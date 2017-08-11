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睡眠期間也能學習？

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睡眠不只可以助人緩疲勞，改善心情，期間還能學習？巴黎高等師範學院（Ecole Normale Supérieure）近日發表研究，表示在不同的睡眠時段，大腦仍有一定能力吸收和壓抑資訊。傳達文西有言：一日充實，可以安睡。可能安睡時充實人生也不遲？

實驗研究由專研睡眠的心理學家 Thomas Andrillon 主導，以腦電波圖（electroencephalogram）監測 20 名參與者的大腦活動。研究人員在實驗對象入睡前播放類似電視雪花的白噪音，另加其他間歇聲音，並要求參與者從聲音中找出特定模式。期間實驗對象可以閉目養神，研究人員則憑腦電波頻率推測他們的睡眠階段。

翌晨研究人員再向實驗對象播放夾雜其他聲音的白噪音，結果發現，所有人對「快速動眼期」（rapid eye movement；REM）—— 一種睡眠階段 —— 播放的聲響特別敏銳，而在此前 —— 淺層無夢的睡眠階段 —— 播放的音效則毫無印象。在快速動眼期，大腦神經元的活動與清醒時候無異，腦電波同樣快速、低電壓和去同步化，醒後能夠清晰記得的夢往往亦發生於此時。

早前亦有同類研究，顯示大腦在睡眠期間仍表現出一定能力，例如按基本類別歸納字眼分辨不同的氣味模式。Thomas Andrillon 表示除此之外，睡眠期間大腦亦有「逆學習」的表現，壓抑無關重要的記憶，為資訊優先排序，方便快速決策。有研究指，人類之所以選擇性記憶（失憶），肇因一般化的記憶有助大腦快速應對陌生處境，增進求生機會。假如記憶充滿無謂的細節，或會妨礙人類適應新環境。

不過，是次實驗只能證明睡眠大腦能夠習得「隱性技能」（implicit skill），參與者單靠潛意識作出辨認，而未能解釋為何對特定音效較深印象。換言之，學界目前未有方法在人類睡眠中灌輸知識。諸如學習生字、掌握文法或默背算式等，依然是清醒時候的專利。

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