，現在水母增多，只是自然現象，並不是災難的徵兆。

另外也有其他可能引致水母增多的因素：

1. 工廠排污物污染海洋

工業排出的廢水污染海洋，令某些海洋生物大量死亡，影響生態平衡。

2. 氣候變化

全球暖化令氣候改變，使海水溫度於每年間的變化與以前不同，某些海洋生物難以適應新的溫度，故遷移到其他地方棲息。

3. 二氧化碳濃度過高

空氣二氧化碳濃度上升，海水因而吸收更多二氧化碳，使酸度增加，海洋生物因無法適應而遷移或死亡。

4. 水母依附船隻移動

水母依附在交通工具（主要是船隻）上並移動到另一個海域，由於新海域沒有獵食者，水母因而大量繁殖。遊牧水母在蘇彝士運河北部大量繁殖生長的原因正是如此，地中海本來是沒有這種水母的。

究竟學者要再花多少時間才能找到答案是未知之數，早前有一位丹麥學者擔心將來海裡只有水母沒有魚，所以一聽說「亞洲人吃水母」，就研究西洋人能不能也煮水母來吃。

東亞人所吃的水母，叫海蜇。雖然水母品種的數量非常多，可以吃的品種卻很少。最好吃的水母，就只有海蜇。結果，東亞人幾乎只吃海蜇這一種水母了。

要吃海蜇，先要用鹽礬醃製，將海蜇肉裡的水分抽走，再洗乾淨之後，才可以進食，所以海蜇吃起來很爽脆。海蜇其實很常見，英文名字就作 Flame Jellyfish。 而這位丹麥人研究過海蜇的煮法之後，就以烈酒醃水母肉，再用油炸，令水母變成脆片。聽說這些肉片，口感像吃薯片，不過因為味道太淡，要加上很多鹽才好吃。

炸水母的食譜做成之後，外國很多報章在有報道這件事。因其脂肪含量低，記者紛紛稱讚說炸水母是「健康新零食」。

一說到吃，所有人的注意力都集中在舌頭上，卻忘了現在世界各地，每年暴增得令人困擾的水母品種可能都是有毒的，就算沒有毒，也可能很難吃。想想東亞人到現在，幾乎只吃一種水母品種，就算找到其他可以吃的水母，也覺得不好吃。所以，炸水母做零食，能不能解決生態問題？過得了舌頭這一關再說吧。